કાર અકસ્માત બાદ નોરા ફતેહીએ નિવેદન જાહેર કર્યું, જાણો હવે કેવી છે 'દિલબર ગર્લ'ની હેલ્થ?
કાર અકસ્માત બાદ નોરા ફતેહીએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેણે અકસ્માત અને તેના સ્વાસ્થ્ય વિશે વાત કરી છે.
Published : December 21, 2025 at 4:24 PM IST
મુંબઈ: બોલિવૂડ અભિનેત્રી નોરા ફતેહીની કારનો શનિવારે અકસ્માત થયો હતો. એક નશામાં ધૂત વાહનચાલકે તેની કારને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર બાદ અભિનેત્રીને નાની ઈજાઓ થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. 21 ડિસેમ્બરની સવારે, દિલબર ગર્લએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તેણે અકસ્માત પછી પોતાના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ શેર કરી હતી.
રવિવારે સવારે, નોરા ફતેહીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક વીડિયો અપલોડ કર્યો હતો, જેમાં તેણે બધા ફેન્સને ખાતરી આપી હતી કે થોડી નાની ઇજાઓ હોવા છતાં તે સ્વસ્થ છે.
વીડિયોમાં, નોરા કહે છે, "નમસ્તે મિત્રો, હું તમને જણાવવા આવી છું કે હું ઠીક છું. હા, હું ખૂબ જ ગંભીર કાર અકસ્માતમાં હતો. એક નશામાં ધૂત વાહનચાલકે મારી કારને ટક્કર મારી. કમનસીબે, અકસ્માત ખૂબ જ ગંભીર હતો, અને હું કારમાં ઘાયલ થઈ ગઈ. મારું માથું વિન્ડો સાથે અથડાયું."
નશામાં ધૂત વાહનચાલકો પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરતા, અભિનેત્રીએ કહ્યું, "હું જીવિત છું, અને હું ઠીક છું." મને થોડી ઇજાઓ, સોજો અને માથામાં થોડી ઈજા થઈ છે. જોકે, હું ઠીક છું. હું તેના માટે આભારી છું. તે વધારે ગંભીર થઈ શકતું હતું, પરંતુ હું અહીં કહેવા માટે આવી છું કે એટલા માટે તમારે દારૂ પીને વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં.'
તેણે સમજાવ્યું કે તે એવી વ્યક્તિ નથી જે કોઈપણ પ્રકારના વ્યસનને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેણે અન્ય લોકો પર તેની નકારાત્મક અસર પણ સમજાવી. નોરાએ કહ્યું, "સૌ પ્રથમ, મને દારૂથી નફરત છે. સાચું કહું તો, મને ક્યારેય દારૂ કે તેના જેવું કંઈપણ ગમ્યું નથી, જેમ કે ડ્રગ્સ, ગાંજા, અથવા એવું કંઈપણ જે તમારા મનને બદલી નાખે છે. તે એવી વસ્તુ નથી જેને હું પ્રોત્સાહન આપું છું અથવા આસપાસ રહેવા માંગુ છું."
તેણે જાહેર સલામતી પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું, "તમારે દારૂ પીને વાહન ચલાવવું જોઈએ નહીં. આ 2025 છે. મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે આની ચર્ચા કરવાની પણ જરૂર છે. મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે આવી પરિસ્થિતિ બની શકે છે." બપોરે 3 વાગ્યે, હું ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી શકતી કે કોઈ દારૂ પીને વાહન ચલાવશે અને લોકોને જોખમમાં મૂકશે. આ બધું કહીને, હું ફક્ત દરેકને જણાવવા માંગુ છું કે હું ઠીક છું. મને થોડા સમય માટે દુખાવો થશે, પરંતુ ભગવાનનો આભાર કે હું જીવિત છું.'
મુંબઈ પોલીસે આ બાબતે જણાવ્યું હતું કે, "અભિનેત્રી નોરા ફતેહી મુંબઈમાં એક માર્ગ અકસ્માતનો શિકાર બની. તેની કારને એક નશામાં ધૂત વાહનચાલકે ટક્કર મારી હતી, પરંતુ તેમને કોઈ ઈજા થઈ ન હતી. તેમને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાં તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જણાવાયું છે. નશામાં ધૂત વાહનચાલક સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે."
નોરા ફતેહી શનિવારે બપોરે મુંબઈમાં એક કાર અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે અભિનેત્રી સનબર્ન ફેસ્ટિવલમાં જઈ રહી હતી, જ્યાં તેને હાજરી આપવાની હતી. જોકે શરૂઆતમાં આ સમાચારથી તેના ફેન્સમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.
