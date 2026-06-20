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રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પર ડૉક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મ બનશે, આમિર ખાન કરશે પ્રોડ્યુસ, જાણો ડિરેક્ટર કોણ હશે

ઓડિશાના એક નાનકડા ગામ અને આદિવાસી સમાજમાંથી દ્રૌપદી મુર્મુ કેવી રીતે દેશના સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચ્યા તેની ઝલક આ ડૉક્યુમેન્ટ્રીમાં જોવા મળશે

ઓડિશાના એક નાનકડા ગામ અને આદિવાસી સમાજમાંથી દ્રૌપદી મુર્મુ કેવી રીતે દેશના સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચ્યા તેની ઝલક આ ડૉક્યુમેન્ટ્રીમાં જોવા મળશે
ઓડિશાના એક નાનકડા ગામ અને આદિવાસી સમાજમાંથી દ્રૌપદી મુર્મુ કેવી રીતે દેશના સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચ્યા તેની ઝલક આ ડૉક્યુમેન્ટ્રીમાં જોવા મળશે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 8:14 PM IST

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હૈદરાબાદ: આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સ હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પર એક ડૉક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મ પર કામ કરી રહ્યું છે. આ ડૉક્યુમેન્ટ્રીમાં રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની ઓડિશાના એક નાના ગામથી ભારતના પ્રથમ આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ બનવા સુધીની ઉલ્લેખનીય સફર દર્શાવવામાં આવશે.

અહેવાલો અનુસાર, ફિલ્મ નિર્માતા-લેખિકા સ્વાતિ ચક્રવર્તી ભટકલ, જેમણે અગાઉ આમિર ખાન અને કિરણ રાવ દ્વારા નિર્મિત 2019 ડૉક્યુમેન્ટ્રી એન્થોલૉજી 'રુબારુ રોશની' નું દિગ્દર્શન કર્યું હતું, તે આ ડૉક્યુમેન્ટ્રીને ડિરેક્ટ કરશે.

આ ડૉક્યુમેન્ટ્રી રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુના અંગત જીવનના પાસાઓ વિશે જણાવશે. જેમાં દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદ પર પહોંચતા પહેલા તેમણે જે પડકારોનો સામનો કર્યો હતો અને જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હતો તેની એક ઝલક રજૂ કરવામાં આવશે.

આ ડૉક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુના ગામમાં ફિલ્માવવામાં આવી છે, જે આદિવાસી જીવનની પૃષ્ઠભૂમિ સામે સેટ કરેલી તેમની વાર્તા પર વધુ વ્યક્તિગત દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરે છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને તેમની સ્થિતિસ્થાપકતા માટે વારંવાર વખાણવામાં આવે છે અને તેમને આદિવાસી સમુદાય માટે પ્રેરણા તરીકે જોવામાં આવે છે. આ ડૉક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મ તેમના જીવનના વિવિધ પાસાઓને કાળજીપૂર્વક પ્રકાશિત કરશે, જેમાં તેઓ જાહેર સેવામાં આવ્યા તે પહેલાં અને પછી બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સની અગાઉની રિલીઝ ફિલ્મ 'એક દિન' હતી, જેમાં જુનૈદ ખાન અને સાઈ પલ્લવી અભિનીત હતી. હિન્દી સિનેમામાં સાઈ પલ્લવીની ડેબ્યૂ આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર મોટી નિષ્ફળ સાબિત થઈ; અહેવાલો અનુસાર તેણે વર્લ્ડવાઈડ ફક્ત ₹5.16 કરોડની કમાણી કરી હતી.

બીજી તરફ, આમિર ખાન હવે તેમના પ્રોડક્શન બેનર હેઠળ સની દેઓલ અને પ્રીતિ ઝિન્ટા અભિનીત ફિલ્મ 'બંટવારા 1947' રિલીઝ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. ફિલ્મના પોસ્ટર અને ટીઝરના તાજેતરમાં રિલીઝથી દર્શકોનો ઉત્સાહ વધ્યો છે. આ ફિલ્મ 2026 ના સ્વતંત્રતા દિવસ પર રિલીઝ થવાની છે.

આમિર ખાનની કલ્ટ ક્લાસિક બ્લોકબસ્ટર 'લગાન'એ તાજેતરમાં 25 વર્ષ પૂરા કર્યા; અભિનેતાએ સમગ્ર કાસ્ટ અને ક્રૂ સાથે આ પ્રસંગની ઉજવણી કરી અને ફિલ્મને ફરીથી રિલીઝ પણ કરી. હાલમાં, આમિર ખાન પડદા પર દેખાવાને બદલે પડદા પાછળ કામ કરવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.

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