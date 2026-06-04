કન્ફર્મ: આમિર ખાને અટકળો પર લગાવ્યો વિરામ, ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે કરશે લગ્ન, જાણો વેડિંગ ડેટ
આમિરે પોતાના ત્રીજા લગ્નની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું કે તે પોતાની લાંબા સમયની મિત્ર ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરશે
Published : June 4, 2026 at 3:21 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડના "મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ" આમિર ખાને આખરે પુષ્ટિ કરી દીધી છે કે તે તેની લાંબા સમયની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી કે આમિર ખાન તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. આવામાં હવે આમિર ખાને તેના લગ્નની પુષ્ટિ કરીને આ અફવાઓનો અંત લાવ્યો છે.
મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં, આમિર ખાને તેના લગ્નની પુષ્ટિ કરી. તેમણે એક અંગ્રેજી ન્યૂઝ આઉટલેટને ખાસ જણાવ્યું કે, તે તેમની પાર્ટનર ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે 5 જુલાઈ, 2026 ના રોજ લગ્ન કરશે. અભિનેતાએ કહ્યું, "હું હાલમાં અમેરિકામાં ફરી રહ્યો છું. લગ્નના સમાચાર સાચા છે. તે 5 જુલાઈના રોજ થશે."
આમિરે કહ્યું હતું કે, લગ્ન તેમના સંબંધમાં મોટી વાત નથી. તેમણે ઉમેર્યું, "હા, તે સાચું છે. પરંતુ હવે અમને બંનેને લાગે છે કે અમે અમારા સંબંધોને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે તૈયાર છીએ."
Mumbai, Maharashtra: Actor Aamir Khan says, " i was born 60 years ago on the day of holi..." https://t.co/cvypnmbEzM pic.twitter.com/RubTjpLyDv— IANS (@ians_india) March 13, 2025
આમિરે પોતાના જીવનસાથીનો પરિચય ખાસ રીતે કરાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે ભલે તેઓ લગભગ 25 વર્ષથી મિત્રો હતા, પરંતુ એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમની લાગણી તાજેતરમાં જ ઉદ્ભવી હતી.
માર્ચ 2025માં પોતાના જન્મદિવસ પર મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન, આમિરે ખુલાસો કર્યો કે, તે ગૌરીને પહેલીવાર લગભગ 25 વર્ષ પહેલા મળ્યા હતા. બાદમાં, બંને તેના પિતરાઈ ભાઈ નુઝહત ખાન દ્વારા ફરી જોડાયા. ધીમે ધીમે તેમની વચ્ચે ગાઢ બંધન બંધાયું.
પોતાના સંબંધ વિશે બોલતા, આમિરે કહ્યું, "હું ભાગ્યશાળી છું કે હું એક મજબૂત સંબંધમાં રહ્યો છું. ઉદાહરણ તરીકે, રીના અને મેં 16 વર્ષ સાથે વિતાવ્યા અને પછી કિરણ અને મેં 16 વર્ષ સાથે વિતાવ્યા અને ઘણી રીતે, અમે આજે પણ સાથે છીએ. મેં ઘણું શીખ્યું છે. ગૌરી સાથે, મને સ્થિરતાની લાગણી થાય છે."
#AamirKhan to marry his girlfriend #GauriSpratt on July 5 - Zoom pic.twitter.com/S3dLHVdlxY— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 3, 2026
પોતાના સંબંધની પુષ્ટિ કર્યાના થોડા સમય પછી, આમિર ખાનને પૂછવામાં આવ્યું કે શું લગ્નની શરણાઈ ટૂંક સમયમાં વાગશે. અભિનેતાએ કહ્યું, "જુઓ, ગૌરી અને હું એકબીજા પ્રત્યે ખૂબ જ ગંભીર છીએ અને અમે ખૂબ જ મજબૂત સંબંધમાં છીએ. તમે જાણો છો, અમે જીવનસાથી છીએ. અમે સાથે છીએ."
આમિર ખાનના અગાઉના સંબંધો વિશે વાત કરીએ તો, આમિરે પહેલા રીના દત્તા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ દંપતીને બે બાળકો છે: પુત્ર જુનૈદ અને પુત્રી ઇરા ખાન. જોકે, તેઓએ 2002 માં અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. 2005 માં આમિરે કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યા. કિરણ અને આમિરને એક પુત્ર, આઝાદ રાવ ખાન છે. આમિર અને કિરણ પણ 2021 માં અલગ થયા.
આ પણ વાંચો: