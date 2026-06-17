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'આલ્ફા' ટ્રેલર રિલીઝ: અગ્નિ પરીક્ષા માટે તૈયાર આલિયા, 'સીતા' બનીને ફૂંકશે રાવણની લંકા, ઋતિકની એન્ટ્રીએ વધાર્યો ઉત્સાહ

યશરાજ ફિલ્મ્સની સ્પાઈ યુનિવર્સની નવી ફિલ્મ 'આલ્ફા'નું ટ્રેલર આવી ગયું છે, જેમાં આલિયા અને બૉબી દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે

યશરાજ ફિલ્મ્સની સ્પાઈ યુનિવર્સની નવી ફિલ્મ 'આલ્ફા'નું ટ્રેલર આવી ગયું છે, જેમાં આલિયા અને બૉબી દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે
યશરાજ ફિલ્મ્સની સ્પાઈ યુનિવર્સની નવી ફિલ્મ 'આલ્ફા'નું ટ્રેલર આવી ગયું છે, જેમાં આલિયા અને બૉબી દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે (Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 3:47 PM IST

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હૈદરાબાદ: 'આલ્ફા' આ વર્ષની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મોમાંની એક છે. ટીઝર રિલીઝ બાદ ફેન્સ ફિલ્મના ટ્રેલરની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આજે 17 જૂને આ ઈંતેજારી પર વિરામ લાગી ગયો છે અને ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટ્રેલરનો અંત ફેન્સ માટે એક મોટા સરપ્રાઈઝ સાથે થાય છે.

બુધવારે YRFએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર 'આલ્ફા'નું ટ્રેલર અપલોડ કર્યું અને કેપ્શનમાં લખ્યું, 'છોકરીઓ બસ જલસા કરવા માગે છે... બંદૂકોની સાથે આલ્ફા 3 જુલાઈએ થિએટર્સમાં.'

'આલ્ફા'નું ટ્રેલર

ફિલ્મના ટ્રેલરની શરૂઆત એક બાળકી સાથે થાય છે જે કાચના બૉક્સમાં રડતી દેખાય છે. ફતેહ (બૉબી દેઓલ) એલાન કરે છે કે, 'આની માનું નામ જાનકી હતું એટલે આપણે તેને સીતા કહીશું.' ત્યારબાદ આલિયા ભટ્ટનો વૉઈસ ઑવર આવે છે, જે એક વાર્તા સંભળાવે છે, જે ફતેહની હોય છે.

ત્યારબાદના સીનમાં તે બાળકીને બેરહમ હત્યારી બનવાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, એવી હત્યારી જેને ઑર્ડર મળવા પર ટાર્ગેટને ખતમ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. વૉઈસ ઓવરમાં આલિયા ફહેતને 'રાક્ષસ' કહે છે જેણે એક રાજકુમારીનું અપહરણ કર્યું હતું પણ રામાયણથી ઉલટ જે રામ દ્વારા બચાવી લેવાની રાહ જોતી હતી તે સીતા પોતે ફતેહની લંકા ખતમ કરવા માટે પોતાની શીખેલી બાબતોની ઉપયોગ કરે છે.

ટ્રેલરમાં આલિયાનો ડાયલોગ, 'સીતા આજે પોતે લંકા સળગાવવા આવી છે.' લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. ત્યારબાદ કેટલાક એક્શન સીન દેખાડવામાં આવે છે. આલિયા ફુલ એક્શન મોડમાં દેખાય છે. શરવરી પણ આ મિશનમાં શામેલ થઈ જાય છે. એક સીનમાં તેની અને આલિયા વચ્ચે જબરદસ્ત એક્શન દેખાડવામાં આવી છે. બીજી તરફ અનિલ કપૂર બંને એજન્ટ્સને ગાઈડ કરતો દેખાય છે. ફતેહ એક નારાજ એક્સ-સ્પાઈ હોય તેવું લાગે છે, જે પોતાના દેશ સામે બદલો લેવા માગે છે. તે કહે છે, 'હું જે બનાવી રહ્યો છું તે ઈતિહાસ છે.'

ત્યારબાદમાં દેખાડવામાં આવે છે કે, આલિયા અને શરવરી એક ટીમમાં આવી જાય છે અને ફતેહની દુનિયાનો ખાત્મો કરવા માટે આગળ વધે છે. બીજી બાજુ ફતેહ કહે, 'ઈન્ડિયાએ આલિયાની કદર ન કરી, હવે ઈન્ડિયા આલ્ફાથી ડરશે.' અહીં સીતાનું ગળું ફતેહના હાથમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે.

ટ્રેલરમાં 'વૉર' અને 'વૉર 2'ના મેજર કબીર ધાલીવાલ તરીકે ઋતિક રોશનની પણ એક ખાસ ઝલક દેખાડવામાં આવી છે, જે આલિયા અને શરવરીને તેમના મિશન માટે મદદ કરવા આવે છે. જોકે, ટ્રેલરમાં માત્ર ઋતિકની આંખો દેખાડવામાં આવી છે પણ ફેન્સને ક્રેઝી બનાવવા માટે આટલું જ પૂરતું હતું.

'આલ્ફા' વિશે

શિવ રવૈલના નિર્દેશન અને આદિત્ય ચોપરાના પ્રોડક્શનમાં બનેલી 'આલ્ફા'માં આલિયા ભટ્ટ, શરવરી, અનિલ કપૂર અને બૉબી દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં છે. ફિલ્મ સૌમિલ શુક્લા અને શ્રીધર રાધવનના સ્ક્રીનપ્લે પર આધારિત છે. અને વાર્તા ઉદય ચોપરાએ લખી છે.

'આલ્ફા' યશરાજ ફિલ્મ્સના સ્પાઈ યુનિવર્સની નવી ફિલ્મ છે, જેમાં અત્યાર સુધી 'એક થા ટાઈગર' (2012), ટાઈગર જિંદા હૈ (2017), વૉર (2019) પઠાન (2023), ટાઈગર 3 (2023) અને વૉર 2 (2025) જેવી ફિલ્મો શામેલ છે. 'આલ્ફા' 3 જુલાઈએ રિલીઝ થશે.

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