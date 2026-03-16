98th Academy Awards: "વન બેટલ આફ્ટર અનધર" ફિલ્મને મળ્યા 3 એવૉર્ડ

લૉસ એન્જલસના ડૉલ્બી થિયેટરમાં 98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં દુનિયાભરમાંથી ફિલ્મ જગત સાથે સંકળાયેલા પ્રખ્યાત લોકો ઉમટ્યા છે. 98TH ACADEMY AWARDS LIVE

ઑસ્કર 2026
ઑસ્કર 2026
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 6:58 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 7:21 AM IST

ઑસ્કર 2026: 98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહ શરૂ થઈ ગયો છે. 98મો એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહ 16 માર્ચ 2025ના રોજ લોસ એન્જલસના ડૉલ્બી થિયેટરમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મોની ઉજવણી કરી રહ્યું છે.

ભારતમાં દર્શકો માટે, આ કાર્યક્રમ 16 માર્ચ, સોમવારે 3.30 વાગ્યે શરૂ થયો છે. આ સમારોહ 24 સ્પર્ધાત્મક શ્રેણીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓનું સન્માન કરે છે. હોલીવુડ આ વર્ષની સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્મો, પ્રદર્શન અને તકનીકી સિદ્ધિઓનું સન્માન કરવા માટે એકત્ર થયું છે.

શ્રેષ્ઠ ઓરિજિનલ સ્ક્રીનપ્લે

"સિનર્સ" માટે રાયન કૂગલરને શ્રેષ્ઠ ઓરિજિનલ સ્ક્રીનપ્લે માટે ઓસ્કાર મળ્યો છે. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય ફિલ્મો "બ્લુ મૂન", "ઇટ વોઝ જસ્ટ એન એક્સિડેન્ટ", "માર્ટી સુપ્રીમ" અને "સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ" હતી.

શ્રેષ્ઠ એડેપ્ટેડ સ્ક્રીનપ્લે

પોલ થૉમસ એન્ડરસનને "વન બેટલ આફ્ટર અધર" માટે શ્રેષ્ઠ એડેપ્ટેડ સ્ક્રીનપ્લે માટે ઓસ્કાર મળ્યો. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય ફિલ્મો હતી "બુગોનિયા", "ફ્રેંકનસ્ટીન", "હેમનેટ" અને "ટ્રેન ડ્રીમ્સ" હતી.

શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતા

"વન બેટલ આફ્ટર અનધર" માટે સીન પેનને શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતાનો ઓસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય નામાંકિત ઉમેદવારોમાં બેનિસિયો ડેલ ટોરો (વન બેટલ આફ્ટર અનધર), જેકબ એલોર્ડી (ફ્રેન્કસ્ટીન), ડેલરોય લિન્ડો (સિનર્સ) અને સ્ટેલન સ્કાર્સગાર્ડ (સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ)નો સમાવેશ થાય છે.

શ્રેષ્ઠ લાઈવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મ

બે લાઈવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મ માટે બે ફિલ્મો વચ્ચે ટાઈ થઈ. "ધ સિંગર્સ" અને "ટુ પીપલ એક્સચેન્જિંગ સલાઈવા" બંનેને 2026 માં શ્રેષ્ઠ લાઈવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મ માટે ઓસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રિયંકા ચોપરા અને નિક જોનાસ સમારોહમાં જોવા મળ્યા

98મા એકેડેમી એવોર્ડ સમારોહમાં ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપરાએ તેના પતિ નિક જોનાસ સાથે હાજરી આપી હતી. તે વ્હાઈટ ઓફ શોલ્ડર ગાઉનમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી. નિક જોનાસ સફેદ શર્ટ અને કાળા સૂટમાં ખૂબ જ સોહામણો લાગી રહ્યો હતો. આ દંપતીએ હાથમાં હાથ નાખીને સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.

શ્રેષ્ઠ કાસ્ટિંગ

કેસાન્ડ્રા કુલુકુંડીસે "વન બેટલ આફ્ટર અનધર" માટે કાસ્ટિંગનો પ્રથમ ઓસ્કાર જીત્યો. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય ફિલ્મોમાં હેમનેટ, માર્ટી સુપ્રીમ, ધ સીક્રેટ એજન્ટ અને સિનર્સનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રેષ્ઠ મેકઅપ અને હેરસ્ટાઇલિંગ

એન હેથવે અને એના વિન્ટૂરે "ફ્રેન્કસ્ટીન" માટે માઇક હિલ, જોર્ડન સેમ્યુઅલ અને ક્લિઓના ફ્યૂરીને શ્રેષ્ઠ મેકઅપ અને હેરસ્ટાઇલિંગ માટે ઓસ્કાર એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય ફિલ્મોમાં કોકુહો, સિનર્સ, ધ સ્મેશિંગ મશીન અને ધ અગ્લી સ્ટેપસિસ્ટર્સનો સમાવેશ થાય છે.

શ્રેષ્ઠ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન

કેટ હોલીને "ફ્રેન્કસ્ટીન" માટે કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન માટે એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય ફિલ્મો હતી: અવતાર: ફાયર એન્ડ એશ, હેમનેટ, માર્ટી સુપ્રીમ અને સિનર્સ.

શ્રેષ્ઠ એનિમેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ

શ્રેષ્ઠ એનિમેટેડ શોર્ટ ફિલ્મ માટે ઓસ્કાર "ધ ગર્લ હૂ ક્રાઇડ પર્લ્સ" ને મળ્યો. તેણે "બટરફ્લાય," "ફોરએવરગ્રીન," "રિટાયરમેન્ટ પ્લાન," અને "ધ થ્રી સિસ્ટર્સ" ને પાછળ રાખી દીધી.

શ્રેષ્ઠ એનિમેટેડ ફીચર ફિલ્મ

કે-પોપ "ડેમન હન્ટર્સ" એ શ્રેષ્ઠ એનિમેટેડ ફીચર ફિલ્મ બની. આ શ્રેણીમાં, ફિલ્મ આર્કો, એલિયો, લિટલ એમિલી અથવા કેરેક્ટર ઓફ રેઇન અને જૂટોપિયા 2 સાથે કોમ્પિટીશન કરી રહી હતી.

શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રી

એમી મેડિગને ફિલ્મ "વેપન્સ" માં તેની ભૂમિકા માટે શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રીનો ઓસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રેણીમાં નામાંકિત અન્ય અભિનેત્રીઓમાં એલે ફેનિંગ (સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યૂ) ઇન્ગા ઇબ્સડૉટર લિલિઆસ (સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યૂ), વુન્મી મોસાકૂ (સિનર્સ) અને ટેયાના ટેલર (વન બેટલ આફ્ટર અનધર) જેવા કલાકારો હતા.

Last Updated : March 16, 2026 at 7:21 AM IST

