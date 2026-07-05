Photos: ત્રીજીવાર લગ્નના તાંતણે બંધાયો આમિર ખાન, ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે કર્યા રજિસ્ટર મેરેજ, સામે આવી પહેલી તસવીર
આમિરે તેની બંને પૂર્વ પત્નીઓ, બાળકો અને કેટલાક મિત્રોની હાજરીમાં ગૌરી સ્પેટ સાથે લગ્ન કર્યા
Published : July 5, 2026 at 3:21 PM IST
હૈદરાબાદ: આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ હવે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર અને તેની પાર્ટનરે રવિવારે મુંબઈમાં તેમના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કર્યા. આ પ્રસંગે તેની ભૂતપૂર્વ પત્ની રીના, કિરણ અને તેમના બાળકો સહિત નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટ સત્તાવાર રીતે લગ્ન કરી ચૂક્યા છે. આ દંપતીએ રવિવાર, 5 જુલાઈના રોજ મુંબઈમાં અભિનેતાના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે એક ખાનગી સમારોહમાં તેમના લગ્નનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. આ સમારોહમાં આમિરના બાળકો ઇરા ખાન અને જુનૈદ ખાન, તેમના જમાઈ નુપુર શિખરે, ફિલ્મ નિર્માતા આશુતોષ ગોવારિકર, અંબાણી પરિવારના સભ્યો, એલી અવરામ, ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણ અને રાજકારણી રાજ ઠાકરે, કેટલાક નજીકના મિત્રો અને સંબંધીઓ હાજર રહ્યા હતા.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ દંપતીએ મુંબઈના બાંદ્રા સ્થિત આમિરના ઘરે એક ખાનગી સમારોહ દરમિયાન તેમના લગ્નના કાગળો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ સમારોહમાં નજીકના પરિવારના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા, અને દંપતીએ ઉજવણીને ખાનગી રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. હાલમાં, આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટે તેમના લગ્ન પછી કોઈ જાહેરમાં સાથે દેખાયા નથી, ન તો તેમણે પાપારાઝી માટે પોઝ આપ્યો છે.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, તેમના 60મા જન્મદિવસ પર, આમિરે ગૌરીનો પરિચય મીડિયા સમક્ષ કરાવ્યો અને પહેલીવાર જાહેરમાં તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી. ત્યારથી, ગૌરી અનેક વખત અભિનેતા સાથે જાહેરમાં દેખાઈ છે અને અહેવાલ મુજબ તે તેમના પરિવારની પણ નજીક આવી ગઈ છે.
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