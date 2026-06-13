‘લગાન’ની 25મી વર્ષગાંઠે આમિર ખાન અને આશુતોષ ગોવારિકર સહિત સ્ટારકાસ્ટનું રિયુનિયન, સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ
હૈદરાબાદમાં યોજાયેલા ખાસ સમારોહમાં ફિલ્મની રજત જયંતિની ઉજવણી, પોલ બ્લેકથોર્ન, રાજ ઝુત્શી, યશપાલ શર્મા, અખિલેન્દ્ર મિશ્રા સહિત જોવા મળ્યા.
Published : June 13, 2026 at 3:45 PM IST
હૈદરાબાદઃ અભિનેતા આમિર ખાને ‘લગાન’ની 25મી વર્ષગાંઠના ઉપલક્ષમાં એક ખાસ રિયુનિયનનું આયોજન કર્યું, જેમાં નિર્દેશક આશુતોષ ગોવારિકર અને ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો જોડાયા. 15 જૂન 2001ના રોજ રિલીઝ થયેલી ‘લગાન: વન્સ અપોન અ ટાઇમ ઇન ઇન્ડિયા’ને 25 વર્ષ પૂર્ણ થતાં આ ઐતિહાસિક મેળાવડો યોજાયો, જેને ભારતીય સિનેમાની એક અમર કૃતિને શ્રદ્ધાંજલિ ગણવામાં આવી રહી છે.
આ પ્રસંગે આશુતોષ ગોવારિકર ઉપરાંત પોલ બ્લેકથોર્ન, રાજેન્દ્રનાથ ઝુત્શી, આદિત્ય લાખિયા, યશપાલ શર્મા, અખિલેન્દ્ર મિશ્રા અને દયાશંકર પાંડે સહિતના સિતારાઓ હાજર રહ્યા. ફિલ્મના નિર્માતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરીને લખ્યું, “આમિર ખાન અને આશુતોષ ગોવારિકર 25 વર્ષ બાદ ‘લગાન’ની કાસ્ટ સાથે ફરી જોડાયા.”
આશુતોષ ગોવારિકર દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘લગાન’ ભારતીય સિનેમા માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ. 1893ના સંસ્થાનવાદી ભારતમાં વણાયેલી આ વાર્તામાં ગ્રામજનો પોતાના બ્રિટિશ શાસકોને દમનકારી કરમાંથી બચવા ક્રિકેટ મૅચનો પડકાર આપે છે. દેશભક્તિ અને સંઘર્ષની આ કહાનીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ સફળતા મેળવી અને શ્રેષ્ઠ વિદેશી ભાષા ફિલ્મ શ્રેણીમાં ઓસ્કર નોમિનેશન મેળવ્યું.
ફિલ્મનું સંગીત આજે પણ એટલું જ તાજું છે. એ.આર. રહેમાનના ‘ઘનન ઘનન’, ‘મિતવા’, ‘રાધા કૈસે ન જલે’ અને ‘ઓ રે છોરી’ જેવા ગીતો દાયકાઓ બાદ પણ લોકોની જબાન પર છે. 25મી વર્ષગાંઠના અવસર પર ફિલ્મને સિનેમાઘરોમાં પુનઃ રિલીઝ કરવામાં આવી છે, જે 14 જૂન સુધી દર્શકો માણી શકશે.
પચીસ વર્ષોમાં કલાકારોએ અલગ અલગ દિશામાં કારકિર્દી બનાવી. આમિર ખાન હિન્દી સિનેમાના દિગ્ગજ સ્ટાર બન્યા. પોલ બ્લેકથોર્ન પશ્ચિમી ટેલિવિઝન શ્રેણીઓમાં કામ કરતા રહ્યા, જ્યારે રશેલ શેલીએ બ્રિટિશ અને આંતરરાષ્ટ્રીય શોમાં પોતાની છાપ ઉભી કરી. અમીન હાજીએ લેખન, દિગ્દર્શન અને નિર્માણ તરફ વળ્યા. રાજ ઝુત્શી, અખિલેન્દ્ર મિશ્રા અને દયાશંકર પાંડે જેવા કલાકારો ફિલ્મ, ટેલિવિઝન અને થિયેટરમાં સક્રિય છે. ગ્રેસી સિંહ, સુહાસિની મુલે, કુલભૂષણ ખરબંદા અને રઘુબીર યાદવે પણ ઉદ્યોગમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું.
‘લગાન’ની આ પુનઃમિલન મુલાકાતે ચાહકોને નોસ્ટાલ્જીયાની સફર કરાવી અને સાબિત કર્યું કે સારી ફિલ્મ સમયની સીમાઓ તોડીને પણ અમર રહે છે.
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