'ઈન્ડિયાઝ ગૉટ લેટેન્ટ 2'ના સ્પર્ધકનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, હકીકત જાણીને એજાઝ ખાને સમય રૈના પર લગાવ્યા મોટા આરોપ
'બિગ બૉસ'ના પૂર્વ કન્ટેસ્ટન્ટ એજાઝ ખાને સમય રૈનાના શો અંગે ચોંકાવનારા દાવા કર્યા
Published : September 24, 2026 at 4:40 PM IST
હૈદરાબાદ: 'બિગ બોસ'ના પૂર્વ કન્ટેસ્ટન્ટ એજાઝ ખાને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન અને યુટ્યુબર સમય રૈનાની ટીકા કરી છે. તે સમયના શો 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટ 2' (Indias Got Latent 2) માં પરફોર્મ કરનાર એક સ્પર્ધકને મળ્યો હતો, જેણે દાવો કર્યો હતો કે તેનું પરફોર્મન્સ કોઈ પણ એપિસોડમાં દર્શાવવામાં આવ્યું ન હતું.
ગુરુવારે (24 સપ્ટેમ્બર) એજાઝે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં પ્રયાગરાજનો રાજેશ મિશ્રા જોવો મળ્યો હતો. રાજેશે આરોપ લગાવ્યો કે તેણે સમયના શોમાં લગભગ 40 મિનિટ સુધી પરફોર્મ કર્યું હતું. રાજેશના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે એક 'રેપ' રજૂ કર્યું હતું, પરંતુ તે પરફોર્મન્સ કોઈ પણ એપિસોડમાં બતાવવામાં આવ્યું ન હતું. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેને ઈનામી રકમ તો મળી હતી, પરંતુ તેને વિજેતા જાહેર કરાયો નહોતો.
રાજેશનો વધુમાં આરોપ હતો કે શોના વિજેતાને 1 લાખ રૂપિયા મળવા જોઈએ, પરંતુ વાસ્તવમાં તેને માત્ર 35 હજાર રૂપિયાની આસપાસની રકમ આપવામાં આવે છે. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે જો એકથી વધુ વિજેતા હોય, તો ઈનામી રકમ તેમની વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવે છે.
વીડિયોમાં, એજાઝે સમય પર સ્પર્ધકો સાથે અયોગ્ય વર્તન કરવાનો આરોપ મૂક્યો અને ઉભરતા કલાકારો પ્રત્યે શોના વલણ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેણે કહ્યું, "તમે જનતાને એવું બતાવો છો કે તમે વંચિતો અથવા નવા હાસ્ય કલાકારોને ₹1 લાખ આપી રહ્યા છો, જ્યારે વાસ્તવમાં તમે બ્રાન્ડ્સ પાસેથી મોટી રકમ કમાઈ રહ્યા છો. અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવા છતાં સમય રૈનાને સન્માન મળી રહ્યું છે. આ શો સ્ક્રિપ્ટેડ અને સંપૂર્ણપણે ગોઠવાયેલો (rigged) છે; તેમાં ક્યારેય સાચી પ્રતિભા જોવા મળશે નહીં." પોતાની ટીકા ચાલુ રાખતા એજાઝે જાહેર કર્યું, "તુ 'સમય' છો, અને અમે 'પ્રલય' છીએ." તેણે વીડિયોના અંતે કહ્યું, "સમય રૈનાને હટાવો."
કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "પ્રયાગરાજ, યુપીના રાજેશ કુમાર મિશ્રાએ મદદ માટે મારો સંપર્ક કર્યો. રાજેશ જણાવે છે કે તેણે સમય રૈનાના શોમાં લગભગ 40 મિનિટ સુધી સ્ટેજ પર પર્ફોર્મન્સ આપ્યું હતું. તેને ઈનામની રકમ તો મળી, પરંતુ તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં ન આવ્યા કે તેમનો એપિસોડ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો."
તેણે લખ્યું, "સમય રૈના અને શોની ટીમને મારો પ્રશ્ન એ છે કે: રાજેશના પર્ફોર્મન્સવાળો એપિસોડ શા માટે પ્રસારિત કરવામાં ન આવ્યો? અને ઈનામની જાહેરાત થયા પછી તેને વિજેતા કેમ જાહેર કરવામાં ન આવ્યો? રાજેશ આ પ્રશ્નોના સ્પષ્ટ જવાબો મેળવવાને પાત્ર છે. હું યુપીના મુખ્યમંત્રીને પણ વિનંતી કરું છું કે તેઓ પ્રયાગરાજના આ કલાકારની વાત સાંભળે; જો તેની સાથે અન્યાય થયો હોય, તો તેને ન્યાય મળવો જોઈએ."
એજાઝ અને રાજેશ દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી. આ દાવાઓ પરથી એ સ્પષ્ટ નથી થતું કે રાજેશનું પર્ફોર્મન્સ રેકોર્ડ કર્યા બાદ તેને એડિટિંગમાં કાઢી નાખવામાં આવ્યું હતું કે પછી અન્ય કોઈ કારણસર તેને પ્રસારિત એપિસોડમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું ન હતું. સમય રૈના અને શોની ટીમે હજુ સુધી આ આક્ષેપો અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
આ પણ વાંચો: