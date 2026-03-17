સલીમ ખાન હેલ્થ અપડેટ: એક મહિના બાદ હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થયા સલમાનના પિતા
જાણીતા સ્ક્રીન રાઈટર સલીમ ખાન છેલ્લા એક મહિનાથી લીલાવતી હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતા
Published : March 17, 2026 at 7:45 PM IST
હૈદરાબાદ: સલમાન ખાન અને સલીમ ખાનના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. લગભગ એક મહિના પછી, લેખકને લીલાવતી હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
પ્રખ્યાત પટકથા લેખક સલીમ ખાનને ગયા મહિને 17 ફેબ્રુઆરીએ બ્રેઈન હેમરેજ થતાં મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટરોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે અને તેમને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU) માં નજીકથી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.
બીજી તરફ, સર્જરી અંગેની વિવિધ અફવાઓ પર સ્પષ્ટતા કરતા, ડૉ. જલીલ પારકરે જણાવ્યું હતું કે સલીમ ખાન પર કોઈ સર્જિકલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી નથી. ડૉક્ટરે કહ્યું, "કોઈ સર્જરી કરવામાં આવી નથી. તે એક પ્રક્રિયા હતી જે અમે સામાન્ય રીતે કરીએ છીએ. હા, તેમને મગજમાં રક્તસ્ત્રાવ થયો હતો - જે નાનો હતો અને તેને કોઈ સર્જરીની જરૂર નહોતી. તેની સારવાર કરવામાં આવી છે. સાવચેતીના પગલા તરીકે, તેમને વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા."
લગભગ એક મહિના પછી સલીમ ખાનના ડિસ્ચાર્જના સમાચાર સામે આવ્યા છે. પીટીઆઈ અનુસાર, સલીમ ખાનને મંગળવાર, 17 માર્ચે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી અને તેમને ઘરે લઈ જવામાં આવ્યા છે.
એક સૂત્રએ મંગળવારે પીટીઆઈને જણાવ્યું, "તેમની સફળ સારવાર કરવામાં આવી છે, તેમને થોડા સમય પહેલા જ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી." વહેલી સવારે, સલીમ ખાનનો પુત્ર - સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો.
સલીમ ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ, સલમાન ખાન ઉપરાંત, તેમના અન્ય બાળકો - અરબાઝ, અલવીરા અને અર્પિતા તેમજ તેમના જમાઈઓ, અતુલ અગ્નિહોત્રી અને આયુષ શર્મા તેમને મળવા આવ્યા હતા. તેમના લાંબા સમયના સહયોગી, જાવેદ અખ્તર પણ તેમને મળવા પહોંચ્યા હતા.
90 વર્ષીય સલીમ ખાને જાવેદ અખ્તર સાથે મળીને શોલે, દીવાર અને ડોન જેવી ફિલ્મોની સ્ક્રિપ્ટો લખી હતી. વધુમાં, સલીમ-જાવેદ જોડીએ ત્રિશૂલ, ઝંજીર, સીતા ઔર ગીતા, હાથી મેરે સાથી, યાદોં કી બારાત અને મિસ્ટર ઈન્ડિયા લખી હતી.
આ પણ વાંચો:
