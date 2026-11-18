OMG: KBCના સેટ પર તૂટી ગયો અમિતાભ બચ્ચનના પેન્ટનો બેલ્ટ, પછી લગાવ્યો દેશી જુગાડ, લોકો હસી-હસીને લોટપોટ થઈ ગયા
અમિતાભ બચ્ચને તેમના 'બચી ગયા' વાળી ટ્વીટ અંગે સ્પષ્ટતા આપી છે, જેના પર સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ તરફથી રમુજી પ્રતિક્રિયાઓ આવી છે
Published : November 18, 2026 at 7:20 PM IST
હૈદરાબાદ: થોડા દિવસો પહેલા, બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચને એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં માત્ર એટલું જ લખ્યું હતું: "બચી ગયો". આ પોસ્ટ બાદ, અભિનેતાને સંભવિત સુરક્ષા જોખમો હોવાના અહેવાલો વચ્ચે વિવિધ અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી. હવે, બોલિવૂડના 'શહેનશાહ'એ આ રહસ્યમય પોસ્ટ પાછળનું કારણ જણાવીને તમામ અટકળો પર પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું છે. લોકોની જિજ્ઞાસાને શાંત કરતા, અમિતાભ બચ્ચને તેમના લોકપ્રિય ક્વિઝ શો 'કૌન બનેગા કરોડપતિ' (KBC) સીઝન 18ના સેટ પર બનેલી એક રમુજી ઘટના વિશે જણાવ્યું.
બુધવારે, 18 નવેમ્બરે, અમિતાભ બચ્ચને તેમના સત્તાવાર 'X' હેન્ડલ પર આ પોસ્ટ પાછળનું કારણ સ્પષ્ટ કર્યું. આ ઘટના વિશે લખતા તેમણે જણાવ્યું, "T 5850 - KBCના શૂટિંગ દરમિયાન મારા પેન્ટનો બેલ્ટ તૂટી ગયો; મેં તરત જ તેની જગ્યાએ એક દોરી બાંધી દીધી, 'બચી ગયો!'" તેમના આ ખુલાસાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અભિનેતાની અગાઉની પોસ્ટનો સુરક્ષા સંબંધિત કોઈ મુદ્દા સાથે કોઈ લેવાદેવા નહોતા, જેવી કે ઘણા લોકોએ ધારણા બાંધી હતી.
T 5850 - KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया - 'बच गए '— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026
આ એક હળવી ટિપ્પણી હતી, જે KBCના શૂટિંગ દરમિયાન થયેલી એક નાનકડી ઘટના (વોર્ડરોબ મેલફંક્શન)ના સંદર્ભમાં હતી; તે સમયે તેમના પેન્ટનો બેલ્ટ તૂટી ગયો હતો અને પરિસ્થિતિ સંભાળવા માટે તેમણે તાત્કાલિક એક દોરી બાંધવી પડી હતી. દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે અમિતાભના સ્પષ્ટીકરણ પર રમુજી ટિપ્પણીઓ કરી. એક યુઝરે મજાકમાં પૂછ્યું, "સર, તમે આટલો સસ્તો બેલ્ટ કેમ પહેર્યો હતો?" બીજા એકે લખ્યું, "અરે, તો શું આ 'લોરેન્સ'વાળી ઘટના નહોતી?" ત્રીજા એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "હું તમારી વાત માની જ નથી શકતો, મને ખબર છે કે તમે માત્ર મજાક કરી રહ્યા છો!"
T 5847 - बच गए— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અમિતાભની એક પોસ્ટ, જેમાં તેમણે "બચી ગયા" હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તેણે લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ ઘટના એવા સમયે બની જ્યારે મુંબઈમાં તેમના નિવાસસ્થાન 'જલસા'ની બહાર ગોળીબાર કરવાનું કાવતરું ઘડાયું હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તાજેતરના અઠવાડિયામાં મુંબઈ સત્તાવાળાઓને બોમ્બની ધમકી આપતા અનેક ઈમેલ મળ્યા છે, જેમાં પણ તેમના જુહુ સ્થિત ઘરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 23 ઓક્ટોબરે મળેલા એક ધમકીભર્યા ઈમેલમાં અન્ય સ્થળોની સાથે 'જલસા'નું નામ હતું, જ્યારે 6 નવેમ્બરે મળેલા અન્ય એક ઈમેલમાં અભિનેતાના નિવાસસ્થાન ઉપરાંત બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને મહાલક્ષ્મી રેસકોર્સનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સુરક્ષા એજન્સીઓએ આ સ્થળોની તપાસ કરી હતી, પરંતુ ત્યાં કંઈપણ શંકાસ્પદ જણાયું ન હતું. દરમિયાન, સુરક્ષાને લગતી આ ચિંતાઓ હોવા છતાં, અમિતાભે રવિવારે 'જલસા'ની બહાર આવીને ત્યાં એકઠા થયેલા ચાહકોનું અભિવાદન કરવાની પોતાની વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલુ રાખી છે.
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