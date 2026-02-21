ETV Bharat / entertainment

47 વર્ષના લાંબા ઈંતેજાર બાદ રજનીકાંત અને કમલ હાસન એકસાથે ફિલ્મમાં દેખાશે, ફેન્સનો પ્રશ્ન, 'હીરો કોણ?'

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 5:24 PM IST

હૈદરાબાદ: લગભગ અડધી સદી (47 વર્ષ) ની લાંબી રાહ જોયા પછી, દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના બે સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર, રજનીકાંત અને કમલ હાસન, એકસાથે રૂપેરી પડદે પાછા ફરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું દિગ્દર્શન નેલ્સન દિલીપકુમાર કરી રહ્યા છે. ફિલ્મનું શીર્ષક હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. હાલ અસ્થાયી રૂપે આ મેગા-પ્રોજેક્ટનું નામ 'KH x RK' રાખવામાં આવ્યું છે.

શનિવારે, ફિલ્મના નિર્માતાઓએ તેનો પહેલો પ્રોમો વિડીયો રિલીઝ કર્યો. પ્રોમો વિડીયોમાં એક મજબૂત રેટ્રો અને ગેંગસ્ટર-શૈલીની થીમ છે. વિડીયો રમૂજી અંદાજમાં શરૂ થાય છે, જેમાં દિગ્દર્શક નેલ્સન કોરિડોરમાં છે અને મૂંઝવણમાં દેખાઈ રહ્યા છે કે, તેમને પહેલા રજનીકાંતના રૂમમાં જવું જોઈએ કે કમલ હાસનના.

તે જ સમયે, સંગીતકાર અનિરુદ્ધ રવિચંદર પોતાની એક અલગ જ મૂંઝવણ સાથે આવે છે. તે નેલ્સનને પૂછે છે કે ફિલ્મના સંગીત માટે તેણે કયો 'રાગ' પસંદ કરવો જોઈએ. બે આંગળીઓ બતાવીને, અનિરુદ્ધ નેલ્સનને ક્લાસિક "જ્યારે શંકા હોય ત્યારે, એક પસંદ કરો" યુક્તિ અપનાવવાનું સૂચન કરે છે.

અનિરુદ્ધને નિર્ણય લેવામાં મદદ કર્યા પછી, નેલ્સન પોતાની મુખ્ય મૂંઝવણ ઉકેલવા માટે એ જ યુક્તિનો ઉપયોગ કરે છે: બે દિગ્ગજોમાંથી કયા એકની પસંદગી કરવી. એક મનોરંજક મોન્ટાજ આવે છે, જેમાં નેલ્સન બંને કલાકારોને તૈયાર થવામાં મદદ કરે છે.

તેઓ રમૂજી અંદાજમાં પોતાના સામાન અને કપડાંને ભેગાં કરી દે છે અને આત્મવિશ્વાસથી દાવો કરે છે કે, એક ખાસ જૂતા રજનીકાંતના છે, જેનાથી બંને સ્ટાર્સ ચીડાયેલા દેખાય છે.

ત્યારબાદ પ્રોમો સંપૂર્ણપણે અલગ વળાંક લે છે. વિડિઓમાં નાટકીય રીતે કમલ હાસન અને રજનીકાંતના સ્ટાઇલિશ દેખાવને દર્શાવે છે. બંને સ્ટાર્સ ફુલ-લેન્થ લેધર જેકેટ પહેરેલા જોવા મળે છે, જે એક મજબૂત રેટ્રો ગેંગસ્ટર વાઈબ આપે છે. તેઓ અંધારિયા ગેરેજમાં પાર્ક કરેલી કાર તરફ આગળ વધે છે. કમલ હાસન ડ્રાઇવરની સીટ લે છે, જ્યારે રજનીકાંત તેમની બાજુમાં બેસે છે. આ ક્લિપ દમદાર વળાંક પર એન્ડ થાય છે જ્યાં નેલ્સન બંનેને પૂછે છે, "હીરો કોણ છે?"

અગાઉ, નિર્માતાઓએ ફિલ્મ માટે એક પોસ્ટર રિલીઝ કર્યું હતું. આ પોસ્ટરની ડિઝાઈન વિન્ટેજ લુક વાળી હતી, જેમાં ચામડાના જેકેટ પહેરેલા બે પુરુષોના હાથ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. તે સોનાની ઘડિયાળ અને વીંટી પહેરેલા દેખાઈ રહ્યા હતા, જે તેના ક્લાસિક "રેટ્રો સ્વેગ" તરફ સંકેત આપે છે. પોસ્ટરમાં ટેગલાઇન હતી, "કેટલાક લોકો નિયમો બનાવે છે, કેટલાક લોકો રાજ કરે છે."

કમલ હાસન અને રજનીકાંત છેલ્લે 1979ની ફિલ્મ "અલાઉદ્દીનમ અલભુથા વિલાક્કમ"માં સાથે જોવા મળ્યા હતા. તેઓએ અગાઉ "અપૂર્વ રાગંગલ," "અવરગલ," "મૂન્દ્રુ મુદિચુ," અને "પથિનારુ વયથિનિલે" જેવી ક્લાસિક ફિલ્મોમાં સ્ક્રીન શેર કરી હતી. કમલ હાસન અને રજનીકાંતે 1985ની હિન્દી ફિલ્મ "ગિરફ્તાર"માં પણ સાથે કામ કર્યું હતું. જોકે, ફિલ્મમાં એક સાથે કોઈ સીન દર્શાવવામાં આવ્યા ન હતા.

