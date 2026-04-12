આશા ભોંસલેના નિધન પર શાહરૂખ અને આમિર ખાને શોક વ્યક્ત કર્યો, કહ્યું - તેમનો અવાજ...

શાહરૂખ ખાન અને આમિર ખાને સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા આશા ભોંસલેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. બંનેએ તેમના માનમાં ભાવનાત્મક નોંધ લખી છે.

શાહરૂખ ખાન/આશા ભોસલે/આમીર ખાન (IANS)
Published : April 12, 2026 at 6:11 PM IST

મુંબઈ : પદ્મ ભૂષણ આશા ભોંસલેના નિધનના સમાચારથી દેશભરમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. ફિલ્મ સ્ટાર્સ અને રાજકારણીઓ બંનેએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન અને આમિર ખાને દિગ્ગજ ગાયિકાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

શાહરૂખ ખાને પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આ દિગ્ગજ ગાયિકા સાથેનો પોતાનો એક ફોટો શેર કર્યો અને લખ્યું, "આશા તાઈના નિધનના સમાચાર સાંભળીને મને ખરેખર દુઃખ થયું છે. તેમનો અવાજ ભારતીય સિનેમાના સ્તંભોમાંનો એક રહ્યો છે અને આવનારી સદીઓ સુધી સમગ્ર વિશ્વમાં ગુંજતો રહેશે. તેમની પ્રતિભા એવી છે જે પેઢીઓ સુધી જીવંત રહેશે. તેમણે હંમેશા મને તેમના આશીર્વાદ અને પ્રેમથી ભરી દીધો, અને હું તેમને ખૂબ જ યાદ કરીશ. આશા તાઈ, તેમના આત્માને શાંતિ મળે. તમને પ્રેમ."

આમિર ખાનની પોસ્ટ (Instagram)

આમિર ખાને પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર ગાયકને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા લખ્યું, "આશાજીનું અચાનક અવસાન આપણા બધા માટે એક ઊંડો આઘાત છે અને એક એવું નુકસાન છે જે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાતું નથી. તે ચાર મહાન વ્યક્તિઓમાંથી છેલ્લી હતી. આશાજીના અવસાન સાથે, એક યુગનો અંત આવ્યો છે. તે હંમેશા તેમના ગીતો દ્વારા જીવંત રહેશે. તેમનો અવાજ હંમેશા આપણા હૃદયમાં ગુંજતો રહેશે. તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના. હંમેશા પ્રેમ અને આદર."

આશા ભોંસલેના પુત્ર આનંદ ભોંસલેએ પણ તેમના મૃત્યુના સમાચારની પુષ્ટિ કરી. મીડિયા સાથે વાત કરતા આનંદે કહ્યું, "મારી માતાનું આજે અવસાન થયું. લોકો કાલે સવારે 11 વાગ્યે લોઅર પરેલના 'કાસા ગ્રાન્ડે' ખાતે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકે છે, જ્યાં તેઓ રહેતા હતા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર કાલે સાંજે 4 વાગ્યે શિવાજી પાર્ક ખાતે કરવામાં આવશે."

આશા ભોંસલેનો પાર્થિવ દેહ આવતીકાલે, 13 એપ્રિલે, સવારે 11 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી તેમના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાને રાખવામાં આવશે, જેથી સંબંધીઓ અને ચાહકો શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકે. અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના શિવાજી પાર્કમાં સાંજે 4 વાગ્યે થશે.

