અનિક દત્તાનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જાહેર: 'ભૂતેર ભવિષ્યત'ના દિગ્દર્શકના અંતિમ સંસ્કાર ક્યારે અને ક્યાં થશે, જાણો
બંગાળી ફિલ્મ નિર્માતા અનિક દત્તાનો પ્રારંભિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ તેમનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયું.
Published : May 28, 2026 at 4:08 PM IST
હૈદરાબાદ : પ્રખ્યાત બંગાળી ફિલ્મ નિર્માતા અનિક દત્તાનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. બુધવારે બપોરે દક્ષિણ કોલકાતાના હિન્દુસ્તાન પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલી પત્નીના એપાર્ટમેન્ટના ટેરેસ પરથી પડી જવાથી અનિકનું મૃત્યુ થયું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટના બપોરે 1 થી 1:30 વાગ્યાની વચ્ચે બની હતી. તેમને અનેક ઇજાઓ સાથે ધાકુરિયા વિસ્તારની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. તેમના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સેઠ સુખલાલ કરનાની મેમોરિયલ હોસ્પિટલના શબઘરમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. સંપૂર્ણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં થોડો સમય લાગશે.
બુધવારે સાંજે અનિક દત્તાનો પ્રાથમિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મુજબ, અનિક દત્તાના માથા અને ગરદન પર ઊંડા ઘા હતા. તેમના મગજમાં પણ વ્યાપક આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ થયો હતો.
પ્રારંભિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે અનિક દત્તાને માથાની ડાબી બાજુએ ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. ડાબી ખોપરીના હાડકામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. આવી ઈજાઓ સામાન્ય રીતે ખૂબ ઊંચાઈથી પડી જવાથી થાય છે. તેની ડાબી પાંસળી તૂટી ગઈ હતી, અને તેના ડાબા પગમાં પણ ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. લુઈસનો ડાબો ભાગ તૂટી ગયો હતો. તેના ચહેરા, પીઠ અને કમરની ડાબી બાજુ ઉઝરડા અથવા ગંભીર ઘર્ષણ જોવા મળ્યા હતા. વધુમાં, તેના ફેફસામાં લોહી ગંઠાવાનું હતું.
દિગ્દર્શકના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને, બેહાલા પશ્ચિમના ભાજપ સાંસદ ઇન્દ્રનીલ ખાન SSKM હોસ્પિટલ ગયા. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી પણ હોસ્પિટલમાં ગયા. ત્યાં મુખ્યમંત્રીએ દિગ્દર્શકને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં અધિકારીએ લખ્યું, "પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા અનિક દત્તાના અકાળ અવસાનથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. બંગાળી સિનેમામાં તેમનું યોગદાન અમૂલ્ય છે. તેમના પરિવાર, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મારી ઊંડી સંવેદના છે."
અહેવાલો અનુસાર, દિગ્દર્શકે આત્મહત્યા કરી છે. જોકે, હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. અંતિમ સંસ્કારની વાત કરીએ તો, તેમના અંતિમ સંસ્કાર શુક્રવાર, 29 મે ના રોજ કરવામાં આવશે.
પહેલા પાર્થિવ શરીરને પીસ હેવનથી લાવવામાં આવશે અને દિગ્દર્શક સત્યજીત રેના ઘરની સામે મૂકવામાં આવશે. ત્યાંથી, અનિક દત્તાના પાર્થિવ શરીરને સીધા કેઓરાતલા સ્મશાન ગૃહમાં લઈ જવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા તેમની પુત્રી ઓઇશી વિદેશથી પરત આવશે. અહેવાલો અનુસાર, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી પણ અનિક દત્તાના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહી શકે છે.
