ભૂત બાંગ્લા'માં અક્ષય કુમાર- વામિકા ગબ્બીની જોડી ચર્ચામાં, આ સ્ટાર્સ પણ ઉંમરના તફાવતની યાદીમાં સામેલ

Published : March 25, 2026 at 9:18 PM IST

હૈદરાબાદ : આગામી ફિલ્મ 'ભૂત બાંગ્લા'માં સુપરસ્ટાર અક્ષય કુમાર અને અભિનેત્રી વામિકા ગબ્બીની જોડીએ ફરી એકવાર બોલિવૂડના રોમેન્ટિક યુગલોમાં ઉંમરના તફાવતની ચર્ચા ચારેકોર છે.

હિન્દી ફિલ્મોમાં દાયકાઓથી યુવાન અભિનેત્રીઓ સામે ઘણા મોટા પુરુષ કલાકારોને લેવાની પ્રથા પ્રચલિત છે, તેમ છતાં આ મુદ્દો હજુ પણ ફિલ્મ જોનારાઓમાં ખૂબ ચર્ચાનો વિષય છે.

અક્ષય કુમારે તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં આ મુદ્દા પર વાત કરી હતી. ઉંમરના અંતરને લગતી ચાલી રહેલી ચર્ચા વિશે બોલતા, તેમણે કહ્યું, "તો શું? શું આપણે પહેલા આવું જોયું નથી? હોલીવુડમાં પણ આવું બને છે. ક્યારેક તે સ્ક્રિપ્ટને કારણે હોય છે. ઘણા લોકો એવા જીવનસાથીઓ સાથે લગ્ન કરે છે જેઓ પોતાનાથી મોટા અથવા નાના હોય છે."

આ ચર્ચા ફરી એકવાર જોર પકડતી જાય છે, ત્યારે ચાલો કેટલીક ફિલ્મો પર એક નજર કરીએ જેમાં બોલિવૂડના મોટા સ્ટાર્સને ઘણી નાની ઉંમરની અભિનેત્રીઓ સાથે કાસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. અક્ષય કુમાર 58 વર્ષનો છે અને વામિકા 32 વર્ષની છે, તેમની વચ્ચે 26 વર્ષનો તફાવત છે.

1. દબંગ 3 - સલમાન ખાન અને સઈ માંજરેકર, ઉંમરનો તફાવત: 36 વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ત્યારે સલમાન ખાન 54 વર્ષના હતા, જ્યારે સાઈ માંજરેકર 18 વર્ષના હતા.

2. સિકંદર - સલમાન ખાન અને રશ્મિકા મંદન્ના | ઉંમર તફાવત: 31 વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે સલમાન ખાન 59 વર્ષના હતા અને રશ્મિકા મંદાના 28 વર્ષની હતી.

3. સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ - અક્ષય કુમાર અને માનુષી છિલ્લર, ઉંમરનો તફાવત: 30 વર્ષ

ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે અક્ષય કુમાર 55 વર્ષના હતા, જ્યારે માનુષી છિલ્લર 25 વર્ષની હતી.

4. સૂર્યવંશમ - અમિતાભ બચ્ચન અને સૌંદર્યા, ઉંમરનો તફાવત: 30 વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે અમિતાભ બચ્ચન 57 વર્ષના હતા અને સૌંદર્યા 27 વર્ષની હતી.

5. લાલ બાદશાહ - અમિતાભ બચ્ચન અને મનીષા કોઈરાલા, ઉંમરનો તફાવત: 28 વર્ષ

તે સમયે અમિતાભ બચ્ચન 57 વર્ષના હતા, જ્યારે મનીષા કોઈરાલા 29 વર્ષની હતી.

6. ટીકુ વેડ્સ શેરુ - નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી અને અવનીત કૌર, ઉંમરનો તફાવત: 27 વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી 48 વર્ષના હતા અને અવનીત કૌર 21 વર્ષની હતી.

7. રબ ને બના દી જોડી - શાહરૂખ ખાન અને અનુષ્કા શર્મા, ઉંમરનો તફાવત: 23 વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે શાહરૂખ ખાન 43 વર્ષનો હતો, જ્યારે અનુષ્કા શર્મા 20 વર્ષની હતી.

8. ગધેડો - શાહરૂખ ખાન અને તાપસી પન્નુ, ઉંમર તફાવત: ૨૨ વર્ષ

જ્યારે આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે શાહરૂખ ખાન 58 વર્ષનો હતો અને તાપસી પન્નુ 36 વર્ષની હતી.

9. ગજની - આમિર ખાન અને અસિન, ઉંમરનો તફાવત: 20 વર્ષ

જ્યારે ગજની થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ ત્યારે આમિર ખાન 43 વર્ષનો હતો અને અસિન 23 વર્ષની હતી.

10. હિમ્મતવાલા - અજય દેવગણ અને તમન્ના ભાટિયા, ઉંમરનો તફાવત: 20 વર્ષ

ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ત્યારે અજય દેવગન 43 વર્ષના હતા અને તમન્ના ભાટિયા 23 વર્ષના હતા.

11. ધુરંધર: ધ રિવેન્જ - રણવીર સિંહ અને સારા અર્જુન, ઉંમરનો તફાવત: 20 વર્ષ

તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ધુરંધર 2માં રણવીર સિંહ (40) સારા અજુન (20) ની સામે જોવા મળે છે, જે બંને વચ્ચે 20 વર્ષનો ઉંમરનો તફાવત છે.

બોલીવુડમાં ઉંમર-અંતરના રોમાંસની ચર્ચા ચાલુ છે. અક્ષય કુમાર અને વામિકા ગબ્બીની જોડી બાદ, હિન્દી સિનેમામાં કાસ્ટિંગ અંગેની ચર્ચાઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે.

આ પણ વાંચો...

  1. 'ધુરંધર 2'ના લાસ્ટ સીનમાં દેખાયેલો ઑટો ડ્રાઈવર હજુ નથી જોઈ શક્યો આ ફિલ્મ, કારણ જાણી ભાવુક થઈ જશો
  2. કાંતારા ચેપ્ટર 1 વિવાદ: રણવીર માફી માંગવા સહમત, મંદિરની મુલાકાત લેશે, કર્ણાટક હાઈકોર્ટને જાણ કરી

