VIDEO: દિવાળી પાર્ટીમાં છવાયા Aishwarya-Abhishek, લવ-કેમિસ્ટ્રી જોઈને ફેન્સ બોલ્યા: બ્યૂટીફૂલ
લાંબા સમય બાદ કોઈ પાર્ટીમાં અભિષેક અને એશ્વર્યાનો સાથે આ રોમેન્ટિક અંદાજ જોવા મળ્યો છે.
Published : November 6, 2026 at 11:51 AM IST
હૈદરાબાદઃ એશ્વર્યા રાય બચ્ચન અને અભિષેક બચ્ચન ગુરૂવારે રાત્રે મુંબઈમાં ફેશન ડિઝાઈનર મનીષ મલ્હોત્રાની દિવાળી પાર્ટીમાં રોમાન્સનો તડકો લગાવતા જોવા મળ્યા. એક સાથે પહોંચતા જ, સ્ટાર કપલ પોઝ આપવા માટે રોકાયા હતા. એશ્વર્યાએ લાલ અને અભિષેકે કાળા રંગના કપડા પહેર્યા હતા. બન્નેની કેમિસ્ટ્રી જોવા જેવી હતી.
આ સેલિબ્રેશનમાં કરીના કપૂર ખાન, સૈફ અલી ખાન, અક્ષય કુમાર, ટ્વિન્કલ ખન્ના, માધુરી દીક્ષિત, કાજોલ અને કરણ જૌહર સહિત ઘણા બૉલીવુડ સેલિબ્રિટીસ સામેલ થયા હતા. આ આઉટિંગ એવા સમયે થયું જ્યારે અભિષેક પોતાની આગલી ફિલ્મ કિંગની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જ્યારે એશ્વર્યાએ હજુ સુધી કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી નથી.
કપલનો લુક ખૂબ જ સારો હતો, પણ તેમના લુકે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. જેવું અભિષેકે એશ્વર્યાનો હાથ પકડ્યો, એક્ટર શરમાઈ ગયા. બન્નેએ પ્રેમથી એક-બીજાની સામે જોયું અને ફોટોગ્રાફરો માટે પોઝ આપતા ક્યુટ સ્માઈલ આપી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર એશ-અભિષેકની રોમેન્ટિક મોમેન્ટ જોરદાર વાયરલ થઈ રહી છે. તેના પર એક યુઝરે લખ્યું, 'તેમને જુઓ! ખૂબ જ સુંદર.' અન્ય કોઈએ કોમેન્ટ કરી, 'હું તેમને એક સાથે ગ્લો કરતા જોઈને ખુશ છું.' ત્રીજા કોઈ યુઝરે લખ્યું, 'હું મારી આંખો નથી હટાવી શકતો. ખૂબ જ સ્ટનિંગ છે.' એક અન્ય યુઝરે કહ્યું, 'ઘણા સમય બાદ એશ્વર્યાના ચહેરા પર ખુશી.''
કરીના, સૈફ, અક્ષય અને અન્ય લોકો પાર્ટીમાં સામેલ થયા
કરીના દિવાળી સેલિબ્રેશનમાં શિમરી ગોલ્ડ-સિલ્વર સાડીમાં સામેલ થઈ, જ્યારે સેફએ બ્લેક કુર્તો પહેર્યો હતો. અક્ષય પોતાની પત્ની ટ્વિન્કલ અને દીકરા આરવ સાથે પહોંચ્યા. પરિવારે મેચિંગ આઈવરી આઉટફિટ પહેર્યા હતા.
માધુરી પોતાના પતિ ડૉ. શ્રીરામ નેને સાથે પહોંચ્યા અને તેમણે ગુલાબી સાડી પહેરી હતી. કાજોલ પોતાની દીકરી ન્યાસા સાથે આવ્યા. કરિશ્મા કપૂર, રવીના ટન્ડન, કરણ જૌહર અને શાલિની પાસી પણ મહેમાનોમાં સામેલ હતા.
આ પણ વાંચોઃ
આલિયા ભટ્ટે કર્યો 'રામાયણ'નો રિવ્યૂ, કહ્યું - તારા પર ગર્વ છે રણબીર, શેર કરી ફિલ્મના સેટ પરથી પિતા-પુત્રીની સુંદર તસવીર
Jailer 2 On OTT: 'રામાયણ'ના રિલીઝની સાથે જ 'Jailer 2'ની OTT રિલીઝ ડેટ જાહેર, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાશે