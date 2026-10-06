Bhumi Pednekarએ પુષ્કરની Tripનો Food Vlogging વીડિયો શેર કર્યો; કહ્યું- "જો તમે આ નથી ખાધું, તો..."
ફિલ્મ અભિનેત્રી ભૂમિ પેડનેકરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પુષ્કરના વ્યંજનોના સ્વાદના વખાણ કર્યા છે.
Published : October 6, 2026 at 11:38 AM IST
અજમેરઃ ફિલ્મ અભિનેત્રી ભૂમિ પેડનેકરે જૂન મહિનામાં પુષ્કરની આધ્યાત્મિક યાત્રા કરી હતી. તાજેતરમાં તેમણે પુષ્કર પ્રવાસની યાદોને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. તેમણે પુષ્કરના પ્રસિદ્ધ માલપુઆનો સ્વાદ લેતા તેના વખાણ કરતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જારી કર્યો છે. આ વીડિયોને લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. ભૂમિએ પુષ્કરમાં ઘણા ફૂડ વ્લોગ બનાવ્યા છે. તેમાંથી એક આ છે.
જગત પિતા બ્રહ્માના દર્શન કર્યાઃ ફિલ્મ અભિનેત્રી ભૂમિ પેડનેકરે પુષ્કરમાં શાનદાર અનુભવ કર્યો. જૂન મહિનાની ગરમીમાં ભૂમિ બાઈક પર પાછળ બેસીને પુષ્કરના રસ્તાઓ પર ફરતી જોવા મળી. ખાસ વાત એ છે કે તેમને કોઈએ ઓળખ્યા પણ નહીં. આ દરમિયાન તેમણે તીર્થ યાત્રીઓના જેમ જગત પિતા બ્રહ્માના દર્શન કર્યા અને પુષ્કરના પવિત્ર સરોવરના ઘાટ પર બેસીને આધ્યાત્મિક વાતાવરણનો અનુભવ કર્યો.
માલપુઆનો સ્વાદ પણ ચાખ્યોઃ અહીં ઘણા મંદિરોના દર્શનની સાથે તેમણે એનિમલ કેયર સોસાયટીના કામકાજને નિહાળ્યુ અને વખાણ પણ કર્યા. તેમણે પુષ્કરના વિશિષ્ટ સ્વાદોનો પણ આનંદ માણ્યો. પુષ્કરની આધ્યાત્મિક યાત્રા વચ્ચે ભૂમિએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ માટે ફૂડ બ્લૉગ પણ શૂટ કર્યા છે. તેમાં તેમણે પુષ્કરના બજારો અને ગલીઓમાં ફરીને સ્થાનિક લોકો સાથે સંવાદ પણ કર્યો છે. સાથે જ પુષ્કરના પ્રસિદ્ધ રાબડીના માલપુઆનો સ્વાદ પણ ચાખ્યો.
વીડિયોમાં તેમણે માલપુઆના સ્વાદના વખાણ કર્યા. સાથે જ પુષ્કર આવતા પર્યટકોને માલપુઆનો સ્વાદ લેવા માટે કહ્યું. પુષ્કરમાં સિંધી ઘાટ પાસે ઈઝરાયલી વ્યંજન 'લાફા'ના ચટાકેદાર અને સ્વાદિષ્ટ સ્વાદનો પણ આનંદ માણ્યો. ત્યાર બાદ, તેમણે પુષ્કરની પ્રખ્યાત અને કુરકુરી કચોરીનો ચટણી સાથે આનંદ માણ્યો. તેમણે પુષ્કરના પ્રખ્યાત 'કાળા જામુન' (ઘેરા રંગના ગુલાબ જામુન)નો સ્વાદ પણ માણ્યો અને જણાવ્યું કે તેમની માતાને પણ તે ખૂબ પસંદ છે. પુષ્કરની આ યાત્રા તેમના માટે યાદગાર બની રહી. તેમના ફૂડ બ્લોગ પરના વીડિયોને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
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