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કાયદાના દાવપેંચમાં ફસાઈ નોરા ફતેહી, એવિએશન કંપનીએ ગાંધીનગર કોર્ટમાં કરી 3 કરોડના માનહાનિની અરજી, જાણો સમગ્ર મામલો

કંપનીનો આરોપ છે કે અભિનેત્રીના 'બેજવાબદાર' નિવેદનોને કારણે ખાસ્સું બુકિંગ કેન્સલ થયું અને કંપનીના કૉમર્શિયલ કામકાજને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું

કંપનીનો આરોપ છે કે અભિનેત્રીના 'બેજવાબદાર' નિવેદનોને કારણે ખાસ્સું બુકિંગ કેન્સલ થયું અને કંપનીના કૉમર્શિયલ કામકાજને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું
કંપનીનો આરોપ છે કે અભિનેત્રીના 'બેજવાબદાર' નિવેદનોને કારણે ખાસ્સું બુકિંગ કેન્સલ થયું અને કંપનીના કૉમર્શિયલ કામકાજને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 1:45 PM IST

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હૈદરાબાદ: એક એવિએશન કંપનીએ ગાંધીનગર કોર્ટમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી નોરા ફતેહી સામે ₹3 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે. કંપનીનો આરોપ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેત્રીની "અપમાનજનક અને બેજવાબદાર" ટિપ્પણીઓએ તેની પ્રતિષ્ઠાને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. અભિનેત્રીએ કંપનીના ચાર્ટર્ડ વિમાનને "લેગો વિમાન" તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સિનિયર સિવિલ જજ આર. અગ્રવાલની કોર્ટ 25 સપ્ટેમ્બરે આ મામલાની સુનાવણી કરવાની છે.

ડ્યુન્સ એવિએશન દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવા મુજબ, ફતેહીએ ગયા ડિસેમ્બરમાં મુંબઈ-જયપુર ફ્લાઇટ દરમિયાન સેસ્ના સાઇટેશન CJ2 વિમાનની અંદરના વીડિયો રેકોર્ડ કર્યા હતા. આ વીડિયોમાં, તેણે વિમાનને "નાનું," "રમકડું" અને "લેગો વિમાન" તરીકે વર્ણવ્યું હતું અને તેને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યું હતું.

કંપનીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અભિનેત્રી, જેમના 46.5 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે - દ્વારા કરવામાં આવેલા "બેજવાબદાર" નિવેદનોને કારણે બુકિંગ રદ થયું અને તેના વ્યાપારી સંચાલનને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. આ વર્ષે એપ્રિલમાં દાખલ કરાયેલા દાવામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફતેહીની ટિપ્પણીઓ "બેદરકાર, બેજવાબદાર અને કોઈપણ તકનીકી જ્ઞાન, ચકાસણી અથવા તથ્યના આધાર વિના કરવામાં આવી હતી."

ડ્યુન્સ એવિએશને જણાવ્યું હતું કે, ફતેહીના મોટા ફોલોઅર્સ હોવાને કારણે, તેમના 'બેજવાબદાર નિવેદનો'થી 'કંપનીની પ્રતિષ્ઠાને ગંભીર નુકસાન થયું છે, તેની સદ્ભાવના નબળી પડી છે અને તેના વ્યવસાય પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે.'

કંપનીએ બુકિંગમાં 15-20 ટકાનો ઘટાડો અને કેન્સલેશનમાં વધારો જોયો છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેણી જે વિમાનમાં મુસાફરી કરી હતી તે પ્રમાણભૂત અને યોગ્ય કદનું હતું; તે સંપૂર્ણપણે DGCA-પ્રમાણિત, ઉડાન યોગ્ય હતું અને માન્ય NSOP (નોન-શેડ્યુલ્ડ ઓપરેટર પરમિટ) હેઠળ કાયદેસર રીતે સંચાલિત હતું.

₹3 કરોડના નુકસાનની માંગ કરવા ઉપરાંત, મુકદ્દમામાં કોર્ટને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી નિવેદન અને વિમાન સંબંધિત બધી સામગ્રી તાત્કાલિક દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપવા અને અભિનેતા પાસેથી જાહેર સ્પષ્ટતા કરવાનો આદેશ આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. જો કે, આ બાબતે અભિનેત્રી તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ પ્રતિભાવ મળ્યો નથી.

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