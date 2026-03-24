ટટીરી વિવાદ વચ્ચે બાદશાહ ચૂપચાપ કરી લીધા લગ્ન? સુંદર દુલ્હન સાથેની તસવીરો વાયરલ
બાદશાહ અને ઈશા રિખીના લગ્નના ફોટા વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેનાથી ઓનલાઈન હલચલ મચી ગઈ છે
Published : March 24, 2026 at 6:00 PM IST
હૈદરાબાદ: ગાયક-રેપર બાદશાહ ફરી એકવાર પોતાના અંગત જીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. અહેવાલો અનુસાર બાદશાહે પંજાબી અભિનેત્રી ઈશા રિખી સાથે ગુપ્ત રીતે લગ્ન કર્યા છે. તેમના લગ્નના ઘણા ફોટા ઓનલાઈન સામે આવ્યા છે અને ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
ઈશાની માતા પૂનમ રિખીએ ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા પછી તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચાર અંગે અટકળો શરૂ થઈ ગઈ. તસવીરોમાં, આ કપલ - તેમના લગ્નના પોશાકમાં, નજીકના પરિવારના સભ્યો સાથે લગ્નની વિધિઓમાં ભાગ લેતા જોવા મળે છે. એક ખાસ ફોટોગ્રાફમાં, બાદશાહ કુર્તા અને સાફામાં સજ્જ છે, જ્યારે ઈશા લાલ સલવાર સૂટમાં સુંદર દેખાય છે, જે ચૂડા અને કલીરે જેવા પરંપરાગત દુલ્હનના ઘરેણાંથી શણગારેલી છે.
આ ખુશીમાં વધારો કરતાં, ટી-સિરીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પૂજા સિંહ ગુજરાલે પણ આ કપલને અભિનંદન આપતો સંદેશ શેર કર્યો. તેણે લખ્યું, "મારું દિલ ખુશી અને આંસુઓથી ભરાઈ ગયું છે (અલબત્ત, ખુશીના આંસુ)... મારી પ્રિય બહેન સૌથી સુંદર દુલ્હન બની ગઈ છે... તમારું જીવન પ્રેમ અને ખુશીઓથી ભરેલું રહે." તેના આ ભાવનાત્મક સંદેશે એવી અટકળોને વધુ મજબૂત બનાવી છે કે બંને ખરેખર લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.
જોકે, બાદશાહ કે ઈશા રિખીએ હજુ સુધી તેમના લગ્નની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. આનાથી ચાહકોમાં સતત ઉત્સુકતા અને અટકળો વધી રહી છે, જ્યારે આ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો એવું પણ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે વાયરલ લગ્નના ફોટા AI-જનરેટેડ હોઈ શકે છે, જે અફવાઓની આસપાસની મૂંઝવણમાં વધારો કરે છે.
અહેવાલો અનુસાર, બાદશાહ અને ઈશા લગભગ ચાર વર્ષથી રિલેશનશિપમાં છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે બંને પરસ્પર મિત્રો દ્વારા એક પાર્ટીમાં મળ્યા હતા, અને તેમનો બંધન ધીમે ધીમે ગંભીર સંબંધમાં પરિણમ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, તેઓએ મોટાભાગે તેમના ખાનગી જીવનને જાહેર નજરથી દૂર રાખ્યું છે, જેના કારણે તેમના લગ્નના ફોટા અચાનક બહાર આવવાથી તેમના ચાહકોને વધુ આશ્ચર્ય થયું છે.
કોણ છે ઈશા રિખી
જેઓ ઈશા રિખીથી અજાણ છે તેમને જણાવી દઈએ કે, તેણે 2013માં પંજાબી ફિલ્મ 'જટ્ટ બોયઝ પુટ જટ્ટન દે'થી પોતાની અભિનય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને બાદમાં બોલીવુડ ફિલ્મ 'નવાબઝાદે' માં દેખાઈ હતી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેણે પ્રાદેશિક સિનેમામાં સફળતાપૂર્વક પોતાના માટે એક મજબૂત સ્થાન બનાવ્યું છે.
બીજી બાજુ, જાસ્મિન મસીહ સાથેના તેના પાછલા લગ્ન પછી, આ બાદશાહના જીવનમાં એક નવો અધ્યાય છે. આ દંપતી 2020 માં અલગ થયા પરંતુ તેમની પુત્રીનું સહ-પાલન કરવાનું ચાલુ રાખે છે. એક મુલાકાતમાં અલગ થવા વિશે બોલતા, બાદશાહે કહ્યું, "અમે શક્ય તેટલા તમામ પ્રયાસ કર્યા... અમે અલગ થયા કારણ કે તે અમારા બાળક માટે કામ કરી રહ્યું ન હતું." હાલમાં, ચાહકો આ કપલના સત્તાવાર નિવેદનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
