INTERVIEW: ઈશા દેઓલે જણાવ્યું તેના ફિલ્મ કરિયરમાં કઈ અને ક્યાં મોટી ચૂક થઈ, કેવી રીતે ગુમાવી તકો?
ઈશા દેઓલને બેસ્ટ ફીમેલ ડેબ્યૂનો ફિલ્મફેર એવોર્ડ મળ્યો હતો. બાદમાં તે યુવા, ધૂમ, નો એન્ટ્રી, દસ અને ડાર્લિંગ જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળી.
Published : November 10, 2026 at 8:49 PM IST
દિગ્ગજ કલાકાર ધર્મેન્દ્ર અને હેમા માલિનીની પુત્રી, ઈશા દેઓલે 2002માં ફિલ્મ 'કોઈ મેરે દિલ સે પૂછે' દ્વારા બોલિવૂડમાં પદાર્પણ કર્યું હતું. આ ફિલ્મમાં તેના અભિનય માટે તેને 'બેસ્ટ ફીમેલ ડેબ્યુ' માટેનો ફિલ્મફેર પુરસ્કાર મળ્યો હતો. ત્યારબાદ, તે 'યુવા', 'ધૂમ', 'નો એન્ટ્રી', 'દસ' અને 'ડાર્લિંગ' જેવી અનેક ફિલ્મોમાં જોવા મળી હતી. ફિલ્મોમાંથી થોડો સમય વિરામ લીધા પછી, તેણે 'રુદ્ર: ધ એજ ઓફ ડાર્કનેસ' અને 'હંટર: તૂટેગા નહીં, તોડેગા' જેવા પ્રોજેક્ટ્સ સાથે અભિનય ક્ષેત્રે પુનરાગમન કર્યું.
આ અભિનેત્રી હવે તેની આગામી ફિલ્મ 'પ્રતાપ' માટે તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં તે પ્રથમ વખત અમિત સાધ સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે. તાજેતરમાં, ઈશાએ ETV ભારતનાં પ્રતિનિધિ કીર્તિકુમાર કદમ સાથે વાતચીત દરમિયાન ફિલ્મમાં પોતાની ભૂમિકા, પોતાની અભિનય યાત્રા અને તે કેવા પ્રકારના પાત્રો ભજવવા ઈચ્છે છે તે વિશે ચર્ચા કરી. તેણે પોતાના ઉછેરમાં પરિવારના પ્રભાવ, માતા હેમા માલિનીની સક્રિય જીવનશૈલી અને માનસિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વ વિશે પણ ખુલીને વાત કરી. વાતચીત દરમિયાન, ઈશાએ જણાવ્યું કે, તેને તેની કારકિર્દી દરમિયાન મળેલી તકો અંગે કોઈ પસ્તાવો નથી. તેનું માનવું છે કે જેમણે તેની પ્રતિભાને ઓળખી નહીં અથવા તેને યોગ્ય તકો આપી નહીં, વાસ્તવમાં તેમણે જ એક સારી તક ગુમાવી છે.
પ્રશ્ન: તમે ફિલ્મ 'પ્રતાપ'નો ભાગ કેવી રીતે બન્યા?
- મારા મેનેજર આ વાર્તા મારી પાસે લાવ્યા હતા. હું સ્ક્રિપ્ટ વાંચવાને બદલે વાર્તા સાંભળવાનું વધુ પસંદ કરું છું. મને આ વાર્તા ગમી કારણ કે તે અનોખી હતી. મેં અગાઉ 'રુદ્ર'માં એક પોલીસ અધિકારીની પત્નીની ભૂમિકા ભજવી હતી, પરંતુ 'પ્રતાપ'માં મારું પાત્ર તેનાથી તદ્દન અલગ છે. તેનું જીવનસફર પણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. મને લાગે છે કે ખાસ કરીને મહિલાઓ આ પાત્ર સાથે પોતાને જોડી શકશે. મારી કારકિર્દીના આ તબક્કે, હું એવા પ્રોજેક્ટ્સનો ભાગ બનવા માંગુ છું જેમાં અર્થપૂર્ણ સ્ટોરી હોય.
પ્રશ્ન: તમે પ્રથમ વખત અમિત સાધ સાથે કામ કરી રહ્યા છો; આ અનુભવ કેવો રહ્યો?
- હું ઘણા વર્ષોથી અમિતના કામને જોઈ રહી છું. મેં તેમનો અભિનય સૌપ્રથમ કાઈ પો છે! ફિલ્મમાં જોયો હતો. તેઓ ખૂબ જ સ્વાભાવિક અભિનેતા છે અને તેમના અભિનયમાં એક સહજ પ્રામાણિકતા જોવા મળે છે. કેટલાક કલાકારો પોતાના અભિનયને જરૂર કરતાં વધુ નાટકીય બનાવી દેતા હોય છે, પરંતુ અમિતની અભિનય શૈલી અલગ છે. હું હંમેશા તેમની સાથે કામ કરવા ઈચ્છતી હતી, અને મને આનંદ છે કે પ્રતાપે અમને તે તક આપી.
પ્રશ્ન: તમે 'પૂનમ'ના પાત્ર માટે કેવી રીતે તૈયારી કરી, ખાસ કરીને એ ધ્યાનમાં રાખીને કે તેમનું વ્યક્તિત્વ અમિત સાધ દ્વારા ભજવવામાં આવેલા પાત્રથી તદ્દન અલગ છે?
- મેં એવી ઘણી સ્ત્રીઓને જોઈ છે જેઓ તેમના પતિ કામ માટે બહાર ગયા હોય ત્યારે ઘર અને પરિવારની સંભાળ રાખે છે. જ્યારે પતિ લાંબા દિવસના કામ પછી ઘરે પાછા ફરે છે, ત્યારે પત્ની ઘણીવાર તેમના તરફ આદર અને ગર્વની ભાવનાથી જુએ છે. મેં આ લાગણીઓને સમજવાનો અને તેને મારા અભિનયમાં વણી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો.
હું એવું પણ માનું છું કે પડદા પર કલાકારની પ્રતિક્રિયાઓ સ્વાભાવિક લાગવી જોઈએ. દિગ્દર્શક સચિન સરાફ પાસે બંને પાત્રો વિશે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિકોણ હતો, અને તેમના માર્ગદર્શનથી મને 'પૂનમ'ના પાત્રને વધુ સારી રીતે સમજવામાં મદદ મળી. વાસ્તવિક જીવનમાં લોકો વિશેના મારા પોતાના અવલોકનોએ પણ મને આ પાત્રની તૈયારી કરવામાં મદદ કરી.
પ્રશ્ન: તમે હંમેશાં સ્ત્રીઓની સક્ષમતા અને સ્વતંત્રતા વિશે ખુલીને વાત કરી છે. તમારા અંગત અનુભવો તમે પસંદ કરતા પાત્રોને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે?
- હું હંમેશા એવા પાત્રો પસંદ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું જે કોઈને કોઈ રીતે સ્ત્રીઓને પ્રેરણા આપી શકે. દરેક સ્ત્રીમાં પોતાની આંતરિક શક્તિ અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતા હોય છે. જોકે, શક્તિનો અર્થ હંમેશા લડવું કે મોટેથી બોલવું એવો નથી હોતો. કેટલીકવાર, શાંત રહેવું, યોગ્ય નિર્ણયો લેવા અને પોતાની ઓળખ તથા આત્મસન્માનનું જતન કરવું એ પણ શક્તિનું જ પ્રતીક છે.
મારા અંગત અનુભવોએ પણ મારા દ્રષ્ટિકોણને ઘડ્યો છે. જીવન ચડાવ-ઉતારથી ભરેલું હોય છે અને દરેક અનુભવ આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવે છે. એક સ્ત્રી તરીકે, હું માનું છું કે પોતાના નિર્ણયો પર અડગ રહેવું અને પડકારોનો નિર્ભયતાથી સામનો કરવો ખૂબ જરૂરી છે. જ્યારે પણ હું કોઈ પાત્ર ભજવું છું, ત્યારે હું તેની લાગણીઓ અને સંઘર્ષોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જો મારી અભિનય કળા કોઈ એક સ્ત્રીને પણ તેની પોતાની શક્તિનો અહેસાસ કરાવવામાં મદદરૂપ થાય, તો તે મારા માટે ખૂબ મોટી વાત હશે.
પ્રશ્ન: તમારા પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવેલી શિસ્ત અને મૂલ્યોએ તમારા વ્યક્તિત્વને કેવી રીતે ઘડ્યું?
- શિસ્ત અમારા ઉછેરનો એક અભિન્ન અંગ હતી. અમારા ઘરમાં ઘણા નિયમો હતા અને મારી દાદી એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખૂબ કડક હતા કે તે નિયમોનું પાલન થાય. તેઓ દરેક બાબત પર ઝીણવટભરી નજર રાખતા અમે શું પહેરીએ છીએ, ક્યારે ઘરે પાછા ફરીએ છીએ, અને અમારું વર્તન કેવું છે આ બધું જ તેમની નજરમાં રહેતું.
હકીકતમાં, હું ઘણીવાર મજાકમાં કહું છું કે મારી દાદી અમારા ઘરના ‘સીસીટીવી કેમેરા’ હતા! તેઓ લિવિંગ રૂમમાં બેસીને ટેલિવિઝન જોતા હોય, છતાં તેમની આસપાસ શું થઈ રહ્યું છે તેની તેમને પૂરી જાણકારી રહેતી.
અમારા બાળપણમાં ‘સ્પેગેટી-સ્ટ્રેપ’ ટોપ્સ ફેશનમાં હતા. જ્યારે પણ મારી બહેનપણીઓ ઘરે આવતી અને દાદીને લિવિંગ રૂમમાં બેઠેલા જોતી, ત્યારે તેઓ ઘરમાં પ્રવેશતા પહેલાં પોતાના ટોપની ઉપર એક શર્ટ પહેરી લેતી. અને એકવાર તેઓ રૂમમાં પહોંચી જાય, એટલે તરત જ તે શર્ટ ઉતારી નાખતી! તેઓ દાદીનું ધ્યાન બીજે વાળવાનો પ્રયત્ન કરતી, પણ દાદી ખૂબ જ તેજ બુદ્ધિના હતા, તેમની નજરમાંથી ભાગ્યે જ કંઈ છૂટતું.
આજે પાછું વળીને જોઉં છું ત્યારે સમજાય છે કે તે નિયમોએ અમને જવાબદારી, આત્મ-સંયમ અને પારિવારિક મૂલ્યો પ્રત્યે આદર રાખતા શીખવ્યું. નૃત્ય અને રમતોએ પણ મને શિસ્ત શીખવી. અમને વડીલોનો આદર કરવાનું અને અમુક પાયાના મૂલ્યોને જાળવી રાખવાનું શીખવવામાં આવ્યું હતું. આજે, હું એ જ પાઠ મારી પોતાની દીકરીઓને શીખવવાનો પ્રયત્ન કરું છું.
પ્રશ્ન: તમારા માતા, હેમા માલિની વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળ રહ્યાં છે. તેમના કયા ગુણો તમને સૌથી વધુ ગમે છે?
- મારાં માતા અને મારું વ્યક્તિત્વ અલગ છે. મને મારાં માતા-પિતા બંનેના ગુણો વારસામાં મળ્યા છે, તેથી હું બંનેનું મિશ્રણ છું. મારાં માતા વિશે મને જે બાબત સૌથી વધુ ગમે છે તે એ છે કે તેઓ હંમેશા વ્યસ્ત રહે છે. તેઓ ઘરમાં નવરા બેસી જ શકતાં નથી. મુંબઈમાં હોય ત્યારે પણ, તેઓ બહાર નીકળવા માટે કોઈને કોઈ બહાનું શોધી જ લે છે પછી ભલે તે લોકોને મળવાનું હોય કે કોઈ કામ પતાવવાનું હોય. હું ઘણીવાર તેમને કહું છું કે એક દિવસ રજા લઈને ઘરે આરામ કરે, પણ તેઓ ક્યારેય એવું કરતાં નથી. જો બીજું કંઈ કરવાનું ન હોય, તો તેઓ તેમના સંગીતના શિક્ષકને ફોન કરે છે અને કંઈક નવું શીખવાનું શરૂ કરી દે છે.
મારા લગ્ન પહેલાં, અહાના અને હું એકવાર તેમને વેકેશન માટે મોરેશિયસ લઈ ગયાં હતાં. અમે બીચ પર સમયનો આનંદ માણી રહ્યાં હતાં, પણ તેમને ત્યાં નવરા બેસી રહેવું જરાય ગમ્યું નહીં. તેમને તે કંટાળાજનક લાગ્યું! મને નથી લાગતું કે તેમના શબ્દકોશમાં 'આરામ' જેવો કોઈ શબ્દ પણ છે!
પ્રશ્ન: શું તમને ક્યારેય એવું લાગ્યું છે કે તમારી અભિનય પ્રતિભાને ખીલવા માટે તમને પૂરતી તકો મળી નથી?
- બિલકુલ નહીં! હકીકતમાં, મારું માનવું છે કે જેમણે મને મારી પ્રતિભાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાની તક નથી આપી, તેમણે જ એક સારી તક ગુમાવી છે. દરેક કલાકારમાં કંઈક અનોખું કરવાની ક્ષમતા હોય છે, પરંતુ તે પ્રતિભાને ઓળખવી અને યોગ્ય તકો પૂરી પાડવી એ દિગ્દર્શકો અને નિર્માતાઓ પર નિર્ભર છે. મને જે પણ પ્રોજેક્ટ મળ્યા, મેં પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કર્યું છે અને દરેક ભૂમિકામાં મારું શ્રેષ્ઠ આપ્યું છે. મેં હંમેશા ભજવેલાં પાત્રો સાથે ન્યાય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મારી કારકિર્દી કે મને મળેલી તકો અંગે મને કોઈ પસ્તાવો નથી. હું મારા કામથી ખુશ છું અને ભવિષ્યમાં વિવિધ પ્રકારની ભૂમિકાઓ ભજવવા માટે ઉત્સુક છું.
પ્રશ્ન: તમે તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યની સંભાળ કેવી રીતે રાખો છો?
- સમય જતાં, મને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું મહત્વ વધુ સારી રીતે સમજાયું છે. પહેલાં મને લાગતું હતું કે માત્ર જિમમાં જવું અને કસરત કરવી પૂરતું છે. મેં ધ્યાન પર બહુ ધ્યાન આપ્યું ન હતું, પરંતુ જેમ જેમ હું મોટી થઈ છું, તેમ મને સમજાયું છે કે મનને શાંત રાખવું કેટલું આવશ્યક છે. મેં સુદર્શન ક્રિયા અને અન્ય કેટલીક ધ્યાન પદ્ધતિઓ શીખી છે, જે મારા માટે ખૂબ મદદરૂપ રહી છે. હું એવું પણ માનું છું કે આપણે આપણી લાગણીઓને છુપાવવી ન જોઈએ. જો તમને રડવાનું મન થાય, તો તમારે રડી લેવું જોઈએ. જો તમે ખુશ હો, તો તે ક્ષણને માણી લેવી જોઈએ. પોતાની લાગણીઓને સમજવી અને તેને મેનેજ કરતા શીખવું એ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
પ્રશ્ન: તમે તમારા અંગત જીવનમાં ગુસ્સાને કેવી રીતે સંભાળો છો?
- ગુસ્સો, ખુશી અને ઉદાસી, આ બધી માનવીય લાગણીઓ સ્વાભાવિક છે. મારું માનવું છે કે ગુસ્સો ઘણીવાર ભાવનાત્મક ઈજાને કારણે અથવા એવી કોઈ બાબતને કારણે ઉદ્ભવે છે જેણે આપણને ઊંડી અસર કરી હોય. તરત જ પ્રતિક્રિયા આપવાને બદલે, આપણે આપણી લાગણીઓને સમજવા માટે થોડો સમય લેવો જોઈએ.
પહેલા મને ખૂબ જ જલ્દી ગુસ્સો આવી જતો હતો, પરંતુ મેં આ બાબતે કામ કર્યું છે. આજે, લાગણીઓ પર કાબૂ રાખવા થેરાપી, ધ્યાન, અથવા કિકબોક્સિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ છે. જે આપણને આપણી લાગણીઓ સાથે વધુ સારી રીતે વ્યક્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. હું ગુસ્સાને કોઈ "ખરાબ" લાગણી માનતી નથી. તેનો અનુભવ થવો એ એકદમ સ્વાભાવિક છે, જેમ ખુશી કે ઉદાસી અનુભવવી સ્વાભાવિક છે. મહત્વની બાબત એ છે કે આપણે તેને કેવી રીતે સંભાળીએ છીએ.
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