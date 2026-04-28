'3 ઈડિયટ્સ 2' કન્ફર્મ: આમિર ખાને કર્યો સિક્વલ પર મોટો ખુલાસો
2009માં આવેલી '3 ઈડિયટ્સ' ભારતીય સિનેમાથી સૌથી સફળ અને યાદગાર ફિલ્મોમાં સ્થાન પામે છે
Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST
હૈદરાબાદ: '3 ઇડિયટ્સ' ભારતમાં બનેલી શ્રેષ્ઠ કોમેડી ફિલ્મોમાંની એક છે. 2009 માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મ હવે તેની સિક્વલ બનવા જઈ રહી છે. હા, તમે સાચું વાંચ્યું છે. '3 ઇડિયટ્સ' સિક્વલ સાથે કમબેક કરવા માટે તૈયાર છે. આ વાતની પુષ્ટિ બીજા કોઈએ નહીં પણ બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાન દ્વારા કરવામાં આવી છે.
હાલમાં, આમિર ખાન તેના પ્રોડક્શન હાઉસની આગામી ફિલ્મ 'એક દિન'ના પ્રમોશન માટે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, તેણે ફિલ્મના પ્રમોશનલ કેમ્પેઈનના ભાગરૂપે એક ઇન્ટરવ્યુમાં ભાગ લીધો હતો. આ વાતચીત દરમિયાન, તેણે તેના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ વિશે વાત કરી. આ વાતચીત દરમિયાન જ તેણે '3 ઇડિયટ્સ'ની સિક્વલ અંગે એક ખુલાસો કર્યો.
એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેણે '3 Idiots 2' વિશે પુષ્ટિ કરી. તેણે કહ્યું, "રાજુ હાલમાં '3 Idiots 2' પર કામ કરી રહ્યા છે અને મેં વાર્તા સાંભળી છે. તે ખૂબ જ સારી બની છે. સ્ક્રિપ્ટ પર હજુ થોડું કામ બાકી છે, પરંતુ તે એક અદ્ભુત વાર્તામાં પરિણમી છે; તેમાં રમૂજ બિલકુલ પહેલી ફિલ્મ જેવી જ છે. તે ખૂબ જ અસામાન્ય વાર્તા છે."
પાત્રો વિશે વધુ બોલતા, આમિર ખાને ઉમેર્યું, "આ તે જ પાત્રોની વાર્તા છે જે તમે '3 Idiots' માં જોયા હતા, પરંતુ દસ વર્ષ પછી સેટ કરવામાં આવ્યા છે. તેથી, આ એક એવી ફિલ્મ છે જે હું નજીકના ભવિષ્યમાં કરીશ. મને લાગે છે કે તે એક સુંદર વાર્તા છે; અભિજાત (અભિજાત જોશી) અને રાજુ (રાજકુમાર હિરાણી) એ તેને સારી રીતે લખી છે, અને તેની તેમની કલ્પના ઉત્તમ છે. તેથી જ હું પણ તે કરવા માટે ઉત્સુક છું. મારે ફરી એકવાર ફુનસુખ વાંગડુના પાત્ર માટે તૈયારી કરવી પડશે."
આમિર ખાન, આર. માધવન, શરમન જોશી અને કરીના કપૂર ખાન '3 ઇડિયટ્સ' માં મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. આ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મનું દિગ્દર્શન રાજકુમાર હિરાણી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મ સમાજની શિક્ષણ પ્રણાલી, મિત્રતા અને બીજાઓની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવાને બદલે પોતાના સપનાઓને પૂરા કરવા પરના તેના અનોખા દ્રષ્ટિકોણને કારણે દર્શકોમાં પ્રિય બની હતી.
દર્શકોએ ફિલ્મની વાર્તા, તેમજ શાનદાર અભિનય, સંવાદો અને હૃદયસ્પર્શી ગીતોનો ખૂબ આનંદ માણ્યો. કદાચ આ જ કારણ છે કે આ ફિલ્મ વારંવાર જોવાની ફરજ પડે છે.
આમિરે તેના અન્ય પ્રોજેક્ટ્સ વિશે પણ વાત કરી જે હાલમાં કામ કરી રહ્યા છે. દાદાસાહેબ ફાળકે પર આધારિત બાયોપિકમાં હિરાની સાથે તેમનો આયોજિત સહયોગ હાલમાં સ્ક્રિપ્ટ સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે.
કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આમિર ઉદ્યોગસાહસિક અશ્નીર ગ્રોવરની બાયોપિક માટે વાતચીત કરી રહ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે આ ફિલ્મ હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. શ્રદ્ધા કપૂરને મહિલા મુખ્ય ભૂમિકા માટે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે અને એવી અફવાઓ છે કે ફિલ્મ નિર્માતા રાહુલ મોદી આ પ્રોજેક્ટનું દિગ્દર્શન કરશે. જો કે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો: