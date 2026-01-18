'સાંપ્રદાયિક્તા'ના વિવાદ વચ્ચે એ.આર રહેમાનનું સામે આવ્યું નિવેદન, કહ્યું- મારા ઈરાદો...

ETV Bharat / entertainment

એ.આર. રહેમાને આખરે તેમના "સાંપ્રદાયિક" ટિપ્પણીઓને લગતા વિવાદ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સ્પષ્ટતા જારી કરી છે.

એ.આર રહેમાન
એ.આર રહેમાન (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 3:12 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત સંગીતકાર એ.આર. રહેમાન આ દિવસોમાં સમાચારમાં છે. તાજેતરમાં, રહેમાને હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સાંપ્રદાયિક ભેદભાવ અને પૂર્વગ્રહના મુદ્દાઓ પર વાત કરી. તેમણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સત્તા ગતિશીલતામાં થયેલા નોંધપાત્ર પરિવર્તનો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. આ ચર્ચાઓ પછી, એ.આર. રહેમાને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સંગીતના ઉસ્તાદ એ.આર. રહેમાને બોલિવૂડ વિરુદ્ધના તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને લગતા વિવાદ પછી તેમની પહેલી પોસ્ટ શેર કરી છે.

હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં "સાંપ્રદાયિક" ભેદભાવ પરની તેમની ટિપ્પણીઓ માટે એ.આર. રહેમાનને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેમણે હવે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે.

રવિવાર, 18 જાન્યુઆરીના રોજ, રહેમાને તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક વિડિઓ સંદેશ શેર કર્યો, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "સંગીત, સંસ્કૃતિ, કૃતજ્ઞતા. હંમેશા કલા અને ભૂમિની સેવામાં જેણે મને બનાવ્યો." ક્લિપમાં, તેમણે સીધા વિવાદને સંબોધિત કર્યો ન હતો, પરંતુ તેના બદલે ભારત, સંગીત અને સંસ્કૃતિ સાથેના તેમના સંબંધો વિશે વાત કરી હતી.

વિવાદ વચ્ચે એ.આર. રહેમાનનો વિડિઓ સંદેશ
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, ગાયકે જણાવ્યું હતું કે, ભારત તેમનું ઘર છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તેમનો ક્યારેય તેમના નિવેદનોથી નુકસાન પહોંચાડવાનો ઇરાદો નહોતો. વીડિયોમાં રહેમાન કહે છે, "પ્રિય મિત્રો, સંગીત હંમેશા મારા માટે સંસ્કૃતિને જોડવાનો, ઉજવણી કરવાનો અને આદર આપવાનો એક માર્ગ રહ્યો છે. ભારત મારી પ્રેરણા, મારા ગુરુ અને મારું ઘર છે. હું સમજું છું કે ઇરાદાઓ ક્યારેક ગેરસમજ થઈ શકે છે, પરંતુ મારો ઉદ્દેશ્ય હંમેશા સંગીત દ્વારા આગળ વધવાનો, આદર કરવાનો અને સેવા કરવાનો રહ્યો છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મારો ક્યારેય કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાનો ઇરાદો નહોતો. મને આશા છે કે મારી પ્રામાણિકતા અનુભવાશે. મને ભારતીય હોવાનો ગર્વ છે, જે મને એવી જગ્યા બનાવવાની મંજૂરી આપે છે જે હંમેશા અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને મંજૂરી આપે છે અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓના અવાજોનો આદર કરે છે."

કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા રહેમાને સમાપન કર્યું, "વેવ સમિટમાં વડા પ્રધાનને રજૂ કરાયેલા ઝાલા અને રૂહ-એ-નૂરને ક્યુરેટ કરવાથી લઈને, યુવા નાગા સંગીતકારો સાથે સ્ટ્રિંગ ઓર્કેસ્ટ્રા બનાવવા, સનશાઇન ઓર્કેસ્ટ્રાને માર્ગદર્શન આપવા અને ભારતના પ્રથમ બહુસાંસ્કૃતિક વર્ચ્યુઅલ બેન્ડ, સિક્રેટ માઉન્ટેન બનાવવાથી લઈને, હંસ ઝિમર સાથે રામાયણ ગાવાના સન્માન સુધી, દરેક યાત્રાએ મારા હેતુને મજબૂત બનાવ્યો છે. હું આ માટે આભારી છું અને ભૂતકાળનું સન્માન કરતા, વર્તમાનની ઉજવણી કરતા અને ભવિષ્યને પ્રેરણા આપતા સંગીત પ્રત્યે સમર્પિત રહું છું. જય હિંદ અને જય ભારત."

કંગના રનૌતની પોસ્ટ
કંગના રનૌતની પોસ્ટ (Instagram)

વિવાદ ક્યાંથી શરૂ થયો?
વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે રહેમાને તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, તાજેતરના વર્ષોમાં હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં તેમની પાસે ઓછું કામ છે અને છેલ્લા આઠ વર્ષમાં ઉદ્યોગમાં આવેલા ફેરફારોને કારણે આ વિવાદ થયો.

તેમણે કહ્યું, "જે લોકો હવે સર્જનાત્મક નથી તેમની પાસે નિર્ણય લેવાની શક્તિ છે, અને આ એક સાંપ્રદાયિક મુદ્દો પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ મારી સામે નહીં." મેં કાનાફૂસી સાંભળ્યું કે તમને બુક કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સંગીત કંપનીએ આગળ વધીને તેમના પોતાના પાંચ સંગીતકારોને રાખ્યા. મેં કહ્યું, 'અરે, આ ખૂબ સરસ છે, આ મારા માટે આરામ છે, હું મારા પરિવાર સાથે આરામ કરી શકું છું.' તે ઇન્ટરવ્યુ પછી, ચાહકો અને ફિલ્મ હસ્તીઓ વિભાજિત થઈ ગયા છે. બંને બાજુથી વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે.

કંગના રનૌતનો રહેમાન પર હુમલો
આના પર પ્રતિક્રિયા આપનારાઓમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌત પણ હતી. શનિવારે, તેણીએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક લાંબી નોંધ શેર કરી, જેમાં "ભેદભાવ" અને "પક્ષપાત" વિશે વાત કરી. કંગના રનૌતે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "પ્રિય એ.આર. રહેમાન, મને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ઘણા ભેદભાવ અને પક્ષપાતનો સામનો કરવો પડે છે કારણ કે હું ભગવા પક્ષને ટેકો આપું છું, છતાં મારે કહેવું જ જોઇએ કે મેં તમારા કરતાં વધુ ભેદભાવપૂર્ણ અને દ્વેષપૂર્ણ વ્યક્તિ ક્યારેય જોઈ નથી."

અભિનેત્રીએ ફિલ્મ ઇમરજન્સીનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું, "હું તમને મારા દિગ્દર્શન સાહસ, ઇમરજન્સીની વાર્તા કહેવા માંગતી હતી. વાર્તા કહેવાનું ભૂલી જાઓ, તમે મને મળવાનો પણ ઇનકાર કર્યો. મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે પ્રોપગેન્ડા ફિલ્મનો ભાગ બનવા માંગતા નથી."

