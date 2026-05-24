ETV Bharat / entertainment

'ક્વિન ઑફ કાન્સ, એશ્વર્યા રાયનો ગ્લેમરસ અવતાર, નમસ્તે કરીને જીત્યું સૌ કોઈનું દિલ

કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના સમાપન સમારોહમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પોતાના ગ્લેમરસ લુકથી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. જુઓ સફેદ ડ્રેસમાં તેનો લાજવાબ લુક...

Etv Bharat
Etv Bharat (Getty)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026 માટે ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન રેડ કાર્પેટ પર એકદમ અલગ અંદાજમાં જ જોવા મળી હતી. ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પોતાની સૌથી બોલ્ડ ફેશન મોમેન્ટમાંથી એકને ફિનાલે માટે જાણે સાચવી રાખી હોય તેમ તેનો એક હટકે અંદાજ જોવા મળ્યો. 23 મેના રોજ જ્યારે પ્રતિષ્ઠિત કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 2026નું સમાપન થયું, ત્યારે બોલિવૂડની આ આઇકોન રેડ કાર્પેટ પર એક શાનદાર લુકમાં એન્ટ્રી કરી, જેણે સમગ્ર ઈન્ટરનેટ જગતને મંત્રમુગ્ધ કરી નાખ્યું છે.

કાન્સના ફિનાલે માટે, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન ક્લાસિક સફેદ ટક્સીડો પહેરવા માંગતી હતી, જેમાં અભિનેત્રીના કેટલાક સૌથી યાદગાર ઓન-સ્ક્રીન લુક્સની ઝલક દશાર્વે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના 79મા સંસ્કરણના સમાપન સમારોહ માટે, 'કિંગ્સ ઓફ કાન્સ'એ સૌથી સ્ટાઇલિશ લુક પસંદ કર્યો, એક લેયર્ડ ટક્સીડો જેમાં પાંખોની ડિટેઈલિંગ હતી અને એક પીછાવાળા ફેદર બોઆ હતો.

ઐશ્વર્યા રાયે પોતાના ગ્લેમરસ લુકથી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા
ઐશ્વર્યા રાયે પોતાના ગ્લેમરસ લુકથી સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા (Getty)

ઐશ્વર્યા કાન્સના રેડ કાર્પેટ પર ઘણી વખત સફેદ પોશાક પહેરી ચૂકી છે, પરંતુ આ ટક્સીડો તેના અત્યાર સુધીના શ્રેષ્ઠ લુક્સમાંનો એક છે. આ આઉટફિટ ખાસ કરીને ચીની ડિઝાઇનર ચેની ચાન દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો અને તેની સ્ટાઈલિંગ ભારતીય સેલિબ્રિટી સ્ટાઇલિસ્ટ મોહિત રાય અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ "બોલીવુડ વિમેન્સ ક્લોસેટ" અનુસાર, તેમના ઘરેણાં યુકે સ્થિત હસનઝાદેહ જ્વેલરીના છે. અભિનેત્રીએ સ્ટાઇલિશ સફેદ બ્લેઝર પહેર્યું હતું જે આખા પર ચમકતા સિક્વિન્સથી શણગારેલું હતું. તેની બનાવટને ઉભા કરેલા ખભા, લેયર્ડ નોચ લેપલ્સ અને લેસ ડિટેલિંગ દ્વારા તેનો લુક વધુ સુંદર બનાવવામાં આવ્યો હતો.

કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના સમાપન સમારોહમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પોતાના શાનદાર અંદાજથી જીત્યુ સૌ કોઈનું દિલ
કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના સમાપન સમારોહમાં ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પોતાના શાનદાર અંદાજથી જીત્યુ સૌ કોઈનું દિલ (Getty)

કમર પર ફિટિંગ વાળી બનાવટ તેની કાયાને વધુ કામણગારી બનાવી રહી હતી. તો ક્રિસ્ટલ જડીત સામેા ક્લોઝરે આ સ્ટ્રક્ચર્ડ જેકેટને એક આભુષણ જેવું આકર્ષક સ્વરૂપ આપ્યું હતું. નીચે, ઐશ્વર્યાએ બ્લેઝરને મેચિંગ સફેદ બસ્ટિયર પહેર્યુ હતું, જેમાં લેસથી ભરતકામ કરવામાં આવ્યું હતું, જે બ્લેઝરની નીચેથી થોડું થોડું બહાર દેખાતું હતું.

નમસ્તે અને પ્રેમથી કર્યુ અભિવાદન
નમસ્તે અને પ્રેમથી કર્યુ અભિવાદન (Getty)

તેના સિગ્નેચર બ્રાઉન વેવી વાળ ખુલ્લા રાખીને, ઐશ્વર્યાએ સૂક્ષ્મ અને ભવ્ય મેકઅપ સાથે પોતાનો લુક પૂર્ણ કર્યો. કાન્સમાં આઇકોનિક રેડ સ્ટેપ્સ પર ચાલતી વખતે ફોટોગ્રાફ કરાયેલ, તે આત્મવિશ્વાસ અને ગ્રેસ દર્શાવે છે.

એક મીડિયા આઉટલેટ સાથે વાત કરતા, ચેનીએ ઐશ્વર્યાના સિગ્નેચર લુક પાછળના પોતાના વિચારો સમજાવતા કહ્યું, "મારા માટે, સફેદ રંગ મેં તેના પર જોયેલા સૌથી શક્તિશાળી રંગોમાંનો એક છે. તે મને તેની ફિલ્મો 'તાલ', 'મોહબ્બતેં' અને 'દેવદાસ' ના તેના આઇકોનિક લુકની યાદ અપાવે છે."

રેડ કાર્પેટ પર ઐશ્વર્યા રાયનો દમદાર અંદાજ
રેડ કાર્પેટ પર ઐશ્વર્યા રાયનો દમદાર અંદાજ (Getty)

પોતાના સિગ્નેચર બ્રાઉન વેવી વાળને ખુ્લ્લા રાખીને એશ્વર્યાએ પોતાના લુકને સટલ અને એલિગન્ટ મેકઅપ સાથે પૂર્ણ કર્યો હતો. કાન્સના પ્રતિષ્ઠિત રેડ સ્ટેપ્સ પર ચાલતા ચાલતા લેવાયેલી આ તસ્વીરમાં તેઓ આત્મવિશ્વાસ અને ગરિમાથી ભરપૂર દેખાઈ રહી હતી.

એક મીડિયા સાથે વાત કરતા, ચેનીએ ઐશ્વર્યાના ખાસ લુક પાછળના પોતાના વિચાર જણાવતા કહ્યું, "મારા માટે, સફેદ રંગ એ તેના (ઐશ્વર્યા) પર જોયેલા સૌથી શક્તિશાળી રંગોમાંનો એક છે. તે મને 'તાલ', 'મોહબ્બતેં' અને 'દેવદાસ' જેવી તેની ફિલ્મોના તેના આઇકોનિક લુકની યાદ અપાવે છે."

  1. કાન્સ 2026માં ભારતીય સિનેમાની સત્તાવાર પસંદગીમાં એન્ટ્રી નહીં, માત્ર ગ્લેમરનો દેખાવ
  2. મેટ ગાલા 2026: નમસ્તે સાથે કરણ જોહરે કર્યું ડેબ્યૂ, કિંગ બનીને મહેફિલ લૂંટી, બિરલા ગ્રુપની ડાયરેક્ટરે લગાવ્યા ચાર ચાંદ

TAGGED:

CANNES FILM FESTIVAL 2026
AISHWARYA RAI BACHCHAN CANNES 2026
ACTRESS AISHWARYA RAI BACHCHAN
એક્ટ્રેસ ઐશ્લર્યા બચ્ચન
AISHWARYA RAI BACHCHAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.