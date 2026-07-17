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આમિર ખાનનું ચોંકાવનારું નિવેદન, કહ્યું - હું સોનમ વાંગચુકને ઓળખતો પણ નથી!

આમિરે કહ્યું કે, '3 ઈડિયટ્સ'માં તેમણે ભજવેલું પાત્ર સોનમ વાંગચુકથી પ્રેરિત નથી, સાથે જ તેમણે સોનમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી

આમિરે કહ્યું કે, '3 ઈડિયટ્સ'માં તેમણે ભજવેલું પાત્ર સોનમ વાંગચુકથી પ્રેરિત નથી, સાથે જ તેમણે સોનમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી
આમિરે કહ્યું કે, '3 ઈડિયટ્સ'માં તેમણે ભજવેલું પાત્ર સોનમ વાંગચુકથી પ્રેરિત નથી, સાથે જ તેમણે સોનમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી (POSTER/ ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 3:36 PM IST

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હૈદરાબાદ: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 20 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર છે. સમગ્ર રાષ્ટ્ર તેમના સમર્થનમાં એકત્ર થયું છે અને સેલિબ્રિટીઓ પણ ધીમે ધીમે તેમને ટેકો આપવા લાગ્યા છે. ઘણા સ્ટાર્સે સોશિયલ મીડિયા પર તેમને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા અને પોતાનો જીવ જોખમમાં ન મૂકવા વિનંતી કરી છે. ફિલ્મ '3 ઇડિયટ્સ' માં 'ચતુર' નું પાત્ર ભજવનાર ઓમી વૈદ્યએ પણ તેમના સમર્થનમાં એક પોસ્ટ શેર કરી છે. ઓમીના સમર્થન બાદ, આમિર ખાનને આ મુદ્દા પર મૌન જાળવવા બદલ ભારે ટ્રોલનો સામનો કરવો પડ્યો. હવે, આમિરે સોનમ વાંગચુકની પરિસ્થિતિ પર પોતાનું મંતવ્ય વ્યક્ત કર્યું છે, જે લોકો માટે આઘાતજનક છે.

આમિર ખાને સોનમ વાંગચુક વિશે શું કહ્યું?

બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 'લગાન' ફિલ્મના સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન, એક મહિલા પત્રકારે આમિર ખાનને સોનમ વાંગચુક વિશે સવાલ કર્યો કે, "જ્યારે અમે મોટા થઈ રહ્યા હતા ત્યારે તમારો અમારા પર ખૂબ પ્રભાવ હતો અને તમે સોનમ વાંગચુકથી પણ પ્રેરિત હતા." આમિરે જવાબ આપ્યો, "ના, તે એક ગેરસમજ છે. ફિલ્મ બની રહી હતી ત્યારે હું તેમને ઓળખતો પણ નહોતો. મેં તાજેતરમાં 'ચતુર' [3 ઇડિયટ્સના એક પાત્રનો ઉલ્લેખ કરતો] નો એક વિડિયો જોયો, પરંતુ તે ખોટું છે; ન તો રાજકુમાર [હિરાણી], ન તો અમારા લેખક, ન તો હું સોનમ વિશે જાણતા હતા. જોકે, સોનમ દરેક રીતે ઉત્તમ કામ કરી રહ્યા છે. આપણે તેમનો અને તેમના કામનો ખૂબ આદર કરવો જોઈએ. '3 ઇડિયટ્સ' સોનમ વાંગચુક પર આધારિત ફિલ્મ નથી."

આમિર ખાને વધુમાં ઉમેર્યું, "દરેક વ્યક્તિ તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત છે. અમને આશા છે કે સકારાત્મક પરિણામ આવશે. અમે બધા ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કરે અને તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખે."

એક્સ વાઈફ કિરણ રાવ સોનમના સપોર્ટમાં આવી

આ દરમિયાન, આમિર ખાનની પૂર્વ પત્ની કિરણ રાવ પણ સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં આવી છે. તેણે ગઈકાલે રાત્રે એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં તેણે લખ્યું, "હું સોનમ વાંગચુક, અભિજીત દિપકે, સીજેપી અને દેશના બધા નાગરિકો - નાના અને મોટા સાથે એકતામાં ઉભી છું, જેઓ અમારા વિદ્યાર્થીઓના અધિકારો માટે વિરોધ કરી રહ્યા છે. હું સોનમજી, નેહા, મનીષ, અમીન અને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભૂખ હડતાળ કરવા બદલ દરેકને સલામ કરું છું. આપણો દેશ તમારી કૃતજ્ઞતાનો ઋણી છે કે તમે અમને અમારી ઉદાસીનતામાંથી ઉઠાડ્યા અને અમને યાદ અપાવ્યું કે દરેક અવાજ મહત્વપૂર્ણ છે."

કિરણ રાવ આગળ લખે છે, "19 દિવસ પછી પણ આ ભૂખ હડતાળની અંગે સંપૂર્ણ મૌન ખૂબ જ દુઃખદ છે. સત્તામાં રહેલા લોકો લોકોની વાત સાંભળવા માટે શું કરશે? ... તે આઘાતજનક અને અમાનવીય છે. હું સરકારને વિરોધીઓ સાથે વાતચીત કરવા, વિદ્યાર્થીઓની વેદનાને સમજવા અને આ ગતિરોધને ઉકેલવા વિનંતી કરું છું. અમને અમારા વિચારો વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે."

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AAMIR KHAN SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
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AAMIR KHAN SONAM WANGCHUK

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