આશિકી, સડક અને હેરાફેરી જેવી હીટ ફિલ્મોમાં કામ કરનારા દિગ્ગજ એક્ટર મુસ્તાક ખાનનું નિધન
વેલકમ ફિલ્મમાં પોતાની રોલ માટે મશહૂર અનુભવી એક્ટર મુસ્તાક ખાનનું નિધન થઈ ગયું છે.
Published : September 25, 2026 at 7:34 PM IST
હૈદરાબાદ: 'આશિકી', 'હમ હૈં રાહી પ્યાર કે', 'મુઝસે શાદી કરોગી' અને 'વેલકમ' જેવી ફિલ્મોમાં પોતાની યાદગાર હાસ્ય ભૂમિકાઓ માટે જાણીતા વરિષ્ઠ અભિનેતા મુસ્તાક ખાનનું નિધન થયું છે. મળતી માહિતી અનુસાર તેમને નાણાવટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મુસ્તાક ખાન તેમના પ્રખ્યાત સંવાદ "મેરી એક ટાંગ નકલી હૈ" માટે પણ જાણીતા હતા.
ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોઈઝ (FWICE)ના પ્રમુખ બી.એન. તિવારીએ ફોન પર ANIને તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરી હતી. અહેવાલો મુજબ, મુસ્તાક ખાન લાંબા સમયથી ફેફસાંના કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા.
"Actor Mushtaq Khan died today," Federation of Western India Cine Employees (FWICE) president BN Tiwari confirms to ANI over phone (File photo of Mushtaq Khan) https://t.co/9gLDbKS2oA— ANI (@ANI) September 24, 2026
એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગુરુવારે સાંજે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. જોકે મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે તેઓ કેન્સરથી પીડિત હતા. તેમના પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.
હાસ્ય કલાકાર સુનીલ પાલે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર મુસ્તાક ખાનના નિધનની પુષ્ટિ કરી હતી. સુનીલે મુસ્તાક ખાનની તસવીર શેર કરી અને લખ્યું, "RIP મુસ્તાક ખાન સાહેબ."
તેમની ફિલ્મી સફરની વાત કરીએ તો, મુશ્તાક ખાને 1980માં ડ્રામા ફિલ્મ 'આલ્બર્ટ પિન્ટો કો ગુસ્સા ક્યું આતા હૈ'થી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ તે પ્રોજેક્ટમાં એક નાની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 1980ના દાયકામાં અનેક ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, જેમાં થોડીસી બેવફાઈ (1980), કાલિયા (1981) અને કબ્ઝા (1988)નો સમાવેશ થાય છે. જો કે 1990 અને 2000ના દાયકામાં લોકપ્રિય ફિલ્મો દ્વારા નોંધપાત્ર ઓળખ મેળવી હતી, જેમ કે આશિકી (1990), દિલ હૈ કે માનતા નહીં (1991), સડક (1991), હમ હૈ રાહી પ્યાર કે (1993), હેરા ફેરી (2000), જોડી નંબર 1 (2001), મુઝસે શાદી કરોગી (2004), વેલકમ (2007), માય ફ્રેન્ડ ગણેશા (2007), રાઉડી રાઠોડ (2012), ખિલાડી 786 (2012), ભારત (2019), બધાઈ દો (2022), ગદર 2 (2023), સ્ત્રી 2 (2024), બેબી જોન (2024), અને લવ કી એરેન્જ મેરેજ (2024).
મુસ્તાક ખાનને સની દેઓલ અને અમીષા પટેલની ગદર: એક પ્રેમ કથામાં ગુલ ખાનની ભૂમિકા માટે સૌથી વધુ યાદ કરવામાં આવે છે. તે ફ્રેન્ચાઇઝીના બીજા હપ્તાનો પણ ભાગ હતો, જે મૂળ નાટકના લગભગ બે દાયકા પછી રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ટેલિવિઝન પર તે શો 'કુછ રંગ પ્યાર કે ઐસે ભી'માં બલદેવ ત્રિપાઠીનું પાત્ર ભજવતો જોવા મળ્યો હતો. તે 'અદાલત'નો પણ ભાગ હતો.
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