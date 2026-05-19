અમિતાભ બચ્ચને રામોજી ફિલ્મ સિટીની પ્રશંસા કરી, શેર કર્યો એક્સપીરિયન્સ, કહ્યું- તેનું વર્લ્ડ ક્લાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર...

અમિતાભ બચ્ચને રામોજી ફિલ્મ સિટીની પ્રશંસા કરી છે. તેમણે RFC ખાતે ફિલ્મોના શૂટિંગનો પોતાનો અનુભવ પણ શેર કર્યો છે.

અમિતાભ બચ્ચન / રામોજી ફિલ્મ સિટી (Getty/ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 10:20 PM IST

હૈદરાબાદ: રામોજી ફિલ્મ સિટી એ ભારતના હૈદરાબાદ શહેરમાં સ્થિત એક ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલ છે. 2,000 એકર (810 હેક્ટર) માં ફેલાયેલા, આ સંકુલને 2005 માં ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ મળ્યો હતો. તેને વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયો સંકુલ તરીકે માન્યતા મળી ચૂકી છે. આ ઘણી અસંખ્ય ફિલ્મોના શૂટિંગનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. હાલમાં જ બોલિવૂડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને આ પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ સિટીની પ્રશંસા કરી હતી.

સોમવાર, 18 મેના રોજ અમિતાભ બચ્ચને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રામોજી ફિલ્મ સિટી માટે તેમની પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. તેમની પોસ્ટ સાથેના કેપ્શનમાં, તેમણે લખ્યું: "રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં મેં જેટલી પણ શૂટિંગ કરી છે, દરેક શૂટિંગનો અનુભવ યાદગાર રહ્યો છે. મેં આ ફિલ્મ સિટીમાં પૂરી સહજતાથી શૂટિંગ કર્યું છે. તેનું વર્લ્ડ ક્લાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સંકલિત પ્રોડક્શન સુવિધાઓ અને પ્રોફેશનલ વાતાવરણ ફિલ્મ નિર્માણની પ્રક્રિયાને સરળ અને આનંદદાયક બનાવે છે."

RFCના વિકાસ પર પ્રકાશ પાડતા, બિગ બીએ તેમની પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, આ દુનિયાભરમાં ફિલ્મમેકિંગના સૌથી સારા સ્થળોમાંના એક બની ગયું છે." એક્ટરે ફિલ્મ સિટી માટે શુભેચ્છાઓ આપતા અંતમાં લખ્યું, "ભારતીય સિનેમાને અતૂટ જુસ્સા અને સમર્પણ સાથે સહયોહ આપવા માટે સમગ્ર ટીમને મારી શુભકામનાઓ."

રામોજી ફિલ્મ સિટીનો ફક્ત ઉલ્લેખ થતાં જ આંખો સામે જગમગતી રોશની અને વિવિધ પ્રકારના ફિલ્મ સેટ નજર સામે આવી જાય છે. અહીં દૂર દૂરથી પ્રવાસીઓ લાઇવ-એક્શન પરફોર્મન્સથી લઈને પરીઓ જેવી કહાણી જેવી પરેડ સુધી, બધુ જ જોવા માટે આવે છે. વધુમાં, આ ફિલ્મ સિટી અસંખ્ય ફિલ્મોના ફિલ્મ શૂટિંગનું જન્મસ્થળ છે, જ્યાં સર્જનાત્મક રીતે કામ કરવામાં આવે છે. આ ફિલ્મ સિટીએ હજારો સ્ટાર્સની મેજબાની કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમિતાભ બચ્ચનની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ સૂર્યવંશમ (1999) હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે શૂટ કરવામાં આવી હતી. ફિલ્મના દ્રશ્યો મુઘલ શૈલીના મહેલ જેવા ડિઝાઇન કરાયેલા સેટની પૃષ્ઠભૂમિ સામે શૂટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બાજુમાં એક બગીચો હતો. વધુમાં, ઘણી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો, જેમ કે એસ.એસ. રાજામૌલીની બાહુબલી અને નાગ અશ્વિનની કલ્કી 2898 AD (2024) પણ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં શૂટ કરવામાં આવી હતી, જેના માટે એક વિશાળ ખાસ બનાવેલા સેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સેટને સાચવવામાં આવ્યો છે અને આજે પણ પ્રવાસીઓ માટે એક પ્રિય આકર્ષણ છે.

