આશા ભોંસલેની આ ફિલ્મ તેમની પુત્રીની આત્મહત્યા પછી આવી: તેઓ ખરેખર રડી પડ્યા હતા, ફિલ્મ અહીં જુઓ

આ ફિલ્મની રિલીઝ પહેલા, આશાની પુત્રીએ આત્મહત્યા કરી હતી અને ગાયિકાએ તેના મૃત્યુ સુધી આ પીડા અનુભવી હતી.

આશા ભોંસલેની ફિલ્મ
આશા ભોંસલેની ફિલ્મ (POSTER)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 5:50 PM IST

હૈદરાબાદ : સુપ્રસિદ્ધ ભારતીય ગાયિકા આશા ભોંસલેનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી ભારતીય ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલા લોકો અને ચાહકોમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આશાને ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં પ્રેમથી 'આશા તાઈ' કહેવામાં આવતા હતા. તેમની લાંબી ગાયકી કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે તમામ પ્રકારના ગીતો ગાયા હતા. તેમની ગાયકી કુશળતા નિર્વિવાદ હતી, અને તેમણે એક વખત સ્વીકાર્યું હતું કે સંગીતકાર તેમને ઘણીવાર તેમની સ્વર્ગસ્થ બહેન લતા મંગેશકર કરતાં વધુ મુશ્કેલ ગીતો આપતા હતા. આશા પણ પૂરા દિલથી ગાય છે, જેના કારણે લોકો આજે પણ તેમના ગીતો ગુંજી રહ્યા છે. ગાયન ઉપરાંત, તેમણે ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો હતો.

આશાજીની પહેલી ફિલ્મ

પોતાની લાંબી ગાયકી કારકિર્દી દરમિયાન, આશાજીએ 12,000થી વધુ ગીતો ગાયા. ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં તેમનું નામ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડ ધરાવતી કલાકાર તરીકે નોંધાયું છે. તેમણે 79 વર્ષની ઉંમરે અભિનયમાં પોતાનો હાથ અજમાવ્યો. મરાઠી ફિલ્મ માઈ (2013)માં આશાજીના ભાવનાત્મક અભિનયથી દર્શકોની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. ફિલ્મમાં, તેમણે અલ્ઝાઈમર રોગથી પીડિત એક માતાની ભૂમિકા ભજવી હતી. જેનો પુત્ર તેને વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી દેવાનું નક્કી કરે છે. આ ફિલ્મ આશાજી માટે ખૂબ જ ખાસ અને હૃદયસ્પર્શી હતી.

આ તેમની પહેલી ફિલ્મ હતી. એક ઇન્ટરવ્યુમાં, આશાજીએ પોતે ખુલાસો કર્યો હતો કે આ ભૂમિકાની સ્ટોરીએ તેમને ખૂબ જ પ્રભાવિત કરી હતી. આ ફિલ્મમાં તેણે રડવા માટે ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો; તેના બદલે, ભૂમિકાની જરૂરિયાત મુજબ તેણે ખરેખર આંસુ વહાવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે માઈની રિલીઝના એક વર્ષ પહેલા, તેની પુત્રીએ આત્મહત્યા કરી હતી, અને 2015માં, તેના પુત્રનું કેન્સરથી મૃત્યુ થયું હતું.

'માઈ' ઓનલાઈન ક્યાં જોવી?

"માઈ" માં આશા ભોંસલે, અનુપમ ખેર, પદ્મિની કોલ્હાપુરે અને રામ કપૂર પણ છે. આ ફિલ્મ યુટ્યુબ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. તે એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

