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'પુષ્પા 2' ભાગદોડ મામલો: વર્ચ્યુઅલ કોર્ટમાં હાજર થયા અલ્લુ અર્જુન, આગામી સુનામણી 6 જુલાઈએ

'પુષ્પા 2' નાસભાગની ઘટના અંગે સુનાવણી આજે, 22 જૂને યોજાઈ હતી. સુનાવણી માટે અલ્લુ અર્જુન વર્ચ્યુઅલી કોર્ટમાં હાજર થયા હતા.

અલ્લુ અર્જૂન
અલ્લુ અર્જૂન (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 10:09 PM IST

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હૈદરાબાદ: 'પુષ્પા-2'ના બેનિફિટ શો દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ અંગે નામપલ્લી કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. કોર્ટે અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનને રૂબરૂ હાજર રહેવા માટે સમન્સ જારી કર્યું હતું; જોકે, તેમના ફિલ્મ શૂટિંગ શેડ્યૂલને કારણે, તેઓ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજર થયા. તેમણે વ્યક્તિગત હાજરીમાંથી મુક્તિની વિનંતી કરી હતી, જેને કોર્ટે મંજૂર કરીને તેમને વર્ચ્યુઅલી સુનાવણીમાં જોડાવાની મંજૂરી આપી હતી. આજે, 22 જૂનના રોજ અગાઉના અહેવાલોમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે, અલ્લુ અર્જુન હાજર રહેશે નહીં. અલ્લુ અર્જુન સિવાય, અન્ય તમામ આરોપીઓ ન્યાયાધીશ સમક્ષ રૂબરૂ હાજર થયા હતા.

'પુષ્પા-2' માટે એક બેનિફિટ શો 4 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ હૈદરાબાદના RTC ક્રોસ રોડ વિસ્તારના સંધ્યા થિયેટરમાં યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ફેન્સ એકઠા થયા હતા. પૂરતી સુરક્ષાના અભાવે અને થિયેટરમાં અપૂરતી પૂર્વ વ્યવસ્થાને કારણે અચાનક ભાગદોડ મચી ગઈ.

આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં, રેવતી નામની એક મહિલાનું ગૂંગળામણથી મૃત્યુ થયું હતું, અને તેનો પુત્ર શ્રીતેજ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. ચિક્કડપલ્લી પોલીસે કેસ નોંધ્યો અને સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી.

થિયેટર મેનેજમેન્ટની બેદરકારીને જોતા, સંધ્યા થિયેટર મેનેજમેન્ટના સભ્યોને એ-1 થી એ-10 સુધી આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. પોલીસે પહેલાથી જ 23 વ્યક્તિઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યા ઉભી કરવાના આરોપસર આરોપી A-11 તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. ટ્રાયલ શરૂ થાય તે પહેલાં બધા આરોપીઓને રૂબરૂ હાજર રહેવાની જરૂર હોવાથી, નામપલ્લી કોર્ટે તેમાંથી 19 લોકોને સમન્સ જારી કર્યા હતા, જેમાં અલ્લુ અર્જુનનો પણ સમાવેશ થાય છે.

અલ્લુ અર્જુનના વકીલોએ કોર્ટને તેમને હાજર થવામાંથી છૂટ આપવાની વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, પહેલાથી નક્કી શૂટિંગના કરારના કારણે તેઓ હાજર નહીં રહી શકે. તેમના સિવાય, અન્ય તમામ આરોપીઓ આજે કોર્ટમાં હાજર થયા. ત્યારબાદ, બધા આરોપીઓએ પ્રમુખ ન્યાયાધીશની હાજરીમાં 'કમિટેડ બોન્ડ' પર સહી કરી. આરોપીની હાજરી બાદ, નામપલ્લી કોર્ટે કેસની આગામી સુનાવણી 6 જુલાઈ સુધી મુલતવી રાખી.

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