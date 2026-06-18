...તો શું અરિજિત બાદ હવે પ્રીતમ ચક્રવર્તી પણ છોડી રહ્યા છે મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી? સિંગરના નજીકના વ્યક્તિએ જણાવી હકીકત
પ્રીતમે પોતાના જન્મદિવસ પર પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક નોટ્સ શેર કરી જેણે તેના ચાહકોમાં હલચલ પેદા કરી છે
Published : June 18, 2026 at 10:16 PM IST
હૈદરાબાદ: અરિજિત સિંહ પછી, શું પ્રખ્યાત સંગીતકાર પ્રીતમ પણ બોલીવુડમાંથી સન્યાસ લઈ રહ્યા છે? પ્રીતમના તાજેતરના એક ઇન્સ્ટાગ્રામ નોટે ફેન્સમાં હલચલ પેદા કરી દીધી છે. આ નોટ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ, જેનું મુખ્ય કારણ અરિજિત સિંહની નિવૃત્તિ અંગે અગાઉ કરવામાં આવેલી જાહેરાત હતી. જોકે, પ્રીતમના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે, તે રિટાયર થઈ રહ્યા નથી.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સંગીતકારની નજીકના એક સ્ત્રોતે આ અફવાઓનો જવાબ આપ્યો છે. સૂત્રે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રીતમ મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી છોડી રહ્યા નથી; તે ચોક્કસપણે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમની પોસ્ટ દ્વારા, તેમણે ફક્ત એટલું જ જણાવ્યું હતું કે, તેમને અન્ય ક્ષેત્રોમાં રસ છે જેને તે હમણાં પ્રાથમિકતા આપવા માંગે છે. આનો અર્થ એ નથી કે તે કાયમ માટે મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી છોડી રહ્યા છે." સૂત્રે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે 'કોકટેલ 2' મ્યુઝિશિયન તેમના જીવનના નવા વર્ષની શરૂઆત કરતી વખતે ચોક્કસ વ્યક્તિગત બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે.
પ્રીતમે પોતાના જન્મદિવસ પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેણે તેમના ફેન્સને દંગ કરી દીધા હતા. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "તમામ શુભેચ્છાઓ બદલ આભાર. હું દરેકને વ્યક્તિગત રીતે જવાબ આપી શકતો નથી, પરંતુ કૃપા કરીને મારો હૃદયપૂર્વકનો આભાર સ્વીકારો. આજે, મેં મારી જાતને કંઈક ભેટ આપવાનું નક્કી કર્યું છે, જેમાં હું જીવનને અલગ રીતે જીવી શકું. તે બાબતોને પૂરી કરી શકું જેને હું અત્યાર સુધી નથી કરી શક્યો.'
તેમણે આગળ લખ્યું, "નવી સફર શરૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે જે મેં લાંબા સમયથી મુલતવી રાખી હતી. મેઈનસ્ટ્રીમની સફર શાનદાર રહી છે. પરંતુ હું હંમેશા એવા રસ્તાઓ શોધવા માટે ઉત્સુક રહ્યો છું જેના પર અત્યાર સુધી કોઈ નથી ગયું. તમારા પ્રેમ અને સમર્થન બદલ આભાર. હંમેશા..." અમને ખાતરી છે કે પ્રીતમના ચાહકો એ જાણીને ખુશ થશે કે તે મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી છોડી રહ્યા નથી.
પ્રીતમે તાજેતરમાં ફિલ્મ 'કોકટેલ 2' માટે ગીતો કમ્પોઝ કર્યા છે. આ ફિલ્મમાં શાહિદ કપૂર, રશ્મિકા મંદાના અને કૃતિ સેનન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ 19 જૂને થિએટર્સમાં રિલીઝ થવાની છે.
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