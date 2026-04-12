આશા ભોંસલેએ આ દિગ્ગજ ક્રિકેટર સાથે ગીત ગાયું, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ઝુમી ઉઠ્યું હતું

આશા ભોંસલે બ્રેટ લી ગીત: જ્યારે આશા ભોંસલે અને દિગ્ગજ ક્રિકેટર બ્રેટ લીએ સાથે મળીને એક ગીત ગાયું હતું.

આશા ભોંસલેનું 92 વર્ષની વયે અવસાન (ANI)
Published : April 12, 2026 at 8:59 PM IST

આશા ભોંસલેનું નિધન : બોલીવુડની દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલેનું આજે (12 એપ્રિલ,2026) મુંબઈમાં 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સમગ્ર દેશ શોકમાં છે. તેઓ તેમની બહુમુખી ગાયકી પ્રતિભા માટે જાણીતા હતા. તેમણે હજારો ગીતો ગાયા અને પોતાના અવાજના જાદુથી પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા. આશા ભોંસલેએ ઘણા ગાયકો સાથે સહયોગ કર્યો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેમણે ભારતીય નહીં પણ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર સાથે હિન્દી ગીત પણ ગાયું હતું?

આશા ભોંસલે બ્રેટ લી સાથે ગાયું છે

આશા ભોંસલે અને બ્રેટ લીએ "યુ આર ધ વન ફોર મી" ગીત ગાયું હતું. આ ગીત હિન્દીમાં છે અને ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર બ્રેટ લી દ્વારા લખાયેલું છે. આશા ભોંસલે અને બ્રેટ લી દ્વારા ગાયેલું આ ગીત 2006ની ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન રિલીઝ થયું હતું. બ્રેટ લી એક સફળ ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર છે. તેણે કુલ 718 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી છે, જેમાં 76 ટેસ્ટમાં 310 વિકેટ, 221 ODIમાં 380 વિકેટ અને 25 T20Iમાં 28 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

બોલિવૂડની દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલે અને દિગ્ગજ ક્રિકેટર બ્રેટ લી (Getty Images)

'આ એક યુગનો અંત છે,'

જાણીતા વિવેચક હર્ષા ભોગલેએ દિગ્ગજ ગાયિકાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે તેમના X હેન્ડલ પર લખ્યું, "પહેલા લતા મંગેશકર, હવે આશા ભોંસલે. અલગ અલગ શૈલીઓ, પણ બંને મહાનતાના ઉદાહરણરૂપ. ઘણા બધા મહાન ગીતો, પણ મારા માટે, 'ઉમરાવ જાન' સૌથી ખાસ હતું. રફી, કિશોર, મુકેશ, મન્ના ડે, તલત, ગીતા દત્ત, લતા અને આશાના તે સુવર્ણ યુગની છેલ્લી કડી ગઈ છે. આપણે ઘણીવાર આને હળવાશથી કહીએ છીએ, પરંતુ તે ખરેખર એક યુગનો અંત છે."

આશા ભોંસલે

અનેક વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેમની પ્રતિભાને કારણે, તેઓ ગ્રેમી એવોર્ડ માટે નામાંકિત થનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા ગાયિકા બન્યા. 2005માં, આશાને ગ્રેમી એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમનું નામ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં પણ નોંધાયેલું છે.

2011માં, તેમને સૌથી વધુ સ્ટુડિયો રેકોર્ડિંગ કરવા બદલ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 20થી વધુ ભારતીય ભાષાઓમાં 12,000થી વધુ ગીતો ગાયા છે, જેના કારણે તેમને આ પ્રતિષ્ઠિત ખિતાબ મળ્યો છે.

