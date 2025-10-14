ETV Bharat / entertainment

ફિલ્મ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને દિલ્હી હાઇકોર્ટે ચેક બાઉન્સ મામલે દુબઈ જવાની મંજૂરી આપી, રાખી આ શરત

રાજપાલ યાદવે દુબઈમાં દિવાળીના કાર્યક્રમ માટે વિદેશ જવા માટે કોર્ટ પાસેથી પરવાનગી માંગી હતી.

રાજપાલ યાદવની તસવીર
રાજપાલ યાદવની તસવીર (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ચેક બાઉન્સ કેસના સંદર્ભમાં બોલીવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને દિવાળીના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે દુબઈ જવાની પરવાનગી આપી છે. જસ્ટિસ સરના કાંતા શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે રાજપાલ યાદવને એક લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર દુબઈ જવાની પરવાનગી આપી.

હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવને 17 થી 20 ઓક્ટોબર સુધી દુબઈ જવાની પરવાનગી આપી. કોર્ટે શરત મૂકી હતી કે રાજપાલ યાદવ વિદેશ જતા પહેલા તપાસ અધિકારીને પોતાનો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ સરનામું આપશે. કોર્ટે રાજપાલ યાદવનો પાસપોર્ટ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો. રાજપાલ યાદવે દુબઈમાં બિહાર કનેક્ટ ગ્લોબલ સમિટમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી માંગી હતી.

ચેક બાઉન્સ કેસ
નોંધનીય છે કે રાજપાલ યાદવને કરકરડૂમા કોર્ટ દ્વારા ચેક બાઉન્સ કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને સજા ફટકારવામાં આવી હતી. જો કે, જૂન 2024 માં, હાઈકોર્ટે તેમની સજા સ્થગિત કરી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવ રીઢો ગુનેગાર નથી, અને તેથી તેમની સજા સ્થગિત કરવામાં આવે છે. હકીકતમાં, કરકરડૂમા કોર્ટે ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવને દોષિત જાહેર કર્યા બાદ તેના પર ₹1.6 કરોડ (160 મિલિયન રૂપિયા)નો દંડ ફટકાર્યો હતો. કરકરડૂમા કોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવની પત્ની રાધા પર પણ દરેક કેસ દીઠ ₹10 લાખ (100,000 રૂપિયા)નો દંડ ફટકાર્યો હતો. બંનેને ચેક બાઉન્સ સંબંધિત સાત કેસોમાં સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

સંપૂર્ણ કેસ શું છે?
ફરિયાદી, મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, એપ્રિલ 2010 માં, રાજપાલે ફિલ્મ "અતા પતા લાપતા" પૂર્ણ કરવા માટે કંપની પાસેથી સહાય માંગી હતી. 30 મે, 2010 ના રોજ, બંને પક્ષો વચ્ચે કરાર થયો, અને કંપનીએ રાજપાલ યાદવની કંપનીને ₹5 કરોડની લોન આપી. કરાર મુજબ, રાજપાલને વ્યાજ સહિત ₹8 કરોડ ચૂકવવાની જરૂર હતી. જોકે, તે પહેલી વાર રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ, કરાર ત્રણ વખત રિન્યુ કરવામાં આવ્યો. 9 ઓગસ્ટ, 2012 ના રોજ થયેલા અંતિમ કરારમાં, આરોપી રાજપાલ યાદવે ફરિયાદીને ₹11 કરોડ પરત કરવા સંમતિ આપી હતી. રાજપાલ યાદવની કંપની આ રકમ પણ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહી.

પોતાના બચાવમાં, રાજપાલ યાદવે કોર્ટને જણાવ્યું કે, તેણે મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી કંઈ ઉધાર લીધું નથી. રાજપાલ યાદવના જણાવ્યા મુજબ, તેણે મુરલી પ્રોજેક્ટ્સમાં પૈસાનું રોકાણ કર્યું હતું. જોકે, કરકરડૂમા કોર્ટે તેની દલીલને ફગાવી દીધી અને તેને ચેક બાઉન્સ થવાનો દોષી ઠેરવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. Filmfare Awards: 70મા ફિલ્મફેરમાં 'લાપતા લેડિઝ' છવાઈ, કાર્તિક આર્યન, અભિષેક અને આલિયાને પણ એવોર્ડ મળ્યો
  2. બોલિવૂડના ખેલાડી અક્ષય કુમારે PM મોદીના વતન વડનગરની મુલાકાત લીધી, હાટકેશ્વર મંદિરે શીશ નમાવ્યું

TAGGED:

DELHI HIGH COURT RAJPAL YADAV
RAJPAL YADAV MOVIES
RAJPAL YADAV CASE NEWS
RAJPAL YADAV COURT CASE
DELHI HIGH COURT RAJPAL YADAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.