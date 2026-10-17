It's Official: અનિરુદ્ધ અને કાવ્યા મારનના લગ્ન ફિક્સ, CM રેવંત રેડ્ડીએ જણાવી રિસેપ્શનની તારીખ
૨૦૨૫માં, Reddit પર એક પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અનિરુદ્ધ અને કાવ્યા એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે
Published : October 17, 2026 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: ફિલ્મ ઉદ્યોગના જાણીતા સંગીતકાર અનિરુદ્ધ રવિચંદર અને IPL ટીમ 'સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ'ના CEO કાવ્યા મારન ટૂંક સમયમાં લગ્નગ્રંથીથી જોડાવા જઈ રહ્યા છે. આ સમાચારની પુષ્ટિ તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ કરી છે અને આ જાહેરાત પરિવારો દ્વારા કરવામાં આવે તે પહેલાં જ તેમણે કરી દીધી હતી. મારન પરિવાર સાથેની તસવીરો અને વીડિયો શેર કરતા, મુખ્યમંત્રીએ માત્ર લગ્નની પુષ્ટિ જ નથી કરી, પરંતુ રિસેપ્શનની તારીખ પણ જાહેર કરી છે. આ કાર્યક્રમમાં અનેક જાણીતી હસ્તીઓની હાજરી જોવા મળે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
અનિરુદ્ધ રવિચંદર કાવ્યા મારન સાથે કરશે લગ્ન!
મુખ્ય પ્રધાન રેવંતે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર કાવ્યાના માતા-પિતા કલાનિધિ મારન અને કાવેરી મારનના ફોટા અને વિડિયો શેર કર્યા અને તેમને લગ્નના રિસેપ્શનમાં આમંત્રણ આપ્યું. તેમણે લખ્યું, 'સન ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી કલાનિધિ મારન અને તેમના પત્ની શ્રીમતી કાવેરી મારન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી એ. રેવંત રેડ્ડીને તેમના જ્યુબિલી હિલ્સ સ્થિત નિવાસસ્થાને મળ્યા અને તેમને તેમની પુત્રી કાવ્યા મારનના લગ્નના રિસેપ્શનમાં આમંત્રણ આપ્યું. તેણે આગળ લખ્યું, 'કાવ્યા મારન અને અનિરુદ્ધ રવિચંદરના લગ્નનું રિસેપ્શન 21 નવેમ્બરે ચેન્નાઈમાં યોજાશે. મહિનાઓની અફવાઓ પછી, આ સમાચારની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
જ્યારે અનિરુદ્ધ રવિચંદરે અફવાઓનું ખંડન કર્યું
વર્ષ 2025માં, રેડિટ (Reddit) પર એક પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અનિરુદ્ધ અને કાવ્યા એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે અને તેમના પરિવારો લગ્ન અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જેમ જેમ આ અફવા ફેલાઈ, અનિરુદ્ધે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિક્રિયા આપતા લખ્યું, "લગ્ન? હા હા... શાંત થઈ જાઓ મિત્રો... મહેરબાની કરીને અફવાઓ ફેલાવવાનું બંધ કરો." તેમ છતાં, તેમના ડેટિંગ વિશેની અફવાઓ ચાલુ રહી. આ વર્ષના જૂન મહિનામાં, તેમના કાકા અને અભિનેતા વાય. જી. મહેન્દ્રને KPTVને કહ્યું, "હું તેમને આ પ્રસંગે અભિનંદન આપવા માંગુ છું. તેઓ ખૂબ જ ભવ્ય લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. મને જે જાણવા મળ્યું છે તે મુજબ, આ વાત પાકી છે. તેઓ લગ્ન કરી રહ્યા છે."
મહેન્દ્રએ લગ્નની તારીખ કે સ્થળ જેવી વધુ વિગતો આપવાનું ટાળ્યું હતું. જોકે, કાવ્યાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે તે "કોઈ સામાન્ય યુવતી નથી." તેને સક્ષમ અને મહેનતુ ગણાવતા તેમણે જણાવ્યું, "તે કોઈ સામાન્ય યુવતી નથી; તેનામાં આટલી મોટી ટીમ (SRH) સંભાળવાની ક્ષમતા છે. તેને તેના પિતા પાસેથી વ્યવસાયિક સૂઝ વારસામાં મળી છે. તેઓ એક ઉત્તમ જોડી છે અને તેમણે સંગીતના ક્ષેત્રમાં સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ."
અનિરુદ્ધ, કાવ્યા અને તેમના પરિવારોએ હજુ સુધી લગ્ન કે તે સંબંધિત વિગતો અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. તેમ છતાં, એવી અટકળો છે કે આ યુગલ ગ્રીસમાં લગ્ન કરી શકે છે. મુખ્યમંત્રી રેવન્તની એક પોસ્ટ પરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે અનેક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને લગ્નનું આમંત્રણ વ્યક્તિગત રીતે મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. અનિરુદ્ધે તાજેતરમાં નાનીની ફિલ્મ 'ધ પેરેડાઇઝ' અને રજનીકાંતની 'જેલર 2' માટે સંગીત આપ્યું છે. (ઉલ્લેખનીય છે કે, રજનીકાંત સંબંધમાં અનિરુદ્ધ રવિચંદરના કાકા-સસરા (અથવા તે સ્તરે સંબંધી) થાય છે.) અનિરુદ્ધ પાસે અન્ય ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ પણ છે, જેમાં શાહરૂખ ખાનની 'કિંગ', રજનીકાંતની 'ધર્મન' અને કમલ હાસનની 'ઇન્ડિયન 3'નો સમાવેશ થાય છે.
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