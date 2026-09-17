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આકૃતિ અગ્રવાલ-પૃથ્વી શૉનો સંબંધ તૂટ્યો, 6 મહિના પહેલા થઈ હતી સગાઈ, એક્ટ્રેસે પોસ્ટ દ્વારા આપી જાણકારી

આકૃતિએ જણાવ્યું કે, અમે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ અને પરવા કરીએ છીએ પણ સાથે રહી શકીએ તેમ નથી

આકૃતિએ જણાવ્યું કે, અમે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ અને પરવા કરીએ છીએ પણ સાથે રહી શકીએ તેમ નથી
આકૃતિએ જણાવ્યું કે, અમે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ અને પરવા કરીએ છીએ પણ સાથે રહી શકીએ તેમ નથી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 5:29 PM IST

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હૈદરાબાદ: સોશિયલ મીડિયા પર્સનાલિટી અને અભિનેત્રી આકૃતિ અગ્રવાલે જાહેરાત કરી છે કે તેણે અને તેના મંગેતર, ભારતીય ક્રિકેટર પૃથ્વી શોએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ જાહેરાત તેમની સગાઈ જાહેર થયાના લગભગ છ મહિના બાદ કરવામાં આવી છે. અભિનેત્રીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નિવેદન શેર કરીને આ અલગ થવાની વાત જણાવી હતી.

ભાવુક થઈને તેણે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય પરસ્પર સંમતિથી લેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે બંનેને સમજાયું કે તેમના ભવિષ્યના લક્ષ્યો અને સંજોગો અલગ-અલગ છે. તેણે ઉમેર્યું હતું કે તેમની વચ્ચે રહેલા પ્રેમ અને સ્નેહ છતાં, તેઓ સ્વીકારે છે કે હવે તેમનું જીવન એકસાથે આગળ વધી શકે તેમ નથી.

તેણે લખ્યું, "ખૂબ જ ભારે હૈયે હું એ જણાવવા માંગુ છું કે ભવિષ્યના લક્ષ્યો અને સંજોગોમાં રહેલા તફાવતોને કારણે મેં અને મારા મંગેતરે અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમે એકબીજાને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ અને એકબીજાની પરવા કરીએ છીએ, પરંતુ અમે એ સ્વીકારી લીધું છે કે અમારું જીવન હવે સાથે આગળ વધી શકે તેમ નથી. અમારી જવાબદારીઓ અને વર્તમાન સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે પરસ્પર સહમતિથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે." તેણે વધુમાં કહ્યું, "હું ખરેખર ઈચ્છું છું કે અમે બંને જીવનમાં આગળ વધીએ અને શાંતિ તથા ખુશી મેળવીએ."

પોસ્ટના અંતે આકૃતિએ લખ્યું, "હું દરેકને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તેઓ અમારી ગોપનીયતાનું સન્માન કરે અને આ મુશ્કેલ સમયમાં અમારા નિર્ણય પાછળના કારણો વિશે કોઈ અટકળો કે ધારણાઓ બાંધવાનું ટાળે. અમારી ગોપનીયતાને સમજવા અને તેનું સન્માન કરવા બદલ આપનો આભાર."

પૃથ્વી શો અને આકૃતિ અગ્રવાલની સગાઈ

પૃથ્વી શો અને આકૃતિ અગ્રવાલે માર્ચ ૨૦૨૬માં તેમની સગાઈની જાહેરાત કરી હતી. આ ક્રિકેટરે સોશિયલ મીડિયા પર સગાઈ સમારોહની તસવીરો શેર કરીને તેમના સંબંધો વિશે જાહેરમાં ખુલાસો કર્યો હતો.

જોકે, ત્યારબાદ ટૂંક સમયમાં જ જુલાઈ મહિનામાં અગ્રવાલની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને કારણે તેમના સંબંધો ચર્ચાનો વિષય બન્યા હતા. વિશ્વાસઘાત વિશેની તે પોસ્ટને કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે તેઓ શો (Shaw) વિશે વાત કરી રહ્યા છે.

બાદમાં તેણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે શો વિશે નહીં, પરંતુ તેના મિત્રો વિશે વાત કરી રહી હતી. તેમ છતાં, અગ્રવાલના તાજેતરના નિવેદનથી એ વાતની પુષ્ટિ થાય છે કે બંનેએ પરસ્પર સહમતિથી તેમના સંબંધોનો અંત આણ્યો છે. જોકે આકૃતિએ અલગ થવા પાછળના કારણોનો ખુલાસો કર્યો ન હતો, પરંતુ તેમણે સૌને તેમની અંગતતા (પ્રાઈવસી)નું સન્માન કરવા અને બ્રેકઅપના કારણ વિશે અટકળો કરવાનું ટાળવા વિનંતી કરી હતી.

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AKRITI AGARWAL AND PRITHVI SHAW
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AKRITI AGARWAL
AKRITI AGARWAL AND PRITHVI SHAW

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