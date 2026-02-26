સલીમ ખાનની તબિયત આમિર ખાને આપ્યું નિવેદન, જાણો કેવી છે 'શોલે'ના રાઈટરની હેલ્થ
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાને સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી શેર કરી છે. ચાલો જાણીએ કેવી છે તેમની તબિયત
મુંબઈ: બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાને બુધવારે (25 ફેબ્રુઆરી) હોસ્પિટલમાં સલમાન ખાનના પિતા, પટકથા લેખક સલીમ ખાનની મુલાકાત લીધી. મુલાકાત બાદ, આમિર ખાને એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી જ્યાં તેમણે મીડિયા સાથે વાત કરી હતી અને સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય વિશે અપડેટ આપી.
સુપરસ્ટારે મીડિયા સાથે વાત કરી અને પ્રખ્યાત પટકથા લેખકની હાલની સ્થિતિ વિશે ખુલીને વાત કરી. તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે તે સલીમ ખાનને રૂબરૂ મળી શક્યા નથી, પરંતુ તેમણે તેમના પરિવાર સાથે થોડો સમય વિતાવ્યો હતો.
"લગાન" ના અભિનેતાએ કહ્યું, "હું સલીમ સાહેબને મળવા ગયો હતો. અમે બધા તેમની ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે તેઓ ICU માં હતા, હું તેમને રૂબરૂ મળી શક્યો નહીં. પરંતુ હું તેમના પરિવાર સાથે બેઠો હતો."
સલીમ ખાનના પરિવાર તરફથી મળેલી માહિતી મીડિયા સાથે શેર કરતા તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અલ્વીરાજી મને જે કહી રહ્યા છે તે અનુસાર, તેમના સ્વાસ્થ્યમાં દરરોજ સુધારો થઈ રહ્યો છે. અમે બધા પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ કે તેઓ જલ્દી ઘરે પાછા ફરે અને તેમની તબિયત ફરી સારી થઈ જાય."
90 વર્ષના સલીમ ખાનને મગજમાં નાના રક્તસ્ત્રાવ થયા બાદ 17 ફેબ્રુઆરીથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે અને તેમના પર ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. ડૉ. જલીલ પારકરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કોઈ સર્જરી કરવામાં આવી નથી.
ડૉક્ટરે કહ્યું, "કોઈ સર્જરી કરવામાં આવી નથી. તે એક પ્રક્રિયા હતી જે અમે સામાન્ય રીતે કરીએ છીએ. હા, તેમને મગજમાં રક્તસ્ત્રાવ થયો હતો, પરંતુ તે સાધારણ હતો અને તેમાં કોઈ સર્જિકલ હસ્તક્ષેપની જરૂર નહોતી. કોઈ સર્જરીની જરૂર નહોતી."
તાજેતરના સમયમાં, સલીમ ખાનના નજીકના મિત્ર-લેખક જાવેદ અખ્તર, સંજય દત્ત, શિલ્પા શેટ્ટી, રાહુલ રોય, સંગીતા બિજલાની અને અમૃતા અરોરા સહિત ફિલ્મ ઉદ્યોગના ઘણા લોકો તેમને મળવા અને તેમના પરિવારને ટેકો આપવા માટે હોસ્પિટલમાં ગયા હતા.
