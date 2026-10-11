HAPPY BIRTHDAY BIG B: અમિતાભના 'જલસા' બહાર જામી ભીડ, ચાહકે 'બિગ બી'ના અંદાજમાં કર્યો ડાન્સ
આજે બોલિવૂડના મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનનો જન્મદિવસ છે. આ અવસરે અભિનેતાના ઘરની બહાર ચાહકો એકઠા થયા છે.
Published : October 11, 2026 at 1:33 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે બોલિવૂડના 'શહેનશાહ' અમિતાભ બચ્ચનનો જન્મદિવસ છે; તેઓ તેમનો 84મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. વિશ્વભરના ચાહકો તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. દરમિયાન કેટલાક ચાહકો તેમના નિવાસસ્થાન 'જલસા'ની બહાર એકઠા થયા છે, એવી આશા સાથે કે તેઓ તેમની એક ઝલક જોઈ શકે અને રૂબરૂમાં શુભેચ્છાઓ આપી શકે.
સોશિયલ મીડિયા પર 'જલસા'ના વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં ચાહકો પોતાની આગવી શૈલીમાં ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે. એક વીડિયોમાં એક ચાહક 'બિગ બી'ના વેશમાં જોવા મળે છે અને નિવાસસ્થાનની બરાબર સામે સુપરસ્ટારની ખાસ અંદાજમાં ડાન્સ કરી રહ્યો છે.
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અન્ય એક વીડિયોમાં એક ચાહક બચ્ચન પરિવારનો મોટો ફોટોગ્રાફ પકડેલો જોવા મળે છે. આ તસવીરમાં સમગ્ર પરિવાર બિગ બી, જયા બચ્ચન, અભિષેક, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન, આરાધ્યા, શ્વેતા અને તેમના બાળકો નવ્યા અને અગસ્ત્ય એકસાથે જોવા મળે છે. લોકો નજીકમાં ફુગ્ગા લઈને ઊભા છે. અન્ય એક વીડિયોમાં ચાહકો બિગ બીની ફિલ્મોના ગીતો એકસાથે ગાતા જોવા મળે છે. વળી એક વીડિયોમાં અમિતાભ બચ્ચન જેવા દેખાતી વ્યક્તિ ભીડને કેક ખવડાવતી જોવા મળે છે.
દેશના ખૂણેખૂણેથી લોકો અમિતાભ બચ્ચનને તેમના જન્મદિવસ પર મળવા માટે આવ્યા છે. આ ખાસ દિવસે બિગ બી પોતે તેમના ચાહકોને મળવા માટે ઘરની બહાર આવે છે, જે તેમની અને ચાહકો વચ્ચેના ખાસ સંબંધને દર્શાવે છે. અભિનેતા ઘણીવાર તેમના ચાહકોને ભેટ પણ આપે છે. જન્મદિવસ ઉપરાંત બિગ બી દર રવિવારે પણ ચાહકોને મળવા માટે ઘરની બહાર આવે છે.
દરમિયાન અમિતાભ બચ્ચન 11 ઓક્ટોબરે 84 વર્ષના થયા. મોટી ઉંમર હોવા છતાં તેઓ સક્રિયપણે કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આજકાલ તેઓ ટીવી શો 'કૌન બનેગા કરોડપતિ' હોસ્ટ કરતા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત તેમના ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ પાઇપલાઇનમાં છે; તેઓ 'કલ્કી પાર્ટ 2'માં જોવા મળશે.
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