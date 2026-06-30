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આકાંક્ષા ચમોલા ગૌરવ ખન્ના સાથેના છૂટાછેડાની જાહેરાત પાછળનું સાચું કારણ શું છે? જાણો શું કહ્યું અભિનેત્રીએ

ટીવી એક્ટ્રેસે પહેલીવાર અંગત જીવન પર ખુલાસો કર્યો, લોક અપ સીઝન 2ના ત્રીજા એપિસોડમાં સ્પર્ધીઓ સામે કહી સાચી હકીકત.

આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્ના
આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્ના (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 7:29 PM IST

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હૈદરાબાદઃ ટેલિવિઝન જગતની જાણીતી અભિનેત્રી આકાંક્ષા ચમોલા અને અભિનેતા ગૌરવ ખન્ના વચ્ચે છૂટાછેડાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. લોક અપ સીઝન 2ના પ્રીમિયર એપિસોડ દરમિયાન આકાંક્ષાએ પહેલી વાર પોતાના લગ્નજીવનની કડવી સચ્ચાઈ જાહેર કરી. શોના ત્રીજા એપિસોડમાં સાથી સ્પર્ધકો શ્રેયા કાલરા અને સૂફી મોતીવાલા સાથે વાત કરતાં આકાંક્ષાએ કહ્યું કે, ડિવોર્સનું મૂળ કારણ બાળકોને લઈને અલગ વિચારસરણી છે.

આકાંક્ષાએ ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું, “જ્યારે અમે લગ્ન કરવાના મૂડમાં હતા, ત્યારે મારામાં ક્યારેય માતૃત્વની ભાવના નહોતી, પણ હું એને સમજવા તૈયાર હતી. મેં ક્યારેય આ લાગણી દબાવી નહોતી. ધીરે-ધીરે સમજાઈ ગયું કે હું આ માટે બની જ નથી. ગૌરવને પણ શરૂઆતમાં વાંધો નહોતો, પણ સમય જતાં તેના વિચાર બદલાઈ ગયા.”

તેમણે આગળ કહ્યું, “હવે તેને બાળકો જોઈએ છે અને હું તે આપી શકતી નથી. મારામાં હિંમત નથી. જ્યારે મને લાગ્યું કે હું આ માટે બની જ નથી, ત્યારે જ મેં કહી દીધું કે હું નહીં કરું. એટલે અમે ચર્ચા કરી, જેમાં મેં સ્પષ્ટ કહ્યું, ‘જો મને છોડવી હોય તો છોડી દે.’ ઇમાનદારીથી કહું તો 99% લોકો લગ્ન એટલે કરે છે કે બાળકો અને પરિવાર વધારવો હોય છે.”

આકાંક્ષાએ એ પણ ચોખવટ કરી કે તે બાળક દત્તક લેવા પણ તૈયાર નથી, કારણ કે તે પોતાનું જીવન સંતાનહીન જીવવા માગે છે. તેમના આ નિવેદનથી ગૌરવ ખન્નાના ચાહકો ચોંકી ગયા છે. ગૌરવ તરફથી હજી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી. તેઓ અત્યારે રિયાલિટી શો ‘ખતરોં કે ખિલાડી 15’માં ભાગ લઈ રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે ‘બિગ બોસ’ દરમિયાન ગૌરવ ખન્નાએ પોતાની પત્નીના બાળક નહીં જોઈતા હોવાના નિર્ણય વિશે વાત કરીને સહાનુભૂતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના કારણે તેઓ ભાવુક થઈ ગયા હતા. ફિનાલે અઠવાડિયે એક રિપોર્ટરે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે શું આ સહાનુભૂતિ મેળવવા માટેનું પ્રિ-પ્લાનિંગ હતું?

આકાંક્ષા ચમોલા ‘સંતોષી માં’, ‘યે હૈ આશિકી’ અને ‘ક્રાઇમ પેટ્રોલ’ જેવા લોકપ્રિય ટેલિવિઝન શોમાં કામ કરી ચૂકી છે. આકાંક્ષા અને ગૌરવની મુલાકાત એક ઓડિશન દરમિયાન થઈ હતી, થોડો સમય ડેટિંગ કર્યા બાદ 24 નવેમ્બર 2016ના રોજ ગૌરવના વતન કાનપુરમાં બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. લગ્નના લગભગ આઠ વર્ષ બાદ હવે બંને અલગ થવાની તૈયારીમાં છે.

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