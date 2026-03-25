'ધુરંધર 2'ના લાસ્ટ સીનમાં દેખાયેલો ઑટો ડ્રાઈવર હજુ નથી જોઈ શક્યો આ ફિલ્મ, કારણ જાણી ભાવુક થઈ જશો
ફિલ્મનો ભાગ હોવા છતાં આ રિક્ષાચાલક હજુ થિયેટરમાં ફિલ્મ જોઈ શક્યો નથી, ઈન્ટરવ્યુ થઈ રહ્યો છે વાયરલ
Published : March 25, 2026 at 3:42 PM IST
હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહની 'ધુરંધર 2'ની વર્લ્ડ વાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર છવાયેલી છે. ચારેબાજુ આ ફિલ્મની જ વાતો થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા 'ધુરંધર 2'ની જુદી-જુદી રિલ્સથી ભર્યું પડ્યું છે. આદિત્ય ધરના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મનો હેંગઓવર તમામ લોકો પર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. બીજી 'ધુરંધર 2' ઝડપથી 1000 કરોડની કમાણી તરફ આગળ વધી રહી છે. ફિલ્મના દરેક કેરેક્ટર લોકોને પસંદ આવી રહ્યા છે. આ બધાની વચ્ચે એક કેરેક્ટર અંગે ખૂબ જ ભાવુક કરી દેનારી વાત સામે આવી છે. ફિલ્મના છેલ્લા સીનમાં રણવીર સિંહ સરદાર બનીને જ્યારે પોતાના ઘરે જાય છે ત્યારે તે ત્યાં એક ઑટોમાં પહોંચે છે. આ સીનમાં દેખાતો ઑટો ડ્રાઈવર હજુ સુધી આ ફિલ્મ જોઈ શક્યો નથી. જાણો છો કેમ? તેની પાસે ફિલ્મ જોવાના પૈસા નથી.
'ધુરંધર 2'નો ડ્રાઈવર વાયરલ
આ વાત સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગી રહી હશે પરંતુ આ ઑટો ડ્રાઈવર હજુ સુધી ધુરંધર 2 જોઈ શક્યો નથી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ઑટો ડ્રાઈવરે ફિલ્મમાં કામ કર્યું હોવા છતાં હજુ તે જોઈ નથી. એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેણે જણાવ્યું કે, 'હાં, મેં હજુ સુધી આ ફિલ્મ જોઈ નથી. ફિલ્મની ટિકિટ 500 રૂપિયાની છે જ્યારે મારી મહિનાની બચત જ ફક્ત 2500 રૂપિયા છે.' જ્યારે ડ્રાઈવરને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેના બાળકોએ આ ફિલ્મ જોવાની જિદ કરી હતી? તો આના જવાબમાં તેણે કહ્યું, હા બાળકોએ ખૂબ જિદ કરી. મેં તેમને કહ્યું કે, આપણે પાંચ જણ છીએ અને 2500 રૂપિયાની ટિકિટ થશે. મેં તેમને રાહ જોવા માટે કહ્યું. હવે ડ્રાઈવરનો આ ઈન્ટરવ્યુ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયો છે અને લોકો તેને જોઈને ઈમોશનલ થઈ રહ્યા છે.
બૉક્સ ઑફિસ પર છવાઈ ફિલ્મ
સોશિયલ મીડિયા પર આ ઑટો ડ્રાઈવરનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો તેની રિક્ષામાં બેસીને રિલ શેર કરીને કહી રહ્યા છે કે, તેઓ 'ધુરંધર 2'વાળા રિક્ષાવાળાની સવારી કરી રહ્યા છે. જણાવી દઈએ કે, 19 માર્ચના રોજ રિલીઝ થયેલી ધુરંધર 2 પોતાની રિલીઝના છ દિવસમાં વર્લ્ડવાઈડ 1000 કરોડની કમાણીના આંકડાની નજીક પહોંચી ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: