આલિયા ભટ્ટે કર્યો 'રામાયણ'નો રિવ્યૂ, કહ્યું - તારા પર ગર્વ છે રણબીર, શેર કરી ફિલ્મના સેટ પરથી પિતા-પુત્રીની સુંદર તસવીર
આજે રણબીર કપૂર સ્ટારર 'રામાયણ' થિયેટર્સમાં રિલીઝ થઈ છે જે ભારતીય સિનેમાની અત્યાર સુધીની સૌથી મોંઘી ફિલ્મ છે
Published : November 5, 2026 at 5:01 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂરની પત્ની અને અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટે પણ હવે એપિક ફિલ્મ 'રામાયણ' જોઈ લીધી છે. તે રણબીર અને અન્ય કલાકારોના અભિનયથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર આલિયાએ ફિલ્મ વિશે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે અને સાથે જ તેના પતિ રણબીર કપૂર તથા પુત્રી રાહા કપૂરની કેટલીક સુંદર અને અત્યંત મનમોહક તસવીરો પણ શેર કરી છે. પિતા-પુત્રીની આ યાદગાર તસવીરો જોઈને કોઈનું પણ દિલ ખુશ થઈ જશે. ચાહકો આ તસવીરો પર ખૂબ જ પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આજે 5મી નવેમ્બરે 'રામાયણ' રિલીઝ થઈ છે, જેમાં રણબીર કપૂરે ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવી છે.
રણબીર અને રાહાની એવી તસવીરો જે તમારું દિલ જીતી લેશે
પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તસવીરો શેર કરતા આલિયા ભટ્ટે લખ્યું, "તમે આ ફિલ્મમાં તમારું દિલ અને આત્મા રેડી દીધા છે અને તેનું પરિણામ પણ સુંદર મળ્યું છે. મને તમારા પર, રણબીર, અને તે દરેક વ્યક્તિ પર ખૂબ ગર્વ છે જેમણે આ ભવ્ય સિનેમેટિક અનુભવને સાકાર કરવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું. કેટલીક વાર્તાઓ આપણા બધા કરતાં પણ મોટી હોય છે અને 'રામાયણ' તેમાંથી એક છે." આલિયાએ થોડા સમય પહેલા જ આ પોસ્ટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટની સૌથી ખાસ વાત તેમાં શેર કરવામાં આવેલી તસવીરો છે, જે ચોક્કસપણે તમારું દિલ જીતી લેશે. આલિયા ભટે બે તસવીરો શેર કરી છે - પહેલી તસવીરમાં રણબીર કપૂર પોતાની વહાલી પુત્રી રાહા પર પ્રેમ વરસાવતો જોવા મળે છે, જ્યારે બીજી તસવીરમાં તે તેની બાજુમાં ઊભો છે. સૌથી રસપ્રદ બાબત એ છે કે આ તસવીરો 'રામાયણ'ના સેટ પર લેવામાં આવી છે, જેમાં રણબીર ભગવાન રામના વેશમાં છે. આ તસવીરોમાં પિતા અને પુત્રી વચ્ચેની કેમિસ્ટ્રી ખરેખર જોવાલાયક છે.
સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ તસવીરો
આલિયા ભટ્ટની પોસ્ટ પર સેલિબ્રિટીઓ અને ચાહકો તરફથી લાઈક્સનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. આ પોસ્ટમાં જોવા મળતા રણબીર અને રાહા પર લોકો ખૂબ જ પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. શિબાની અખ્તર અને સબા પટૌડી સહિત અનેક સેલિબ્રિટીઓએ પણ આ પોસ્ટને લાઈક કરી છે. આ સમાચાર લખાયા ત્યાં સુધીમાં, પોસ્ટને 2.5 લાખથી વધુ લાઈક્સ મળી ચૂકી છે. એક ચાહકે ટિપ્પણી કરી, "વાહ, આ તસવીરો કેટલી સુંદર છે!" અન્ય એકે લખ્યું, "રણબીર કપૂર અને રાહા માટે આ ચોક્કસપણે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ હશે." ચાહકો સતત આ તસવીરો પર પોતાનો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.
'રામાયણ' વિશે
ઉલ્લેખનીય છે કે 'રામાયણ'નું નિર્દેશન નિતેશ તિવારી કરી રહ્યા છે, જ્યારે નમિત મલ્હોત્રા અને યશ તેના નિર્માતા છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર રામની ભૂમિકામાં, રવિ દુબે લક્ષ્મણની ભૂમિકામાં, સાઈ પલ્લવી સીતાની ભૂમિકામાં અને યશ રાવણની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ₹4 હજાર કરોડના બજેટ સાથે, 'રામાયણ' ફ્રેન્ચાઈઝી ભારતીય સિનેમાના ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ બની ગઈ છે.
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