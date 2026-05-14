આમિર ખાને '3 ઈડિયટ્સ 2' પર શરૂ કર્યું કામ, સિક્વલમાં જોવા મળશે નવો ટ્વીસ્ટ

'3 ઈડિયટ્સ 2'ને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, આમિર ખાને તેની સિક્વલ પર કામ શરૂ કરી દીધું છે (IANS)
Published : May 14, 2026 at 7:16 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય સિનેમાની સૌથી સફળ અને અસરદાર ફિલ્મો પૈકીની એક '3 ઈડિયટ્સ'ની સિક્વલ પુષ્ટિ જ્યારથી કરવામાં આવી છે ત્યારથી ફેન્સ તેની સાથે જોડાયેલી અપડેટ્સ માટે આતુર રહે છે. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે આમિર ખાને 2009ની આ મૂળ ફિલ્મના બીજા ભાગ કામ શરૂ કરી દીધું છે.

બોલિવૂડ મેગાસ્ટાર આમિરની સુપરહિટ ફિલ્મ '3 ઈડિયટ્સ'ની સિક્વલના સમાચારે સોશિયલ મીડિયા પર ધમાલ મચાવી દીધી છે. એક સૂત્રે IANSને જણાવ્યું કે, આમિર ખાને 2009ની આ બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મની સિક્વલ પર સત્તાવાર રીતે કામ શરૂ કરી દીધું છે.

આ પ્રૉજેક્ટ હાલ પ્રી-પ્રોડક્શન ફેઝમાં છે અને તે નક્કી થઈ ગયું છે કે, ઓરિજિનલ ફિલ્મની તિકડી એટલે આમિર ખાન, આર. માધવન અને શરમન જોશી આ મોસ્ટ અવેટેડ સિક્વલમાં પોતાની જૂની ભૂમિકાઓ ફરી ભજવતા જોવા મળશે. સૂત્રે આગળ જણાવ્યું કે, સિક્વલમાં એક મોટો 'ટાઈમ લીપ' જેવા મળશે, જેનો મતલબ એ છે કે, ફિલ્મના પાત્રો હવે જીવનના એ તબક્કામાં નહીં હોય જ્યાં તેઓ 2009ની ફિલ્મમાં હતા.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલું સૌથી મોટું તેની ટાઈમલાઈન છે. એક તરફ જ્યાં ટાઈમ લીપની વાત પાક્કી થઈ ગઈ છે તો બીજી તરફ એ સ્પષ્ટ નથી કે આ ફિલ્મની વાર્તા મૂળ ફિલ્મની ઘટનાઓની બાદની હશે કે પહેલાની.

એક અંદરના સૂત્રે જણાવ્યું કે, હાલ માત્ર આમિરને જ વાર્તાની અસલ દિશા વિશે ખબર છે. ઑરિજિનલ બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મનું નિર્દેશન કરનારા રાજકુમાર હિરાની જ સિક્વલનું નિર્દેશન કરવાના છે.

જણાવી દઈએ કે, 2009માં આવેલી '3 ઈડિયટ્સ'માં આમિર સહિત આર માધવન, શરમન જોશી, કરીના કપૂર, બોમન ઈરાની અને મોના સિંહ મુખ્ય પાત્રોમાં જોવા મળ્યા હતા. ફિલ્મે ન માત્ર ભારત પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ કમાણી કરી હતી અને પ્રશંસા મેળવી હતી. તેને વર્લ્ડવાઈડ 400 કરોડથી વધુનો બિઝનેસ કર્યો હતો.

