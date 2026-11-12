અનિરુદ્ધ રવિચંદર-કાવ્યા મારન ગ્રીસમાં લગ્નબંધને બંધાયા; રજનીકાંતે પ્રસંગની શોભા વધારી, જુઓ INSIDE PHOTOS
અનિરુદ્ધ રવિચંદર ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક જાણીતા મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર છે, અને કાવ્યા મારન IPLની હૈદરાબાદ ટીમની કો-ઓનર છે.
Published : November 12, 2026 at 11:39 AM IST
હૈદરાબાદ: મ્યુઝિક કમ્પોઝર અનિરુદ્ધ રવિચંદર અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના કો-ઓનર કાવ્યા મારને બુધવારે, 11 નવેમ્બરના રોજ ગ્રીસમાં એક નાના ડેસ્ટિનેશન સેરેમનીમાં લગ્ન કરી લીધા. આ પ્રસંગે સુપરસ્ટાર રજનીકાંત અને તમિલનાડુના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિન સહિતના અનેક જાણીતા મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અનિરુદ્ધે સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની પ્રથમ સત્તાવાર તસવીરો શેર કર્યાના થોડા સમય બાદ જ, બે દિવસ સુધી ચાલેલા આ સેલીબ્રેશનની કેટલીક અંદરની તસવીરો ઓનલાઈન સામે આવી છે, જેમાં આ ભવ્ય અને સ્ટાર્સથી સભર પારિવારિક પ્રસંગની ઝલક જોવા મળે છે.
ખૂબ જ વધારે શેર થઈ રહેલી તસ્વીરોમાંથી એકમાં, નવા વિવાહિત જોડા સાથે રજનીકાંત, એમ.કે. સ્ટાલિન, કાવ્યાના માતા-પિતા- સનગુર્પના ચેયરપર્સન કલાનિધિ મારન અને કાવેરી મારન અને અનિરુદ્ધના માતા પિતા, રવિ રાઘવેન્દ્ર અને લક્ષ્મી રવિચંદર સાથે સફેદ ફૂલોના બેકગ્રાઉન્ડમાં પોઝ આપતા જોવા મળ્યા છે.
લગ્નની કલર-કોઑર્ડિનેટેડ થીમને ધ્યાનમાં રાખતા, રજનીકાંતે મ્યૂટેડ બ્લશ-બેઝ શર્ટ સાથે સફેદ વેષ્ટિ પહેરી, જ્યારે એમકે સ્ટાલિને ક્રીમ-બેઝ શર્ટ સાથે મેચિંગ ગોલ્ડ-બૉર્ડરવાળો વેષ્ટિ અને ડાર્ક સનગ્લાસિસ પહેર્યા.
કલાનિધિ મારન અને રવિ રાઘવેન્દ્ર બન્નેએ પારંપરિક વેષ્ટિ સાથે ક્રિસ્પ સફેદ શર્ટ પહેર્યો હતો, જ્યારે કાવેરી મારન પીચ-પિંક રંગના કપડામાં સૌથી અલગ જોવા મળ્યા હતા અને લક્ષ્મી રવિચંદરે ફૂલોવાળી ડિઝાઈનવાળી સેઝ-ટોનવાળી સિલ્ક સાડી પહેરી હતી.
Heartiest congratulations to Kaviya and Anirudh on their wedding! ♥️✨ #KAVIYAandANIRUDH https://t.co/fI8K4uNY1I— Sun Pictures (@sunpictures) November 11, 2026
લગ્નની મેન સેરેમની માટે, અનિરુદ્ધે પોતાનો લુક ક્લાસિક રાખ્યો, આઈવેરી સિલ્ક કુર્તો અને ગોલ્ડ-બોર્ડરવાળી વેષ્ટિ, જેને લાંબી જેકેટ સાથે લેયર કરવામા આવી હતી અને મેચિંગ કમરબંધ પહેર્યું હતું. કાવ્યાએ તેની સાથે બ્લશ-પિંક, ફ્લોર-લેન્થ લહેંગો પહેર્યો, જેના પર ડિટેલ્ડ કઢાઈ અને સીક્વિન વર્ક હતું, જેને એક સ્ટેટમેન્ટ ચોકર અને મેચિંગ ઈયરિંગ્સ સાથે સ્ટાઈલ કર્યું હતું.
Moments from Kaviya and Anirudh’s wedding! ✨ #KAVIYAandANIRUDH https://t.co/LWd5lrWEHp— Sun Pictures (@sunpictures) November 11, 2026
સન પિક્ચર્સે તેમના X હેન્ડલ પર સમારોહની કેટલીક વધુ ઝલક પણ શેર કરી છે, જેમાં અનિરુદ્ધ અને કાવ્યા વચ્ચેની એક સુંદર ક્ષણનો સમાવેશ થાય છે; આ ક્ષણમાં તેઓ લગ્નના વચનો આપ્યા બાદ સ્ટેજ પર એકબીજાની આંખોમાં જોઈ રહ્યા છે.
காவியா மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமணப் புகைப்படம் ❤️❤️ #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh https://t.co/RsztQLXhZd— Sun News (@sunnewstamil) November 11, 2026
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