'મારી કોઈ પત્નીએ ધર્મ નથી બદલ્યો', લવ જેહાદના આરોપો પર આમિર ખાનનો ખુલાસો
5 જુલાઈએ ગૌરી સ્પ્રૅટ સાથે ત્રીજા લગ્ન કરનાર આમિરે જણાવ્યું કે રીના, કિરણ અને ગૌરીએ પોતાનો ધર્મ જાળવી રાખ્યો.
Published : July 15, 2026 at 1:40 PM IST
હૈદરાબાદ : અભિનેતા આમિર ખાને ‘લવ જેહાદ’ના આરોપો પર ચૂપી તોડીને કહ્યું કે તેમના પરિવારે હંમેશા આંતરધાર્મિક સંબંધોને ટેકો આપ્યો છે અને તેમની કોઈ પણ પત્નીએ ધર્માંતર કર્યું નથી. આ નિવેદન બાદ હવે એક ધર્મગુરુએ આમિરના ત્રીજા લગ્ન વિરુદ્ધ ફતવો જાહેર કર્યો છે.
‘લવ જેહાદ’ના આરોપો પર આમિર ખાને તોડી ચૂપી
અભિનેતા આમિર ખાને એવા આરોપો પર ચૂપી તોડી છે જેમાં તેમને ‘લવ જેહાદનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ કહેવામાં આવી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તેમના પરિવારે હંમેશા આંતરધાર્મિક સંબંધો (Interfaith Relations) ને સમર્થન આપ્યું છે અને તેમના કોઈ પણ લગ્નમાં ધર્મ પરિવર્તન સામેલ નહોતું. આમિરે 5 જુલાઈએ મુંબઈ સ્થિત પોતાના ઘરે તેમની લાંબા સમયની મિત્ર ગૌરી સ્પ્રૅટ સાથે લગ્ન કર્યા.
એક ઇન્ટરવ્યુમાં આમિરે કહ્યું કે તેમના પરિવારના સભ્યોએ લગ્ન દ્વારા હિન્દુ અને ક્રિશ્ચિયન બંને ધર્મોને અપનાવ્યા છે. ‘લવ જેહાદ’ના આરોપોનો જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું, ‘સાચી વાત તો એ છે કે અમારો પરિવાર ખૂબ સોશિયલ છે. મારી બંને બહેનો હિન્દુઓ સાથે પરણી છે, મારી દીકરી પણ એક હિન્દુ સાથે પરણી છે. મારા પિતરાઈ ભાઈ મન્સૂર એક ક્રિશ્ચિયન સાથે પરણ્યા છે.’
તેમણે આગળ કહ્યું, ‘ના તો ગૌરી, ના કિરણ અને ના જ રીનાએ પોતાનો ધર્મ બદલ્યો, કારણ કે અમારી સિવિલ મેરેજ થઈ હતી. ગૌરી તો હિન્દુ પણ નથી, તે ક્રિશ્ચિયન છે અને તે પણ નિયમિત રીતે ક્રિશ્ચિયન ધર્મનું પાલન કરતી નથી. સમય વિતતા જીવન વધુ હાસ્યજનક બનતું જાય છે.’
આમિરના પહેલા બે લગ્નોનો ઇતિહાસ
આમિરના પહેલા લગ્ન રીના દત્તા સાથે 1986 થી 2002 સુધી, ત્યારબાદ 2005માં તેમણે ફિલ્મ નિર્માતા કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યા, પરંતુ બંને 2021માં અલગ થવાની જાહેરાત કરી.
આમિર ખાન વિરુદ્ધ ફતવો જાહેર
બીજી તરફ, ઉત્તર પ્રદેશના શાહી પ્રમુખ મુફ્તી મૌલાના ચૌધરી ઇફરાહિમ હુસૈને આ લગ્ન પર વાંધો ઉઠાવતા ફતવો જાહેર કર્યો છે, જેમાં દાવો કરાયો છે કે શરિયા હેઠળ એક મુસ્લિમ પુરુષ બિન-ઇસ્લામી ધર્મની મહિલા સાથે લગ્ન ન કરી શકે.
આ ટિપ્પણીઓ આમિર અને ગૌરીના 5 જુલાઈ, 2026ના રોજ એક નિજી રજિસ્ટર્ડ સમારોહમાં લગ્નના થોડા દિવસો બાદ આવી. અભિનેતાએ આ ટિપ્પણીઓ પર કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આપી અને તેમની ટીમ પણ આ મામલામાં ચૂપ છે.
મુસ્લિમ પર્સનલ દારૂલ ઇફ્તાના શાહી મુખ્ય મુફ્તી તરીકે ઓળખાતા મૌલાના ઇબ્રાહિમ હુસૈને આમિર અને ગૌરીના લગ્ન પર ફતવો જાહેર કરતા કહ્યું કે ગૌરી મુસ્લિમ ન હોવાથી શરિયા હેઠળ આ લગ્ન જાયઝ નથી. ઓનલાઈન સામે આવેલા એક વીડિયોમાં ધર્મગુરુએ કહ્યું કે ઇસ્લામ મુસ્લિમ પુરુષોને બિન-મુસ્લિમ મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરતા રોકે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આવા લગ્ન કરવા ગુનાહ હશે અને જેઓ તેને ગુનાહ નથી માનતા, તેમણે અંતમાં અલ્લાહ સામે જવાબદાર થવું પડશે.
ધર્મગુરુએ આમિરના ત્રીજા લગ્ન પર સખત વાંધો ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે આ પ્રકારના લગ્નો શરિયા અને ઇસ્લામની છબીને ખરડે કરે છે. આ ટિપ્પણીઓ બાદ ઓનલાઈન ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગકર્તાઓ તરફથી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે.
આમિર-ગૌરીના ત્રીજા લગ્ન વિશે
આમિર અને ગૌરી એકબીજાને લગભગ 25 વર્ષોથી ઓળખે છે, પરંતુ બે વર્ષ પહેલા બેંગલુરુમાં આમિરની પિતરાઈ બહેન નુઝહત ખાનના માધ્યમથી ફરી સંપર્ક થયો. આમિરે ગયા વર્ષે માર્ચમાં તેમના 60મા જન્મદિવસની ઉજવણી દરમિયાન ગૌરીને મીડિયા સમક્ષ મળાવ્યા હતા. તેમની મિત્રતા ધીમે ધીમે સંબંધમાં ફેરવાઈ અને બંને 5 જુલાઈએ લગ્ન કરતા પહેલા 2 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ડેટ કરતા રહ્યા.
લગ્ન પ્રાઈવેટ કર્યા હતા, જેમાં પરિવારના સભ્યો, નજીકના મિત્રો અને ફિલ્મ જગતના અમુક પસંદગીના લોકો સહિત લગભગ 150 મહેમાનો જોડાયા હતા. આમિરના બાળકો જુનેદ ખાન અને ઈરા ખાન, તેમજ ઈરાના પતિ નુપુર શિખારે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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