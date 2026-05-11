સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કલાને પ્રોત્સાહન આપનાર નવોદિત કલાકારનું સન્માન, હિતુ કનોડીયા અને ઓસમાણ મીરે કરી ભારોભાર પ્રશંસા
સાસણ નજીક નવોદિત અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કલાને પ્રોત્સાહન આપનાર નવોદિત કલાકારોને એવોર્ડ આપવાનો એક સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો.
Published : May 11, 2026 at 7:35 AM IST
જુનાગઢ: સાસણ નજીક નવોદિત અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કલાને પ્રોત્સાહન આપનાર નવોદિત કલાકારોને એવોર્ડ આપવાનો એક સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં ગુજરાતી ફિલ્મ જગતના ખ્યાતનામ કલાકાર હિતુ કનોડિયા અને ગુજરાતી સંગીત લોક સંગીત અને સૂફી સંગીતનું ગુજરાતનું સૌથી મોટું નામ ઓસમાણ મીર હાજર રહ્યા હતા. હિતુ કનોડિયા અને ઓસમાણ મીરે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં વર્તમાન સમયને ગુજરાતી સિનેમાના પરત ફરી રહેલા સુવર્ણ સમય સાથે સરખાવ્યો હતો, અને કોઈ પણ કલાકારને જીવનમાં એવોર્ડથી મોટું પ્રોત્સાહન આજે પણ નથી તેમ જણાવ્યું હતું.
એવૉર્ડ એટલે કલાકારોની કલાને પ્રોત્સાહન
કલા અને કલાકારની સાથે એવોર્ડ અતૂટ રીતે જોડાયેલો છે. કોઈ પણ અદાકાર કલાના ક્ષેત્રમાં પોતાનું પદાર્પણ કરે, ત્યારથી લઈને જ્યાં સુધી કલાકાર પોતાની અભીનયની કલાના ઓજસ રંગમંચ, ટીવી, બિગ સ્ક્રીન અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક અદાકાર તરીકે પોતાની જાતને રજૂ કરે, આવા સમયે કલાકારને અભિનયના બદલામાં મળતું આર્થિક વળતર કરતાં પણ સૌથી વધારે પ્રોત્સાહન અને નવું કામ કરવાનું મજબૂત મનોબળ આપી જાય છે.
જનરેશન બદલાય તો મનોરંજનનું પ્લેટફોર્મ પણ બદલાય: અભિનેતા હિતુ કનોડિયા
ગુજરાતી ફિલ્મ જગતમાં વર્ષોથી કનોડીયા પરિવારનો દબદબો રહ્યો છે. નવી પેઢીના કલાકાર તરીકે હિતુ કનોડિયા પણ ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ કરી રહ્યા છે, તેઓ પણ એવોર્ડ વિતરણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા અને આ એવોર્ડ અને સન્માનને લઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે એક કલાકાર તરીકે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, સમય બદલાય તેમ જનરેશન બદલાય અને જનરેશન બદલાય તો તેની સાથે મનોરંજનનું પ્લેટફોર્મ પણ બદલાય છે. એક સમયે ફિલ્મો ટીવી અને બિગ સ્ક્રીન પર આવતી હતી. આજે આ જ ફિલ્મો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ રહી છે. જે આધુનિક યુગમાં બદલતા સમયની સૌથી મોટી નિશાની છે.
ગુજરાતી ફિલ્મ જગતનો સુવર્ણકાળ ફરી પરત ફરી રહ્યો છે: અભિનેતા હિતુ કનોડિયા
અભિનેતા હિતુ કનોડીયાએ લાલો ફિલ્મની સફળતાને લઈને પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, એક ગુજરાતી ફિલ્મ 125 કરોડ કરતાં પણ વધારેની કમાણી કરે તે ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. આ પ્રકારનું કલેક્શન કોઈ પણ કલાક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા કલાકારોને નવી ઉર્જા આપવાની સાથે ગુજરાતી ચલચિત્ર અને કલા જગતમાં આગળ વધવાની દ્રષ્ટિ પણ પૂરી પાડે છે. હિતુ કનોડીયા માને છે કે, ગુજરાતી ફિલ્મ જગતનો સુવર્ણકાળ ફરી પરત ફરી રહ્યો છે, તેવું ગુજરાતી ચલચિત્રો અને નવોદિત કલાકારોના અભિનય પરથી લાગી રહ્યું છે.
ગાયક અને સંગીતકાર ઓસમાણ મીરે આપ્યો પ્રતિભાવ
સાસણમાં નવોદિત કલાકારોને સન્માન અને એવોર્ડ આપવાના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા ગુજરાતી ગાયક સંગીતકાર અને સુફી સંગીત સાથે જોડાયેલા ગુજરાતી કલાકાર ઓસમાણ મીરે પણ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતી કલાકાર લોક સંગીત સુગમ સંગીત અને સૂફી સંગીત ગુજરાતની એક અલગ ઓળખ છે. આ ઓળખમાં જ્યારે કલાકારને કોઈ સન્માન કે એવોર્ડ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેના ઉત્સાહમાં અનેક ગણો વધારો થાય છે. કોઈ પણ કલાક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા નવોદિત કે પીઢ કલાકારોને કલાને આગળ વધારવા કે, તેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવા એવોર્ડ વિતરણ સમારોહ કોઈ પણ કલાકાર માટે ઓક્સિજનનું કામ કરે છે. જેથી આવા કાર્યક્રમો થકી કલાકારોને આગળ વધવામાં જે સફળતા મળે છે, તેને જોઈને આજે ખૂબ આનંદ થયો. જે કલાકારોને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે, તે તમામ કલાકારો માટે કલાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે એક નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે.
કલાકાર માટે સામાન્ય એવોર્ડનું પણ ખુબ મોટું મહત્વ: ઓસમાણ મીર
ઓસમાણ મીરે આગળ કહ્યું કે, કલાક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા કોઈપણ અભિનેતાને સામાન્ય એવોર્ડ પણ મળે તો તેના જીવનમાં તેનો ખૂબ મોટું મહત્વ હોય છે, ત્યારે કલાકારોના સન્માન અને એવોર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમમાં એક સાથે અનેક નાના મોટા નામી અનામી કલાકારો એક મંચ પર હાજર થાય છે, જેથી આ તમામ કલાકારોને વ્યક્તિગત મળીને એકબીજાની કલાને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે નવોદિત અને પીઢ કલાકારો કલાના બદલતા ક્ષેત્રમાં પોતાની જાતને કઈ રીતે વધારે સક્ષમ બનીને આગળ વધારી શકે, તેવા માર્ગદર્શન માટે પણ આ પ્રકારના એવોર્ડ અને ઇનામ વિતરણ સન્માન સમારંભ કોઈ પણ કલાકારના જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વના હોય છે, તેનો એક પડાવ સાસણ ખાતે પૂર્ણ થયો.