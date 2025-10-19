પરિણીતી-રાઘવના ઘરે ગુંજી કિલકારી, ચાહકોએ આપી શુભેચ્છા
એક્ટ્રેસ પરિણીતી ચોપરા મમ્મી બની ગઈ છે, જ્યારે રાઘવ ચઢ્ઢા પપ્પા બની ગયા છે, દિવાળી પૂર્વે પરિણીતી-રાઘવના ઘરે પારણું બંધાયું છે.
Published : October 19, 2025 at 5:30 PM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપડા લગ્નના બે વર્ષ બાદ માતા બની છે. તેમણે દિવાળી પૂર્વે એટલે કે 20 ઓક્ટોબર, રવિવારના રોજ નરક ચતુર્દશીના દિવસે પુત્રને જન્મ આપ્યો. પતિ રાઘવ ચઢ્ઢાએ સોશિયલ મીડિયા પર આ ખુશખબર શેર કરી.
અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપડાએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. તે એક દિકરાની માતા બની છે. તે દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ હતી અને લાંબા સમયથી રાજધાનીમાં તેના પતિ રાઘવ ચઢ્ઢાના ઘરે રહી હતી. લગ્નના બે વર્ષ બાદ, આ દંપતીનું ઘરે કિલકારી ગુંજી છે, જેનાથી ચાહકો પણ ખુશ છે અને તેઓ તેમને શુભેચ્છાઓ આપી રહ્યા છે. સાંસદે સોશિયલ મીડિયા પર આ ગુડ ન્યૂઝ શેર કરી છે, જેના પર અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે,36 વર્ષીય પરિણીતી ચોપરાએ લાંબા સમય સુધી ડેટિંગ કર્યા બાદ, તેણે સપ્ટેમ્બર 2023માં રાઘવ ચઢ્ઢા સાથે લગ્ન કર્યા, જે તેનાથી 21 દિવસ નાના છે અને બંને માતા-પિતા બન્યા છે. તાજેતરમાં, તેણે જાહેરાત કરી કે તેઓ બે થી ત્રણ થવા જઈ રહ્યાં છે અને તેના ઘરે એક નાનો મહેમાન આવનાર છે.