ETV Bharat / entertainment

લાઈવ બૉક્સિંગ રિંગમાં ઉતરનારો દેશનો પહેલો એક્ટર બનશે પુલકિત સમ્રાટ, પ્રૉફેશનલ બૉક્સર સાથે લેશે ટક્કર

બોલિવુડ એક્ટર પુલકિત સમ્રાટ પ્રોફેશનલ બૉક્સિંગ રિંગમાં ઉતરનારો દેશનો પ્રથમ જ્યારે વિશ્વનો ત્રીજો એક્ટર બનશે
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 9:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પુલકિત સમ્રાટ 17 એપ્રિલે મુંબઈમાં પ્રખ્યાત બોક્સર નીરજ ગોયત સામે એક પ્રૉફેશનલ પ્રદર્શન લાઇવ બોક્સિંગ મેચમાં ભાગ લઈને ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે.

આ સિદ્ધિ સાથે, પુલકિત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર ભારતનો પ્રથમ અને વિશ્વમાં ત્રીજો અભિનેતા બનશે. અગાઉ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર ટોમ હાર્ડી અને જેક ગિલેનહાલે લાઇવ ફાઈટિંગ અને કૉમ્બેટ સ્પોર્ટ્સ ટ્રેનિંગનો અનુભવ કર્યો છે.

આ ઐતિહાસિક ફાઈટિંગ પુલકિતના આગામી નેટફ્લિક્સ પ્રોજેક્ટ, "ગ્લોરી" સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં તે એક બોક્સરની ભૂમિકા ભજવે છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ ભૂમિકા ભજવવા માટે, પુલકિતે પોતાને ફક્ત ઓન-સ્ક્રીન પરફોર્મન્સ સુધી મર્યાદિત રાખ્યા નહીં; તેણે પોતાને રિયલ ફાઈટ માટે તૈયાર કર્યો જે ભારતીય સિનેમામાં એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરે છે. પરિણામે, તે પ્રૉફેશનલ બોક્સર નીરજ ગોયત સામે રિંગમાં પ્રવેશ કરીને તેના પાત્રમાં પ્રમાણિકતા ઉમેરશે.

આ ત્રણ રાઉન્ડનો લાઇવ મુકાબલો ભારતમાં રમતગમત અને મનોરંજન વચ્ચેનો એક મોટી ક્રૉસઓવર ક્ષણ બનવાની અપેક્ષા છે. પરંપરાગત ભૂમિકાની તૈયારીથી આગળ વધીને 'ગ્લોરી' સાથે વાસ્તવિક બોક્સિંગ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો પુલકિતનો નિર્ણય તેની સખત મહેનત, શિસ્ત અને પરિવર્તનને દર્શાવે છે. તે એ પણ સાબિત કરે છે કે તે ફક્ત સ્ક્રીન પર બોક્સરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો નથી, પરંતુ તેને ખરેખર જીવી રહ્યો છે. પુલકિત 'ફુકરે' ફ્રેન્ચાઈઝીથી લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય થયો હતો અને એક ફની અને ચૉકલેટી ઈમેજ બનાવી હતી. જોકે, હવે એક્ટર પોતાની આગામી ફિલ્મ દ્વારા છબિને તોડશે તેવું લાગી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PULKIT SAMRAT LIVE BOXING
PULKIT SAMRAT MOVIE GLORY
PULKIT SAMRAT AS A BOXER
ACTOR DOING LIVE BOXING
PULKIT SAMRAT LIVE BOXING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.