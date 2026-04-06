83 વર્ષે પણ ઘરે બેસી રહેવા નથી માંગતા અમિતાભ બચ્ચન, બ્લૉગમાં કારણ જણાવ્યું; ફેન્સની ચિંતા વધી

બ્લૉગમાં અમિતાભ બચ્ચને પોતાના જીવનના સ્તર વિશે વાત કરતા ફેન્સને ચિંતામાં મુકી દીધા છે.

બોલિવૂડ એક્ટર અમિતાભ બચ્ચન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 1:51 PM IST

હૈદરાબાદ: સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન 83 વર્ષના છે અને આજે પણ બોલિવૂડમાં એક્ટિવ છે. આજે પણ તેમની એક્ટિંગમાં ચપળતા જોવા મળે છે. તે થાક્યા વગર સેટ પર એક્શન અને સ્ટંટ કરી રહ્યા છે. તે થોડા વર્ષમાં સિનેમામાં પોતાના છ દાયકા પૂરા કરશે. બિગ બીએ પોતાના કરિયરમાં 200થી વધુ ફિલ્મ કરી છે. જાણીતા ટીવી શો કૌન બનેગા કરોડપતિની 16 સિઝન હોસ્ટ કરી ચુક્યા છે. આ સિવાય તે સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે અને દર રવિવારે પોતાના બંગલા જલસાની બહાર પોતાના ફેન્સને મળવા માટે આવે છે. બિગ બી પોતાના બ્લૉગ રાઇટિંગથી પણ ચર્ચામાં રહે છે. બ્લૉગમાં તેમણે તેમના જીવનના સ્તર ઉજાગર કર્યા છે. હવે તેમના નવા બ્લૉગે તેના ચાહકોને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે. ચાલો જાણીયે બિગ બીના નવા બ્લૉગમાં શું છે.

બિગ બી અમિતાભ બચ્ચનનો નવો બ્લૉગ

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ દિવસોમાં તે કૌન બનેગા કરોડપતિ સીઝન 18ની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. આ સાથે તેમની પાસે રામાયણ અને કલ્કિ 2898 AD પાર્ટ 2 જેવી બે મોટી માઇથોલોજી ફિલ્મ પણ છે. હવે વાત કરીએ તેમના બ્લૉગની તો તેમાં તેમણે લખ્યુ છે, 'એક એવો દિવસ જે 'આળસ'થી ભરેલો ન હોય...કોઇ ખાસ કારણ નહોતું...દરરોજ કામ ના કરવું મને પરેશાન કરે છે...અને જ્યારે તમે દરરોજ એક નિશ્ચિત શેડ્યૂલ મુજબ કામ નથી કરતા...તો આદતો બનાવવાની આખી પ્રક્રિયા જે પહેલાથી જ ચાલતી આવી રહી હતી...તે દિવસે અચાનક જ કામમાં એક એવું રહસ્ય બની જાય છે, જે સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણ તાલમેનલ સાથે ચાલે છે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કેવી રીતે રૂટીનથી વિચલિત થવું સંતુલન બગાડી નાખે છે.'

ચિંતા મન અને શરીર બન્ને માટે હાનિકારક

બિગ બી કહે છે, 'તમે વિચારો છો કે આજનો દિવસ તમે જે રીતે ઇચ્છો છો તે રીતે કેમ નથી જઇ રહ્યો, તેથી જો આપણે થોડી પણ સમજ ધરાવીએ તો આપણી આસપાસ શાંતિ હોવી જોઇએ, પરંતુ કેટલાક લોકો સાથે આવું ક્યારેય થતું નથી અને આ ચિંતાનું બીજું કારણ બની જાય છે. કહેવાય છે કે ચિંતામાં રહેવું મન અને શરીર બન્ને માટે હાનિકારક છે અને આ નબળાઇને કારણે ચિંતાથી ભરેલો દિવસ પસાર કરવો બિલકુલ જરૂરી નથી.'

આ પહેલીવાર નથી જ્યારે બિગ બીએ બ્લોગમાં પોતાની સમસ્યાનો ખુલાસો કર્યો હોય. આ પહેલા પણ તેમણે એક બ્લોગમાં કહ્યું હતું કે, તેમણે પેન્ટ પહેરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી હતી.KBC 17ના સેટ પર પણ તે ભાવુક થઈ ગયા હતા. તે દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે, 'કેટલીકવાર, આપણે એક ક્ષણ એટલી ઊંડાણપૂર્વક જીવીએ છીએ અને તેમાં એટલા ખોવાઈ જઈએ છીએ કે જ્યારે તે તેના અંત સુધી પહોંચે છે, ત્યારે એવું લાગે છે કે તે હમણાં જ શરૂ થયું છે, અને છતાં તે આટલી ઝડપથી સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. બધું એવું લાગે છે કે જાણે ગઈકાલે જ બન્યું હોય. હું આ ગેમ્સનો છેલ્લો દિવસ શરૂ કરવાનો છું, અને હું આ લાગણીઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું. મેં મારા જીવનનો એક તૃતીયાંશ ભાગ વિતાવ્યો છે… એક તૃતીયાંશ કરતાં પણ વધુ, તમારા બધાની સાથે વિતાવ્યો છે અને આ મારા માટે ઘણા સૌભાગ્યની વાત છે.'

