IPL 2026: સૂર્યવંશીની બેટિંગ જોઈ અમિતાભ બચ્ચન દંગ, લખ્યું - આ ઉંમરમાં તો અમે...
વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી બોલિવૂડના મહાનાયકને પણ પોતાના ફેન બનાવી દીધા
Published : May 30, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 3:47 PM IST
હૈદરાબાદ: વૈભવ સૂર્યવંશીનું નામ હાલ ક્રિકેટ જગતમાં છવાયેલું છે. 2025 માં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં ડેબ્યૂ કર્યા પછી, 15 વર્ષીય સૂર્યવંશી તેની બેટિંગથી સતત ચર્ચામાં રહ્યો છે. બિહારનો વતની, સૂર્યવંશી, રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) માટે રમે છે અને તેણે એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાના ક્રિસ ગેઇલના રેકોર્ડ સહિત અનેક IPL રેકોર્ડ તોડ્યા છે. જ્યારે પણ તે બેટિંગ કરવા માટે આવે છે, ત્યારે સ્ટેડિયમ છગ્ગા અને ચોગ્ગાના વરસાદથી ગુંજી ઉઠે છે.
આ IPL સિઝનમાં, તેણે એક પછી એક શાનદાર પ્રદર્શન કર્યાં છે. જ્યારે તેના સાથી ખેલાડીઓ બોલરો સામે વિકેટો ગુમાવી રહ્યા હતા ત્યારે પણ તેણે પોતાની આક્રમક બેટિંગથી ટીમની આશાઓ જીવંત રાખી હતી. તેણે જસપ્રીત બુમરાહ અને મિશેલ સ્ટાર્ક જેવા ટોચના બોલરોને કોઈ સન્માન આપ્યું નથી. આ 15 વર્ષનો ખેલાડી એક શક્તિશાળી રન-સ્કોરર બની ગયો છે, જેણે દુનિયાભરના ક્રિકેટ ચાહકોને રોમાંચિત કરી દીધા છે.
T 5756(i) -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 29, 2026
Sooryavanshi - १५ साल की उम्र का अद्भुत सूर्या ।
इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे !!
હવે, સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન પણ આ યુવા પ્રતિભાના ચાહક બની ગયા છે. શુક્રવારે રાત્રે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે RR ની ક્વોલિફાયર 2 મેચ પછી, ક્રિકેટના ખૂબ જ ઉત્સાહી ચાહક બિગ બીએ તેમના X એકાઉન્ટ પર સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરતી એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી. તેમણે કહ્યું કે 15 વર્ષની ઉંમરે, તેમના જેવા લોકો હજુ પણ સ્ટ્રીટ ક્રિકેટ રમવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જ્યારે સૂર્યવંશી એવા પરાક્રમો હાંસલ કરી રહ્યા છે જે લગભગ અશક્ય લાગે છે.
બચ્ચને લખ્યું, "સૂર્યવંશી - 15 વર્ષની ઉંમરે એક અદ્ભુત સૂર્યા. આ ઉંમરે તો અમે લખોટી કે ગલ્લી દંડા પણ સરખી રીતે રમી શકતા નહોતા." ભલે રાજસ્થાન રોયલ્સ મુલ્લાનપુર (ન્યૂ ચંદીગઢ) માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે હારી ગયું અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાથી ચૂકી ગયું પણ સૂર્યવંશીની યાદગાર ઇનિંગ્સ હંમેશા ક્રિકેટ પ્રેમીઓના હૃદયમાં અંકિત રહેશે. જે રીતે તેણે જવાબદારી સંભાળી અને મહત્વપૂર્ણ મેચમાં મહત્વપૂર્ણ રન (47 બોલમાં 96 રન) બનાવ્યા તે પ્રશંસનીય છે.
16 ઇનિંગ્સમાં 48.50 ની સરેરાશ અને 237.50 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 776 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી, પાંચ અડધી સદી અને 72 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સૂર્યવંશીએ સાતત્ય અને વિસ્ફોટક બેટિંગનું એવું મિશ્રણ દર્શાવ્યું છે જે વિશ્વ ક્રિકેટમાં પહેલાં ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી.
ગત મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સામે એલિમિનેટરમાં, તેણે 29 બોલમાં 12 છગ્ગા સહિત 97 રન બનાવ્યા. આ સાથે, તેણે IPL 2012 માં ક્રિસ ગેઇલના 59 છગ્ગાના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. તેણે એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો અને કુલ 19 છગ્ગા સાથે પ્લેઓફ પૂર્ણ કરી.
તેણે 1000 IPL રન પણ પૂરા કર્યા અને 440 બોલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ આન્દ્રે રસેલને પાછળ છોડીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી બન્યો. તે ઇનિંગ્સની દ્રષ્ટિએ બીજો સૌથી ઝડપી ખેલાડી પણ છે, તેણે ફક્ત 23 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. શોન માર્શ (21 ઇનિંગ્સ) આ રેકોર્ડ સાથે સૌથી ઝડપી છે.
આ પણ વાંચો: