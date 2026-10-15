જામનગરમાં રિલાયન્સ ગ્રીન્સ નવરાત્રી: ચોથા દિવસે ટાયગર શ્રોફે અને મૌની રોયે એવો ડાન્સ કર્યો કે ખેલૈયા ઝૂમી ઉઠ્યા
નવરાત્રીના ચોથા દિવસે એટલે કે ચોથા નોરતે બોલિવૂડના એક્શન સ્ટાર અને ડાન્સિંગ સેન્સેશન ટાઇગર શ્રોફ અને 'નાગિન' ફેમ એક્ટ્રેસ મૌની રોય જામનગરમાં પધાર્યા હતા.
Published : October 15, 2026 at 11:06 AM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં નવરાત્રીનો પર્વ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જામનગરમાં આ વર્ષની નવરાત્રી કંઈક ખાસ બની રહી છે. જામનગરના રિલાયન્સ ગ્રીન્સ ખાતે આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવમાં બોલિવૂડના જાણીતા સેલિબ્રિટીઓ હાજરી આપીને ગરબાની રમઝટને વધુ રોમાંચક બનાવી રહ્યા છે. ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં વધારો કરવા માટે મુંબઈથી અનેક સિતારાઓ જામનગરના મહેમાન બન્યા છે અને તહેવારની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે.
નવરાત્રીના ચોથા દિવસે એટલે કે ચોથા નોરતે બોલિવૂડના એક્શન સ્ટાર અને ડાન્સિંગ સેન્સેશન ટાઇગર શ્રોફ અને 'નાગિન' ફેમ એક્ટ્રેસ મૌની રોય જામનગરમાં પધાર્યા હતા. રિલાયન્સ ગ્રીન્સ દ્વારા આયોજિત આ વિશેષ નવરાત્રી કાર્યક્રમમાં ટાઇગર શ્રોફે ખાસ હાજરી આપીને કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા. આકર્ષક બ્લેક કોસ્ચ્યુમમાં સજ્જ ટાઇગર શ્રોફનો અંદાજ ખૂબ જ શાનદાર લાગી રહ્યો હતો. સ્ટેજ પર આવીને ટાઇગરે પોતાના અદભુત અને જબરજસ્ત ડાન્સ પર્ફોર્મન્સથી ઉપસ્થિત તમામ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. તેમનો એનર્જેટિક ડાન્સ જોઈને જામનગરના ખેલૈયાઓ અને દર્શકો પણ ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. ટાઇગર શ્રોફને ડાન્સ કરતા નિહાળવા માટે લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.જ્યારે એક્ટ્રેસ મૌની રોયે પણ સ્ટેજ પર ભવ્ય ડાન્સ પર્ફોર્મન્સ કર્યું હતું.
રિલાયન્સ ગ્રીન્સ ખાતેનો આ ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવ બોલિવૂડ સ્ટાર્સ માટે ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ટાઇગર શ્રોફ પહેલાં પણ આ આયોજનમાં અનેક દિગ્ગજ કલાકારોએ હાજરી આપીને ધૂમ મચાવી હતી. અગાઉના દિવસોમાં જાણીતા યુવા અભિનેતા વરુણ ધવન, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, લોકપ્રિય અભિનેત્રી તાપસી પન્નુ અને ફિટનેસ આઇકોન મલાઇકા અરોરા પણ રિલાયન્સ દ્વારા આયોજિત આ નવરાત્રીમાં પધાર્યા હતા. આ તમામ બોલિવૂડ સ્ટાર્સે પણ જામનગરના ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો અને નવરાત્રીના આ પવિત્ર પર્વની મજા માણી હતી.
રિલાયન્સ દ્વારા કરવામાં આવેલું આ ભવ્ય આયોજન અને તેમાં બોલિવૂડ સિતારાઓની શાનદાર એન્ટ્રીને કારણે જામનગરની આ નવરાત્રી સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. સેલેબ્સ પણ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના આ મહાપર્વમાં રંગાઈને લોકોનું મનોરંજન કરી રહ્યા છે.
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