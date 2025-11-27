આમિર ખાનને મળ્યો 'RK લક્ષ્મણ એવોર્ડ ફોર એક્સેલન્સ'
Published : November 27, 2025 at 5:27 PM IST
મુંબઈ : ભારતના સૌથી મોટા સુપરસ્ટારમાંથી એક ગણાતા આમિર ખાને તેમના શક્તિશાળી અભિનયથી અનેક કલ્ટ ફિલ્મો આપી છે, અને તેમણે મનોરંજન જગતમાં સતત યોગદાન આપ્યું છે. તેમની ઉત્કૃષ્ટ સફળતા અને કાર્યને માન્યતા આપતા આમિર ખાનને પ્રથમ આરકે લક્ષ્મણ એવોર્ડ ફોર એક્સેલન્સથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
જી હા, આમિર ખાન આરકે લક્ષ્મણ એવોર્ડ ફોર એક્સેલન્સ મેળવનાર પ્રથમ અભિનેતા બન્યા છે. આ સન્માન પ્રખ્યાત કાર્ટૂનિસ્ટ આરકે લક્ષ્મણને સમર્પિત છે, જે તેમના પરિવાર દ્વારા શરુ કરવામાં આવ્યો છે. એવોર્ડ નાઈટ ખરેખર ભવ્ય હતી, જ્યાં સંગીત, કલા અને વારસો એક સાથે નજર આવ્યા.
આમિર ખાનને બોમન ઈરાનીના હસ્તે આ ખાસ સન્માન મળ્યું. ભવ્ય એવોર્ડ નાઈટની ઝલક શેર કરતા મેકર્સે લખ્યું, "એક દિગ્ગજને સૌથી યાદગાર રીતે સન્માનિત કરતા, આમિર ખાનને બોમન ઈરાનીના હસ્તે પહેલો આર.કે. લક્ષ્મણ એક્સેલન્સ એવોર્ડ મળ્યો અને હજારો લોકો આ ખાસ ક્ષણના સાક્ષી બન્યા. તે એક એવી સાંજ હતી જ્યાં સંગીત, કલા અને વારસો બધા એક જ મંચ પર એકસાથે ચમક્યા હતા."
'ધ કોમનમેન' આરકે લક્ષ્મણ એવોર્ડ
એવોર્ડ સાથે ઓસ્કાર વિજેતા સંગીતકાર એ.આર. રહેમાન દ્વારા લાઈવ કોન્સર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. MCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત સમારોહમાં ભારતના સૌથી પ્રિય પાત્રોમાંથી એક, ધ કોમન મેનનું સર્જન કરનાર કાર્ટૂનિસ્ટને સમર્પિત સંગીત અને યાદો રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમના જીવનકાળ દરમિયાન આર.કે. લક્ષ્મણને પદ્મ ભૂષણ, પદ્મ વિભૂષણ અને મૈસુર યુનિવર્સિટી તરફથી માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરવા સહિત અનેક સન્માનો મળ્યા હતા.
આમિર ખાન એક સુપરસ્ટાર છે. તેમની 3 ઇડિયટ્સ, PK, તારે જમીન પર, દંગલ, સિતારે જમીન પર અને અન્ય ઘણી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ માત્ર સફળ જ નહોતી થઈ, પણ લોકોના હૃદયમાં ઊંડે સુધી ઘર કરી ગઈ હતી. આ ફિલ્મોમાં આમિર ખાને સતત એવી વાર્તા રજૂ કરી છે જે દર્શકોના વિચારો, જીવન અને લાગણીઓ સાથે પડઘો પાડે છે.
