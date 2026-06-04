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ગુજરાત આવ્યા 'ગવર્નર', મનોજ બાજપેયીએ અમદાવાદમાં કર્યુ ફિલ્મનું પ્રમોશન

અભિનેતા મનોજ બાજપેયીની આગામી ફિલ્મ 'ગવર્નર' 12 જૂન, 2026ના રોજ દેશભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મના પ્રમોશન માટે અભિનેતા અને તેની ટીમ અમદાવાદ આવી હતી.

મનોજ બાજપેયીએ અમદાવાદમાં કર્યુ ફિલ્મનું પ્રમોશન
મનોજ બાજપેયીએ અમદાવાદમાં કર્યુ ફિલ્મનું પ્રમોશન (Etv Bharat Gujarat/ Film Poster)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 8:46 PM IST

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અમદાવાદ: બૉલીવુડ ફિલ્મ 'ગવર્નર'ના પ્રમોશન અંતર્ગત અભિનેતા મનોજ બાજપેયી આજે ગુરૂવારે ગુજરાતના મહેમાન બન્યા હતાં. આ ફિલ્મના ટ્રેલરને મળેલા જબરદસ્ત પ્રતિસાદ બાદ અમદાવાદમાં આવેલા અભિનેતા મનોજ બાજપેયીએ મીડિયા સાથે વાત કરી હતી.

1990ના દાયકાના ભારતીય આર્થિક સંકટની ઐતિહાસિક અને ઊંડાણપૂર્વકની પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત આ ફિલ્મ રિલીઝ પહેલાં જ દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા ફિલ્મ પ્રમોશનના કાર્યક્રમ દરમિયાન અભિનેતા મનોજ બાજપેયીએ ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા પોતાના અનુભવો, પાત્રની તૈયારી અને ફિલ્મના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ અંગે વાત કરી હતી.

મનોજ બાજપેયીએ અમદાવાદમાં પોતાની આગામી ફિલ્મ ગવર્નરનું કર્યુ પ્રમોશન (Etv Bharat Gujarat)

મનોજ બાજપેયીએ જણાવ્યું હતું કે "ગવર્નર" માત્ર એક ફિલ્મ નહીં પરંતુ ભારતના આર્થિક ઇતિહાસના મહત્વપૂર્ણ સમયગાળાને રજૂ કરતી એક પ્રેરણાદાયી કહાની છે.

"સનશાઇન પિક્ચર્સ"ના બેનર હેઠળ નિર્મિત અને ચિન્મય માંડલેકર દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ આગામી 12 જૂન, 2026ના રોજ દેશભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મના ગીતો જાવેદ અખ્તર દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સંગીત અમિત ત્રિવેદીએ આપ્યું છે.

મનોજ બાજપેયીએ ફિલ્મને લઈને કરી મીડિયા સાથે વાત
મનોજ બાજપેયીએ ફિલ્મને લઈને કરી મીડિયા સાથે વાત (Etv Bharat Gujarat)

અભિનેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હું તો આરબીઆઈ ગવર્નર હતો નહીં અને અમારા માટે સૌથી મોટી સમસ્યા એ હતી કે અમને આરબીઆઈ ગવર્નરની ઓફિસ જોવા માટે ત્યારે સર્ચ કરવા માટે પણ પરમિશન પણ મળી ન હતી. ત્યારે અમારો સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે આ મેસેજ બનાવીશું તો કઈ રીતનું બનાવીશું અંદર શું હશે? પછી અમને એક જ માણસ પકડવાની તક મળી હતી એ અંદર ગયા અને આખી સિચ્યુએશન જોઈ હતી.. તે જે જોયું એવી રીતનો સેટ બનાવવામાં આવ્યો હતો.

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