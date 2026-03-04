ETV Bharat / entertainment

'દેવદાસ'માં શાહરૂખના પિતાનો રોલ ભજવનાર એક્ટરનું નિધન, ગોદરેજ પરિવાર સાથે પણ હતું કનેક્શન

વિજય કૃષ્ણાએ ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું પણ તેમને 'દેવદાસ' અને અંગ્રેજી ડાન્સ ડ્રામા 'ડાન્સ લાઈક એ મેન' માટે ખૂબ લોકપ્રિયતા મળી (Screen Grab)
Published : March 4, 2026 at 4:50 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રખ્યાત અભિનેતા, થિયેટર કલાકાર, પર્યાવરણવાદી અને ગોદરેજ પરિવારના વ્યવસાયના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર વિજય કૃષ્ણાનું 81 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમણે સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ 'દેવદાસ'માં શાહરૂખ ખાનના પિતાની ભૂમિકા ભજવી હતી. એક્ટરના અવસાન પર ઘણા કલાકારોએ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. અભિનેત્રી લિલેટ દુબેએ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતી એક પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે તેમના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી. કૃષ્ણાના પરિવારમાં તેમની પત્ની સ્મિતા કૃષ્ણા અને પુત્રી નાયરિકા હોલકરનો છે.

કઈ કઈ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું?

વિજયે આ તો ઘણા નાટકો અને ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે દેવદાસ ફિલ્મથી ખૂબ લોકપ્રિયતા મળી હતી. તેમણે માધુરી દીક્ષિત, ઐશ્વર્યા રાય અને જેકી શ્રોફ સાથે પણ કામ કર્યું છે.

2004માં, તેમને અંગ્રેજી નૃત્ય નાટક "ડાન્સ લાઈક અ મેન" માં તેમની ભૂમિકા માટે વિવેચકો દ્વારા પ્રશંસા મળી હતી. આ ફિલ્મ પામેલા રૂક્સ દ્વારા દિગ્દર્શિત હતી અને મહેશ દત્તાણીના નાટક પર આધારિત હતી. આ ફિલ્મથી શોભના, આરિફ ઝકારિયા અને અનુષ્કા શંકરે એક્ટિંગમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ફિલ્મને અંગ્રેજીમાં શ્રેષ્ઠ ફીચર ફિલ્મનો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર પણ મળ્યો હતો.

અભિનેત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

અભિનેત્રી અને થિયેટર કલાકાર લિલેટ દુબેએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેમનો એક ફોટો શેર કરીને શોક વ્યક્ત કર્યો. અભિનેત્રીએ લખ્યું, "દિલ તૂટી ગયું...આપણા પ્રિય વિજય કૃષ્ણા...જે 25 વર્ષથી વધુ સમયથી અમારા થિયેટર પરિવાર અને 'ડાન્સ લાઈક અ મેન'નો ભાગ હતા... હવે આપણી વચ્ચે નથી...એક બહુમુખી પ્રતિભા...એક પ્રતિભાશાળી અભિનેતા, સુંદર, મોહક, તેમના વિશિષ્ટ કટાક્ષપૂર્ણ રમૂજ માટે પ્રખ્યાત, તે આપણા બધાના પ્રિય હતા...અગણિત યાદો મારા હૃદય અને મનને છલકાવી દે છે અને મને ભાવુક બનાવે છે... રેસ્ટ ઈન પીસ મારા જયરાજ...તમને ક્યારેય ભૂલવામાં નહીં આવે...તમે સ્વર્ગમાં એટલા જ ખુશ રહો જેટલા તમે અહીં અમારા બધા માટે હતા...તેમની પ્રિય પત્ની સ્મિતા, પુત્રીઓ નાયરિકા અને ફ્રીયાન અને સમગ્ર પરિવાર માટે પ્રેમ અને પ્રાર્થના." આ હૃદયદ્રાવક કેપ્શન સાથે, અભિનેત્રીએ તેમના કેટલાક ફોટા પણ શેર કર્યા. એક ફોટામાં, લિલેટ પોતે ફિલ્મના એક દ્રશ્યમાં વિજય સાથે જોવા મળે છે.

