અક્ષય કુમારે જણાવી દીકરાની આવક, જાણીને ચોંકી જશો! કહ્યું: તેને બોલિવૂડમાં આવવનો કોઈ શોખ નથી
એક પૉડકાસ્ટમાં અક્ષયે જણાવ્યું કે, આરવ ફેશન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કરિયર બનાવવા માગે છે અને હાલ ટ્રાવેલ કરીને, વ્યવહારિક અનુભવ મેળવીને ફેશનની મૂળભૂત બાબતો શીખી રહ્યો છે
Published : April 19, 2026 at 6:02 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર અક્ષય કુમારે ખુલાસો કર્યો છે કે, તેના પુત્ર આરવને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આવવામાં કોઈ રસ નથી અને તેના બદલે તે ફેશનની દુનિયામાં પોતાનું કરિયર બનાવવા પર ફોકસ કરી રહ્યો છે.
એક પૉડકાસ્ટમાં વાત કરતા અક્ષયે કહ્યું કે, આરવ અને તેનામાં ઘણી સમાનતાઓ છે પર તે પોતાના પ્રોફેશન માટે એકદમ અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો છે. એક્ટરે કહ્યું કે, 'અમારા બંનેમાં ઘણી સમાનતાઓ છે, તેને હેલ્થમાં ઈન્ટરેસ્ટ છે અને મને પણ. તે લાંબો છે અને બહુ જ ફોકસ્ડ છે. તેને કામ કરવું ગમે છે પણ તે ફિલ્મોમાં આવવા માગતો નથી. તેનો એવો કોઈ પ્લાન નથી. તે ફેશન ઈન્ડસ્ટ્રીમાં જવા માગે છે.'
અક્ષયે આરવની શીખવાની પ્રક્રિયા વિશે વાત અને તેના કામ વિશે જણાવ્યું. તેણે કહ્યું, 'તે બિચારો આજે પણ 4500 રૂપિયાની નોકરી કરે છે, સારી વાત છે, કેમ નહીં?'
તેણે આગળ જણાવ્યું કે, આરવ ટ્રાવેલ કરીને અને વ્યવહારિક અનુભવ મેળવીને ફેશનની મૂળભૂત બાબતો શીખી રહ્યો છે. અક્ષયે કહ્યું કે, 'તે ગામડાઓમાં જઈને ત્યાંથી ફેશન, અલગ-અલગ પ્રકારની પ્રિન્ટ અને બધું જ શીખી રહ્યો છે. હું તેને વધારે ઉપદેશ નથી આપતો, પણ મેં તેને સલાહ આપી છે કે તે કોઈને નુકસાન ન પહોંચાડે.'
આરવનો જન્મ 2002માં થયો હતો અને તે અક્ષય કુમાર અને પૂર્વ એક્ટ્રેસ અને લેખિકા ટ્વિંકલ ખન્નાનો મોટો પુત્ર છે. તે ભણતર માટે 15 વર્ષની ઉંમરે લંડન ગયો હતો અને તાજેતરમાં ભણવાનું પૂરું કરી પાછો આવ્યો છે. ઘણા સ્ટાર કિડ્સથી વિપરીત આરવ લાઈમલાઈટથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે. તેની નાની બહેન નિતારા ક્યારેક-ક્યારેક ટ્વિંકલની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સમાં દેખાઈ જાય છે.
અક્ષય કુમારના પ્રોફેશનલ કરિયરની વાત કરીએ તો હાલમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'ભૂત બંગલા'માં તેને પોતાની એક્ટિંગ માટે પ્રશંસા મળી રહી છે. પ્રિયદર્શન દ્વારા નિર્દેશિત આ હૉરર-કૉમેડી ફિલ્મમાં પરેશ રાવલ, તબ્બૂ, વામિકા ગબ્બી અને રાજપાલ યાદવ પણ મહત્વની ભૂમિકાઓમાં છે. ફિલ્મને મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ મળી રહી છે અને બૉક્સ ઑફિસ પર તેની શરૂઆત ઠીકઠાક છે.
હવે તે અહમદ ખાન નિર્દેશિત 'વેલકમ ટુ ધ જંગલ'માં જોવા મળશે, જેમાં જેકી શ્રોફ, રવિના ટંડન અને દિશા પટણી સહિત ઘણા મોટા સ્ટાર્સ શામેલ છે. આ ફિલ્મ 26 જૂન 2026ના રોજ થિએટર્સમાં રિલીઝ થવાની છે. આ ઉપરાંત અક્ષયની વધુ એક ફિલ્મ 'હૈવાન' પણ પાઈપલાઈનમાં છે, જેમાં તેની સાથે સૈફ અલી ખાન પણ હશે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન પણ પ્રિયદર્શન કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: